Этот всеобъемлющий 4-часовой тур идеально подходит для знакомства со столицей ОАЭ и островом, на котором она находится.

После трансфера от места вашего проживания в центре вы отправитесь к первой остановке – мечети шейха Зайда, одной из крупнейших мечетей мира. Это изысканное сооружение выделяется ювелирной исламской резьбой и декорациями, а также облицовано белым мрамором.

Затем следуйте в центр Абу-Даби, загляните в этнографическую деревню и прокатитесь вдоль захватывающей набережной Корниш через сверкающие белые мечети и элегантные высотки.

Оставшаяся часть тура пройдет на гигантском острове Саадият, где построили Лувр и музей Гуггенхайма, чтобы придать Абу-Даби образ культурного города.