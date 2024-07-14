К Карина Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби читать дальше в Абу-Даби, купили вкуснейших фиников,послушали очень интересный рассказ о городе и стране и просто провели чудесно этот день! Большое спасибо,обязательно будем возвращаться сами и рекомендовать друзьям! Ребята организовали нам прекрасную индивидуальную экскурсию из Дубай в Абу-Даби. Благодаря нашему гиду Бахтияру мы посетили все самые знаковые места

Ю Юлия Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая Очень понравился экскурсовод, много нового узнали про Абу-Даби и в целом про страну. Учел все наши пожелания. Всем советую попасть на экскурсию к данному экскурсоводу!!!! Мы в восторге!!!

Г Галина Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби Отличная экскурсия, хорошо рассказали про историю страны, поделились интересными фактами, показали основные достопримечательности, было очень комфортно и познавательно)

S Svetlana Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби читать дальше эрудированный молодой человек,время проведённое в дороге прошло для нас незаметно,Зоха удевил нас своими знаниями было очень интересно. Билеты в Дворец и Мечеть приобрёл для нас Зоха,что оказалось очень удобно. Рекомендуем!!!!! Мы посетили Абу-Даби 8го мая. Поездка была для нас очень позновательна. Особенно хотелось отметить работу нашего гида Зохи. Это очень

Д Дмитрий Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая Все понравилось, спасибо огромное Санчо! Подстроил программу, никуда не торопил, каждый раз шел навстречу! Экскурсия вышла очень дружелюбная и информативная, рекомендую!

Е Елена Авторская экскурсия по Абу-Даби из Дубая Экскурсия оказалась очень насыщенной. Экскурсовод Санчо интересно рассказывает о достопримечательностях и интересных фактах Дубая. Комфортная машина позволила насладиться путешествием. Удобно иметь возможность самостоятельно выбирать порядок и время посещения мест. Рекомендую эту экскурсию!

Т Татьяна Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби "Добрый день. Хотим поблагодарить Ислама за экскурсию по Дубаю! Чётко,грамотно,интересно,с учётом всех наших пожеланий. Надеемся на следующую встречу. Были 21 февраля2024 года"

А Алена Обзорная экскурсия по городу мечты - Абу-Даби Были на экскурсии по Абу Даби с Тимуром! Рекомендуем! Весёлый, общительный! Экскурсия очень ёмкая и познавательная! Посмотрели самые популярные места! Так же Тимур завозит по желанию хоть куда! А ещё классно фотографирует!