На Рождество – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Абу-Даби на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
На машине
129 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:30
10 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$63 за человека
Знакомство с волшебным Абу-Даби
На машине
46 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
14 сен в 09:00
20 сен в 13:00
$244 за всё до 4 чел.
Все грани Абу-Даби
На машине
51 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
$400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 сентября 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Очень интересная экскурсия, посетили все основные достопремечательности Абу-Даби. Гид Амир заехал за нами в отель точно в указанное время, помог
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    нам с бронированием и покупкой всех билетов, а так же в кафе, где мы попробовали вкусный кофе с золотом. Очень удачно сфотографировал нас с мужем вдвоем на фоне интересных локаций. Всю дорогу много рассказывал про стрнау, про те места, которые посещали. Вообщем остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Спасибо любимому Трипстеру

  • Ж
    Жанар
    4 сентября 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Экскурсию для нас вел Равиль. Приятный, отзывчивый, отвечал на все вопросы. Автомобиль комфортный. Очень насыщенная программа. Нам очень понравилось. Спасибо большое! Рекомендую!
    Экскурсию для нас вел Равиль. Приятный, отзывчивый, отвечал на все вопросы. Автомобиль комфортный. Очень насыщенная программаЭкскурсию для нас вел Равиль. Приятный, отзывчивый, отвечал на все вопросы. Автомобиль комфортный. Очень насыщенная программаЭкскурсию для нас вел Равиль. Приятный, отзывчивый, отвечал на все вопросы. Автомобиль комфортный. Очень насыщенная программа
  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Были на экскурсии с Амиром, оооочень понравилось! Пожалуй, это лучший гид - погрузились в историю, узнали любопытные и весьма забавные
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    факты, прекрасно поставленная речь, отличная дикция, все понятно и интересно. Нет такого вопроса, на который Амир не смог бы ответить. Грамотно составлен маршрут, никакой спешки, всё удобно и комфортно. От всей души спасибо! Буду рекомендовать!

    Были на экскурсии с Амиром, оооочень понравилось! Пожалуй, это лучший гид - погрузились в историю, узнали
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Огромное спасибо Эмилю за интересную и познавательную экскурсию. Жаль что было у меня мало времени, но есть повод вернуться. Очень рекомендую
  • Ю
    Юлия
    8 июня 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Отличная экскурсия по столице ОАЭ Все очень организованно, грамотно был составлен маршрут, владение материалом и увлекательный рассказ.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • Н
    Неля
    25 апреля 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно провели день. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    12 апреля 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    2 апреля у нас состоялась экскурсия по прекрасному городу Абу - Даби!!! у нас был прекрасный экскурсовод Эмиль!!! Большое спасибо
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    Эмилю за прекрасно организованный маршрут, (деревня наследия, президентский дворец, эмират палас, белая мечеть),за внимание, доброжелательное отношение и за те знания, которые мы почерпнули из рассказа Эмиля О прекрасной стране ОАЭ!!! также спасибо команде Трипстер. все четко и невероятно классно организовано. Желаем Вам дальнейших успехов и всего самого наилучшего. С уважением Татьяна, Ирина, Римма, Варвара и маленький Фредди!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На Рождество»

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  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  3. Все грани Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Эмирейтс Палас
  5. Лувр
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в сентябре 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 400. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 226 ⭐ отзывов, цены от $63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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