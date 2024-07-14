скидка
17%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: культура, архитектура, развлечения
Окунитесь в красоту Абу-Даби: мечеть шейха Зайда, Лувр и парк «Феррари» ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Дубае или в Абу-Даби
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300$249 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивное путешествие по Абу-Даби: от мечети Шейха Заеда до Феррари-парка
Познайте настоящий Абу-Даби: от величественной мечети Шейха Заеда до захватывающего Феррари-парка. Эта экскурсия откроет вам все грани эмирата
Начало: По согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби: от мечети Шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с индивидуальной экскурсией, включающей посещение знаковых мест
Начало: Заберу вас из вашего отеля
Расписание: любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$330 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина14 июля 2024Ребята организовали нам прекрасную индивидуальную экскурсию из Дубай в Абу-Даби. Благодаря нашему гиду Бахтияру мы посетили все самые знаковые места
- ЮЮлия4 июля 2024Очень понравился экскурсовод, много нового узнали про Абу-Даби и в целом про страну. Учел все наши пожелания. Всем советую попасть на экскурсию к данному экскурсоводу!!!! Мы в восторге!!!
- ГГалина22 мая 2024Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)
- SSvetlana15 мая 2024Мы посетили Абу-Даби 8го мая. Поездка была для нас очень позновательна. Особенно хотелось отметить работу нашего гида Зохи. Это очень
- ДДмитрий13 мая 2024Все понравилось, спасибо огромное Санчо! Подстроил программу, никуда не торопил, каждый раз шел навстречу! Экскурсия вышла очень дружелюбная и информативная, рекомендую!
- ЕЕлена8 мая 2024Экскурсия оказалась очень насыщенной. Экскурсовод Санчо интересно рассказывает о достопримечательностях и интересных фактах Дубая. Комфортная машина позволила насладиться путешествием. Удобно иметь возможность самостоятельно выбирать порядок и время посещения мест. Рекомендую эту экскурсию!
- ТТатьяна26 февраля 2024"Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"
- ААлена13 февраля 2024Были на экскурсии по Абу Даби с Тимуром! Рекомендуем! Весёлый, общительный! Экскурсия очень ёмкая и познавательная! Посмотрели самые популярные места! Так же Тимур завозит по желанию хоть куда! А ещё классно фотографирует!
- ТТатьяна3 февраля 2024Очень рекомендую гида Тимура. Было интересно, красиво, заботливо! Высший балл)
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Популярные экскурсии»
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