Абу-Даби: тур по городу на полдня

Осмотрите главные достопримечательности Абу-Даби в рамках 4-часового тура

3.8
75 отзывов
В группе
до 100 чел.
Осмотрите главные достопримечательности Абу-Даби в рамках 4-часового тура.

Посетите мечеть шейха Зайда, прокатитесь вдоль Корниш и полюбуйтесь удивительными видами на горизонт.
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите Великую Мечеть шейха Зайда
  2. Осмотрите этнографическую деревню Абу-Даби
  3. Полюбуйтесь на культурные места острова Саадият
Этот всеобъемлющий 4-часовой тур идеально подходит для знакомства со столицей ОАЭ и островом, на котором она находится.
После трансфера от места вашего проживания в центре вы отправитесь к первой остановке – мечети шейха Зайда, одной из крупнейших мечетей мира. Это изысканное сооружение выделяется ювелирной исламской резьбой и декорациями, а также облицовано белым мрамором.
Затем следуйте в центр Абу-Даби, загляните в этнографическую деревню и прокатитесь вдоль захватывающей набережной Корниш через сверкающие белые мечети и элегантные высотки.
Оставшаяся часть тура пройдет на гигантском острове Саадият, где построили Лувр и музей Гуггенхайма, чтобы придать Абу-Даби образ культурного города.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в обе стороны
  • Трансфер от/до отеля в центре Абу-Даби
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Женщинам, посещающим мечеть, необходимо надеть полностью закрытую одежду (нужен головной платок шорты, пляжная одежда и одежда без рукавов не допускается)
  • Мужчины, посещающие мечеть, должны быть в длинных брюках
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 75 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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8
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
T
25 ноя 2019
Это был очень приятный городской тур. Абу-Даби - действительно удивительный город, мы посетили Великую мечеть Шейха Зайда и Деревню Наследия. Оба они чудесные места. Помимо экскурсовода, Рональд был очень профессионален и заботился о путешественниках, предоставил столько информации обо всем и очень хорошо говорит по-английски. Водитель Мохаммед Махер также предоставлял отличные услуги, помогал всем полезными инструкциями, входами, временем ожидания, парковкой, указанием путей и т. Д., И он действительно очень осторожный и безопасный водитель. Весь тур был фантастическим, он был действительно ярким моментом моего путешествия в Дубай и Абу-Даби. Я очень рекомендую его любому туристу, посещающему Абудхаби, хотя в одиночку меньше будет видно и без дополнительной информации.
A
2 мар 2020
(Испания)
Очень хороший гид, хотя он говорил только по-английски, позволил нам легко понять расписание каждой остановки и всегда ожидал. Аудиогиды автобуса, которые были на нескольких языках, включая очень хороший испанский, рассказали историю, которую мы видели в панорамном, очень хорошо. Очень рекомендуемая и очень дешевая эта экскурсия
C
28 фев 2020
(Германия)
Wir wurden vom Hotel mit dem Kleinbus abgeholt, hatten schon unseren späteren Guide Farman. Ein Teil der Gäste stieg später um, um den Ganztagesausflug zu machen. Farman war ein super Guide, hat zusätzliche Informationen gegeben, war freundlich, hilfsbereit, hat noch das eine oder andere zusätzlich gezeigt. Auf dem Dattelmarkt konnte man dank Farmans Hilfe super probieren und Preise aushandeln. Auch wurde man ganz intensiv über die Heilkräfte der Datteln aufgeklärt. Insgesamt ein sehr lohnenswerter Trip mit einem tollen Guide Farman.

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