читать дальше

в особенности, конечно же, Дубая. Глубокие знания и жизненный опыт проживания в стране долгое время сделали рассказ Светланы ещё более увлекательным. Светлана также продумывает все детали, предоставляя воду, учитывая погодные условия в структуре тура, предупреждая о правилах посещения различных достопримечательностей и предоставляя одежду соответствующую самым строгим из этих правил для посещения мечети, очень красивого и впечатляющего религиозного и культурного объекта. Светлана также выделяет время для того, чтобы ответить на индивидуальные дополнительные вопросы, которые могут интересовать туристов. Мы благодарны за очень содержательный, многогранный и детально продуманный тур.