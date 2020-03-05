Посетите город Аль-Айн, историческую резиденцию шейхов и, возможно, один из самых традиционных крупных городов ОАЭ, где вы сможете наблюдать особенности жизни в пустыне.

Полюбуйтесь настоящими оазисами, посетите Национальный музей Аль-Айна и дворец-музей шейха Заида, побывайте на верблюжьем ипподроме и рынке домашнего скота, где вы сможете понаблюдать за торгами местных жителей, неотъемлемой частью арабской культуры.

Затем поднимитесь на высокую гору Джебель Хафит, откуда открывается великолепный вид на красивый город Аль-Айн. Побывайте также на горячих источниках у подножия горы и испытайте целебные свойства воды этой местности.

После этого пообедайте в отеле, а затем отправляйтесь обратно в Абу-Даби.