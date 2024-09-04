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нам с бронированием и покупкой всех билетов, а так же в кафе, где мы попробовали вкусный кофе с золотом. Очень удачно сфотографировал нас с мужем вдвоем на фоне интересных локаций. Всю дорогу много рассказывал про стрнау, про те места, которые посещали. Вообщем остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Спасибо любимому Трипстеру