8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:30
10 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$63 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
14 сен в 09:00
20 сен в 13:00
$244 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 сентября 2024Очень интересная экскурсия, посетили все основные достопремечательности Абу-Даби. Гид Амир заехал за нами в отель точно в указанное время, помог
- ЖЖанар4 сентября 2024Экскурсию для нас вел Равиль. Приятный, отзывчивый, отвечал на все вопросы. Автомобиль комфортный. Очень насыщенная программа. Нам очень понравилось. Спасибо большое! Рекомендую!
- ЕЕлена4 сентября 2024Были на экскурсии с Амиром, оооочень понравилось! Пожалуй, это лучший гид - погрузились в историю, узнали любопытные и весьма забавные
- ТТатьяна28 августа 2024Огромное спасибо Эмилю за интересную и познавательную экскурсию. Жаль что было у меня мало времени, но есть повод вернуться. Очень рекомендую
- ЮЮлия8 июня 2024Отличная экскурсия по столице ОАЭ Все очень организованно, грамотно был составлен маршрут, владение материалом и увлекательный рассказ.
- ААнна4 июня 2024Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
- ННана21 мая 2024Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
- ННеля25 апреля 2024Интересно провели день. Рекомендую!
- ТТатьяна12 апреля 20242 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На Рождество»
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