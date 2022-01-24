Что вы можете увидеть 🤩
Остров Яс
Корниш
Аквапарк «Йас Уотеруорлд»
Молл в Абу-Даби
Мечеть шейха Зайда
Автодром Yas Island Marina Circuit
Остров Саадият
Saadiyat Cultural District
Президентский дворец Абу-Даби
Порт Заед
Ferrari World
Деревня наследия Абу-Даби
Отель Emirates Palace
Лувр Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь 82 куполами и 1000 мраморными колоннами мечети шейха Зайда, одной из самых красивых мечетей в мире
Взгляните на легендарный Лувр в Абу-Даби и Музей цивилизации, чтобы увидеть человечество в новом свете
Познакомьтесь с традиционными арабскими ремеслами в Деревне наследия и купите антиквариат и украшения на иранском рынке
Посетите Ferrari World Абу-Даби, крупнейший в мире крытый тематический парк, на острове Яс
Посмотрите на Emirates Palace, один из самых роскошных отелей в мире
Ответы на вопросы
Что входит
Неограниченный hop-on hop-off автобус в течение одного дня в рабочие часы
1 уникальный маршрут с 14 остановками
Наушники для аудиокомментария на 8 языках
Что не входит
Проезд до автобусных остановок
Входные билеты / билеты на мероприятия (кроме упомянутых выше)
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Дети до 5 лет путешествуют бесплатно
Часы работы: 09:00-17:00
Последний автобус отправляется по красному городскому маршруту в 17:00 и по зеленому островному маршруту также в 17:00
Вы можете начать экскурсию с любой точки отправления в пределах Абу-Даби, где возможно обменять (мобильный) ваучер на билет Big Bus
Автобусы на красном и зеленом маршрутах ходят каждые 30 минут
Все автобусы оборудованы кондиционерами, есть места как в верхней, так и в нижней части автобуса
Аудиокомментарии доступны на русском, арабском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском и китайском языках
Все автобусы оборудованы пандусом, что обеспечивает доступность тура для посетителей на инвалидных колясках и посетителей с ограниченными возможностями передвижения
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 157 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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