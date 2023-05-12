В данной 8 часовая экскурсии посетим с вами самый богатый и удивительный эмират Абу-Даби. Здесь на острове Саадият, вы увидите экстравагантный «музей без стен» — Лувр Абу-Даби, восхититесь современной футуристической архитектурой страны, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, увидите самую старую крепость в Абу Даби «Каср аль Хосн», в которой несколько десятилетий находилась резиденция правящей династии. А также мы расскажем историю ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.

Что вас ожидает

От глубокой древности до наших дней

Мы начнем нашу экскурсию с музея Лувра Абу-Даби, который стал первым мультикультурным музеем Арабского мира, восхититесь его уникальной архитектурой и окунетесь в самые разные эпохи и культуры. Далее будет старейшая крепость в Абу-Даби Каср аль-Хосн которая была построена в 1760 году, здесь заглянете в богатую историю и традицию Эмиратов. Роскошный отель Emirates Palace поразит вас своей красотой и восхитительными интерьерами. Для его строительства было использовано около двух тонн золота и потрачено больше трех миллиардов долларов. Здесь вы можете попробовать даже кофе с золотом и и сделать фотографии на фоне известной башни Этихад Таэрс, которая является отражениям Абу-Даби. Посетим с вами Qasr Al Watan – действующий президентский дворец, где вершится судьба страны. Проедем падающую башню - Капитал Гейт, вошедшую в книгу рекордов Гиннесса, как здание с самым большим наклоном на 18 градусов. Кульминацией станет посещение мечети Шейха Заида - это самая большая мечеть в стране и одна из крупнейших мечетей мира. Здесь вы познакомитесь с религией и исламской культурой и кроме того, увидите самый большой в мире ковер и хрустальную люстру, которая сделана из чистого золото и кристаллов Сваровски.