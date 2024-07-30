скидка
10%
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
63$57 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
9 авг в 13:00
11 авг в 09:00
$244 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
9 окт в 10:00
10 окт в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарисоль30 июля 2024Отличная экскурсия, спасибо Рауф за заботу и общение!
- ИИльдар30 июля 2024В Абу Даби был впервые и ещё и транзитом. Посмотрел на сайте возможность экскурсии по городу. Списался с Азизом, обещал
- ООлег28 июля 2024Поехали на экскурсию всей семьёй. Получили массу приятных впечатлений!) Рекомендуем
- ММария21 июля 2024Был стыковочный рейс в Абу-Даби 17 часов. Время не хотелось терять даром и опираясь на отзывы других путешественников, выбрали тур
- ЕЕвгения12 июля 2024Светлана очень интересно рассказала о быте, обычаях и истории Абу-Даби. Светлана включила в экскурсию сравнительный анализ Абу-Даби и других эмиратов,
- ЕЕвгений3 июля 2024Отличная экскурсия! Светлана - очень профессиональный гид. Все прекрасно организовано. Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия8 июня 2024Отличная экскурсия по столице ОАЭ Все очень организованно, грамотно был составлен маршрут, владение материалом и увлекательный рассказ.
- ААнна4 июня 2024Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
- ННана21 мая 2024Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
- ННеля25 апреля 2024Интересно провели день. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Все»
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