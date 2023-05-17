Смешеная: автобусная и пешеходная. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером. Дресс-код: строгий (плечи и колени должны быть закрыты!).
Что вас ожидает:
- Небоскрёб Al Dar
- Финиковый рынок
- Мечеть Шейха Заеда
- Деревня наследия Heritage Village
- Президентский дворец Qasr Al Watan
- Тематический парк Ferrari World
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности.
Программа
Вы увидите Небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), Capital Gate вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, как здание с самым большим наклоном в мире 18 градусов
Вы увидите круглый небоскрёб Al Dar
Финиковый рынок - посещение
Мечеть Шейха Заеда - посещение
Деревня наследия Heritage Village - посещение
Обед в арабском ресторане 5* (шведский стол)
Отель Emirates Palace 5* и дворец президента (по возможности)
Центральной площади символов арабского мира Аль Иттихад - обзорное
Президентский дворец - Qasr Al Watan
Обзорное посещение «Ferrari World» — тематического парка аттракционов автомобилей «Ferrari» (по возможности)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед
- Когда и сколько длится?
- Когда: Четверг в 10:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Абу-Даби
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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История и архитектура
На весь день
Обзорные
Мечеть шейха Зайда
Популярные места
Религиозные
Выездные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании