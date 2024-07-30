Все – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Абу-Даби на русском языке, цены от $57, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
На машине
скидка
10%
120 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по Абу-Даби: от мечети шейха Зайда до Лувра
Погрузитесь в культуру и историю Абу-Даби с нашей увлекательной экскурсией. Посетите самые знаковые места и узнайте уникальные истории
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
63$57 за человека
Знакомство с волшебным Абу-Даби
На машине
45 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
9 авг в 13:00
11 авг в 09:00
$244 за всё до 4 чел.
Все грани Абу-Даби
На машине
51 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
9 окт в 10:00
10 окт в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
На машине
96 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие столицы ОАЭ: уникальное путешествие на машине по Абу-Даби
Погрузитесь в роскошь и историю Абу-Даби с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя дворцы, мечети и традиционные рынки в комфорте и стиле
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марисоль
    30 июля 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Отличная экскурсия, спасибо Рауф за заботу и общение!
  • И
    Ильдар
    30 июля 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    В Абу Даби был впервые и ещё и транзитом. Посмотрел на сайте возможность экскурсии по городу. Списался с Азизом, обещал
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    забрать меня из аэропорта и вернуть обратно за 20 $. Экскурсию проводил Фаро, он давно живёт в Дубае, но о городе много знает. Экскурсия очень понравилась, понравился также ужин в национальном ресторане перед походом в мечеть. Спасибо организаторам и Фаро лично за экскурсию.

    В Абу Даби был впервые и ещё и транзитом. Посмотрел на сайте возможность экскурсии по городуВ Абу Даби был впервые и ещё и транзитом. Посмотрел на сайте возможность экскурсии по городуВ Абу Даби был впервые и ещё и транзитом. Посмотрел на сайте возможность экскурсии по городуВ Абу Даби был впервые и ещё и транзитом. Посмотрел на сайте возможность экскурсии по городуВ Абу Даби был впервые и ещё и транзитом. Посмотрел на сайте возможность экскурсии по городуВ Абу Даби был впервые и ещё и транзитом. Посмотрел на сайте возможность экскурсии по городу
  • О
    Олег
    28 июля 2024
    Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
    Поехали на экскурсию всей семьёй. Получили массу приятных впечатлений!) Рекомендуем
  • М
    Мария
    21 июля 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Был стыковочный рейс в Абу-Даби 17 часов. Время не хотелось терять даром и опираясь на отзывы других путешественников, выбрали тур
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    у Светланы. На улице стояла невероятная духота, но даже это не испортило нашего впечатления. Маршрут построен грамотно и не напрягающе. Светлана отличный гид, про всё рассказала, что хотелось увидеть, показала. Некоторые места не работали, но это просто стечение обстоятельств.

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  • Е
    Евгения
    12 июля 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Светлана очень интересно рассказала о быте, обычаях и истории Абу-Даби. Светлана включила в экскурсию сравнительный анализ Абу-Даби и других эмиратов,
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    в особенности, конечно же, Дубая. Глубокие знания и жизненный опыт проживания в стране долгое время сделали рассказ Светланы ещё более увлекательным. Светлана также продумывает все детали, предоставляя воду, учитывая погодные условия в структуре тура, предупреждая о правилах посещения различных достопримечательностей и предоставляя одежду соответствующую самым строгим из этих правил для посещения мечети, очень красивого и впечатляющего религиозного и культурного объекта. Светлана также выделяет время для того, чтобы ответить на индивидуальные дополнительные вопросы, которые могут интересовать туристов. Мы благодарны за очень содержательный, многогранный и детально продуманный тур.

  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
    Отличная экскурсия! Светлана - очень профессиональный гид. Все прекрасно организовано. Однозначно рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    8 июня 2024
    Знакомство с волшебным Абу-Даби
    Отличная экскурсия по столице ОАЭ Все очень организованно, грамотно был составлен маршрут, владение материалом и увлекательный рассказ.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно, легко и просто на одном дыхании прошла экскурсия с Натальей. Все продумано до мелочей: от воды до нарядов для
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    посещения мечети. Наталья очень позитивный, знающий и отзывчивый экскурсовод. Было ощущение что знакомы уже давно. Однозначно рекомендую Наталью и сама планирую обращаться в будущих поездках. Наталье желаю хороших туристов!

  • Н
    Нана
    21 мая 2024
    Все грани Абу-Даби
    Спасибо большое Наталье за экскурсию. Она очень отзывчивая и добрая. Хорошо знает свою работу. Благодаря ей мы открыли город с новой стороны.
  • Н
    Неля
    25 апреля 2024
    Все грани Абу-Даби
    Интересно провели день. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Красоты Абу-Даби - столицы ОАЭ
  2. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  3. Все грани Абу-Даби
  4. Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Самое главное
  3. Отель Emirates Palace
  4. Лувр
  5. Эмирейтс Палас
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Набережная
  8. Парк Феррари
  9. Аквариум
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в августе 2024
Сейчас в Абу-Даби в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 57 до 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 312 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 312 ⭐ отзывов, цены от $57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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