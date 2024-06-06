Экскурсии на 1 день в Абу-Даби

Найдено 37 экскурсий в категории «На весь день» в Абу-Даби на русском языке, цены от $57, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
63$57 за человека
Все грани Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив мечеть шейха Зайда, Каср аль-Ватан и Лувр Абу-Даби. Завершите день в парке Ferrari и на Финиковом рынке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
280$196 за всё до 4 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
126 отзывов
Покорить Абу-Даби за один день: мечеть шейха Зайда, Эмирейтс Пэлис, деревня бедуинов
Абу-Даби - самый богатый эмират на Ближнем Востоке. Увидите небоскребы, дворцы, мечеть шейха Зайда, деревню бедуинов и другие удивительные места
Начало: В вашем отеле или удобного для вас места
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
300$255 за всё до 4 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Самое главное в роскошном Абу-Даби: Лувр, мечети, дворцы
Окунитесь в мир роскоши Абу-Даби, посетив Лувр, мечеть шейха Зайда, Каср Аль-Ватан и другие уникальные места с личным гидом
Начало: От места проживания гостей
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
$350 за всё до 7 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
VIP-экскурсия по Абу-Даби: Лувр, Emirates Palace, мечеть шейха Зайда
Погрузитесь в роскошь и культуру Абу-Даби с индивидуальной экскурсией на Mercedes бизнес-класса
Начало: В вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$420 за всё до 4 чел.
Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Золотой город: весь Абу-Даби за один день - от мечетей до Ferrari World
Погрузитесь в волшебство Абу-Даби: от белоснежных мечетей до захватывающего Ferrari World, все за один незабываемый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
290$247 за всё до 4 чел.
По Абу-Даби - на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия по Абу-Даби на кабриолете: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир роскоши и культуры Абу-Даби, путешествуя на кабриолете по самым знаковым местам города
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$520 за всё до 3 чел.
Феноменальный Дубай из Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
400$360 за всё до 6 чел.
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Знакомство с Абу-Даби: от Белой Мечети до Лувра и Каср аль-Ватан
Погрузитесь в мир восточного изыска и роскоши Абу-Даби, посетив его знаменитые достопримечательности в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
$304 за всё до 4 чел.
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Обзорная Экскурсия по Абу-Даби: Мечеть, Лувр, Набережная
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, посетив его знаковые места и познакомившись с культурой и традициями столицы ОАЭ
Начало: Отель в Абу-Даби
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
$100 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
35 отзывов
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300$255 за всё до 6 чел.
Пустынное сафари в Абу-Даби
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Пустынное сафари в Абу-Даби: приключение жизни, которое нельзя пропустить
Вас ждет погружение в атмосферу настоящего арабского приключения с драйвом по песчаным барханам и культурным вечером
Начало: Отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день, выезд ориентировочно 15:00-15:30, зависит от расположения отеля.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$75 за человека
Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
102 отзыва
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: от мечети Шейха Заеда до Феррари-парка
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
300$240 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Начало: Встречу где вам будет удобно
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250$200 за всё до 6 чел.
В Абу-Даби с комфортом
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
В Абу-Даби с комфортом: Белая мечеть, Дворец Президента и не только
Проведите незабываемый день в Абу-Даби, наслаждаясь великолепием Белой мечети и красотой Дворца Президента
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: Все дни с 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Один день в сказочном Абу-Даби: путешествие по столице ОАЭ
Погрузитесь в атмосферу великолепного Абу-Даби, где современность переплетается с традициями
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: Каждый день 12:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Познакомьтесь с Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Зайда до уникального музея Лувр. Индивидуальный трансфер для вашего удобства
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Ежедневно в 11:00/ по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$220 за всё до 4 чел.
Великолепие и очарование Абу-Даби
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ваш эксклюзивный трансфер: Мечеть шейха Зайда, Лувр, Emirates Palace
Погрузитесь в роскошь и культурное наследие Абу-Даби с индивидуальным трансфером. Великолепие города ждет вас
Начало: Ваше место пребывания в Абу-Даби
Расписание: Ежедневно, в любое время, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
VIP-экскурсия по Абу-Даби, только для вас
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
VIP-экскурсия по Абу-Даби: погружение в богатство и культуру Эмирата
Позвольте себе незабываемое путешествие по Абу-Даби с личным гидом, открывая уникальные достопримечательности
Начало: От Отеля или по договору с гостями
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 7 чел.
По Абу-Даби на машине премиум-класса с билетами в Qasr AL Watan
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Абу-Даби: Qasr AL Watan и многое другое
Путешествие по Абу-Даби на машине премиум-класса - это не просто экскурсия, это погружение в мир роскоши и культуры
Начало: Дубай
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби: уникальная индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Абу-Даби: от величественной мечети до захватывающего мира Ferrari World
Начало: В отеле туриста
Расписание: Каждый день с 11:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
$275 за всё до 4 чел.
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Бурдж-Халифой
Групповая
6 часов
Путешествие по Дубаю: круиз, ужин и посещение Бурдж-Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая. Посетите знаменитые достопримечательности, насладитесь ужином на лодке и захватывающим видом с Бурдж-Халифы
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$150 за человека
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Обзорная экскурсия: современный Дубай из Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу современного Дубая с обзорной экскурсией из Абу-Даби. Посетите Burj Al Arab, The Palm Jumeirah и другие знаковые места
Начало: Отель в Абу-Даби
12 июня в 12:30
15 июня в 12:30
$100 за человека
Незабываемый Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Незабываемый Абу-Даби
Начало: Адрес встречи определяете вы сами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия по современному Дубаю: от Пальмы Джумейра до Бурдж Халифа
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с экскурсией по Дубаю. Откройте самые знаковые места и завершите вечер ужином на традиционной арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$95 за человека
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Дубай с ужином на лодке и аквариумом
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Откройте для себя знаменитые достопримечательности и насладитесь ужином на арабской лодке
Расписание: Среда, Суббота в 13:00
$145 за человека
Пустынное сафари с премиум кемпингом
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия по пустыне Абу-Даби с VIP-кемпингом и шоу-программой
Путешествие по высоким барханам песчаных дюн в Абу-Даби. Захватывающие виды, атмосферные фотографии и ужин в VIP-кемпинге. Бронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Завтра в 12:30
10 июня в 12:30
$95 за человека
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскусрия: современный Дубай с выездом из Абу-Даби
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Фототур на кабриолете из Абу-Даби
🏎 На кабриолете
Фотопрогулка
8 часов
Фототур на кабриолете по Абу-Даби: эксклюзивное приключение и незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир роскоши и скорости с индивидуальной фото-прогулкой на кабриолете по Абу-Даби. Сделайте ваш день незабываемым
Начало: Любой отель в Абу-Даби
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $550 за всё до 3 чел.
Орнаменты Абу-Даби
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия Орнаменты Абу-Даби: Путешествие по сокровищам города
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Абу-Даби, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современности
Начало: Договоримся с гостем откуда удобно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$400 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби
Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия Абу-Даби. Посетите мечеть Шейха Заида, арабский Лувр и президентский дворец в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Начало экскурсии возле вашего отеля
Расписание: Экскурсии проводим в любой удобный для вас день и время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Один день в восточной сказке: по Абу-Даби на автомобиле
Посетить все ключевые достопримечательности столицы ОАЭ
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
$400 за всё до 5 чел.
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур в Дубай из Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по Абу-Даби
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Добро пожаловать в Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории Абу-Даби. Вас ждут мечеть шейха Зайда, дворец Президента, деревня бедуинов и многое другое
Завтра в 12:30
10 июня в 11:00
230$219 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Большое спасибо Кириллу за чудесный день в Абу-Даби. За один день успели посетить все знаковые места. Кирилл впечатляет знаниями, очень много и подробно рассказывает в непринуждённой форме, отвечает на все вопросы. Лёгкий в общении, внимательный. Очень рекомендуем Кирилла как гида
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Спасибо большое Азизу за супер экскурсию. Забрал от отеля, спрашивал наши пожелания, интересно рассказывал, завёз во вкусное место пообедать. Даже
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    абаю дал для мечети. И были запасы воды, а то в такую жару было бы сложно без воды)) Всё понравилось 👍🏼

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • В
    Вадим
    28 мая 2024
    Золотой город: весь Абу-Даби за 1 день
    Гид в пути приобретал для нас билеты он лайн, не нужо было стоять за ними - сразу проходили. Наш человек - переживали заранее что будет плохой русский язык. Обеспечил одеждой для посещения мечети. Большое Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Все прошло хорошо, Азиз молодец!
  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую.
    Отличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. РекомендуюОтличная экскурсия. Были учтены все пожелания, озвученные до поездки. Комфортная машина, отличный водитель что еще надо для хорошего дня. Рекомендую
  • E
    Elizaveta
    23 мая 2024
    Пустынное сафари в Абу-Даби
    Cool
  • Г
    Галина
    22 мая 2024
    Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
    Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • Н
    Надежда
    21 мая 2024
    Самое главное в роскошном Абу-Даби
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было интересно, комфортно, не навязчиво. Рекомендуем всем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Все грани Абу-Даби
  3. Обзорная экскурсия по Абу-Даби
  4. Покорить Абу-Даби за один день
  5. Самое главное в роскошном Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в июне 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "На весь день" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 57 до 650 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 585 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Абу-Даби на 1 день, гиды Абу-Даби подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Абу-Даби так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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