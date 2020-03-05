Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите Национальный музей Аль-Айна
Погрузитесь в культуру Востока на верблюжьем ипподроме и рынке домашнего скота
Полюбуйтесь красивым городом Аль-Айн с высокой горы Джебель-Хафит
Посетите город Аль-Айн, историческую резиденцию шейхов и, возможно, один из самых традиционных крупных городов ОАЭ, где вы сможете наблюдать особенности жизни в пустыне.
Полюбуйтесь настоящими оазисами, посетите Национальный музей Аль-Айна и дворец-музей шейха Заида, побывайте на верблюжьем ипподроме и рынке домашнего скота, где вы сможете понаблюдать за торгами местных жителей, неотъемлемой частью арабской культуры.
Затем поднимитесь на высокую гору Джебель Хафит, откуда открывается великолепный вид на красивый город Аль-Айн. Побывайте также на горячих источниках у подножия горы и испытайте целебные свойства воды этой местности.
После этого пообедайте в отеле, а затем отправляйтесь обратно в Абу-Даби.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка
Водитель/гид
Входные билеты
Обед «шведский стол» в роскошном отеле и безалкогольные напитки
Что не входит
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 55 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
Susan
5 мар 2020
(Германия)
Нас забрали с круизного терминала в указанное время. В течение примерно 2 часов езды от Аль-Айна было много интересной информации о стране и ее людях с помощью аудиогида. На отдельные достопримечательности было достаточно времени, чтобы осмотреться. Вы получаете хороший обзор. Шведский стол на обед был превосходным. Большое спасибо нашему водителю Фариду за этот насыщенный день. Отличное соотношение цены и качества!
А
Аноним
2 янв 2020
(Германия)
Нас подобрали немного поздно, но повезло, что мы ехали на маленьком автобусе до 5. На большинстве достопримечательностей у нас было достаточно времени, чтобы что-то посмотреть, сделать фотографии и т. Д. Время от времени из-за небольшой группы оставалось еще несколько минут. В оазисе больше не было столько воды, так что короткого периода времени было достаточно. В противном случае вам понадобится немного больше времени для области. Этого было достаточно, чтобы почувствовать вкус этого. Обед был вкусным, и все нашли что-то на шведском столе. Мы были действительно счастливы. Наш гид был очень дружелюбным, услужливым и тоже кое-что объяснил. Более покрытая одежда на самом деле относится к женщинам на рынке верблюдов. Несмотря на мою длинную одежду, я был очень заметен. В противном случае это тоже очень интересно.
M
Marie-Therese
1 авг 2019
(ОАЭ)
Тур был очень веселым и очень информативным. Вы погружаетесь в совершенно другой мир. Наш гид проводил нас в отеле пунктуально, а затем четверо из нас начали экскурсию. Уже за 2 часа езды вы получите много информации об ОАЭ. Когда мы прибыли в Аль-Айн, мы сначала посетили музей, затем дворец, оазисы Аль-Айна, после чего мы отлично пообедали в роскошном отеле. Затем мы посетили скотный рынок и смогли удивиться верблюдам вживую. Небольшая информация для женщин, довольно носить сдержанную одежду, дилеры верблюдов в остальном немного раздражены. Затем мы отправились на гору Джафал Хафит с ее уникальным видом и, наконец, к действительно горячим источникам. Наш гид Касим был очень дружелюбным и услужливым. В целом, я очень рекомендую тур и забронирую его снова в любое время.
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