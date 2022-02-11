Что вы можете увидеть 🤩
Город Масдар
Порт Заед
Центральный рынок в Абу-Даби
Аквапарк «Йас Уотеруорлд»
Ferrari World
Молл «Марина»
Башни Этихад
Остров Яс
Мечеть шейха Зайда
Молл в Абу-Даби
Корниш
Остров Саадият
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Воспользуйтесь неограниченным hop-on hop-off туром с билетом на 2 или 5 дней
Полюбуйтесь куполами и мраморными колоннами мечети шейха Зайда, одной из самых красивых мечетей в мире
Посетите известный музей Лувр Абу-Даби и музей цивилизации, чтобы посмотреть на человечество в новом свете
Посмотрите на Emirates Palace, один из самых роскошных отелей в мире
Посетите Ferrari World Абу-Даби, крупнейший в мире крытый тематический парк, на острове Яс
Ответы на вопросы
Что входит
Безлимитный билет на hop-on hop-off автобус на 2 или 5 дней
Наушники для аудиокомментария на 8 языках
Вход в историческую деревню
Прогулка до мемориала Вахат Аль Карам
Вход в Президентский дворец (только делюкс)
Экскурсия в мечеть шейха Зайда
Что не входит
Проезд до автобусных остановок
Входные билеты / билеты на мероприятия (кроме упомянутых выше)
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Дети до 5 лет путешествуют бесплатно
Часы работы: 09:00-17:00
Последний автобус отходит в 17:00 на обоих маршрутах: городского тура (красный маршрут) и тура по острову (зеленый маршрут)
Вы можете начать экскурсию с любой точки отправления в пределах Абу-Даби
Принимаются мобильные ваучеры
Автобусы на красном городском и зеленом островном маршрутах ходят каждые 30 минут
Все автобусы оборудованы кондиционерами, есть места как в верхней, так и в нижней части автобуса
Аудиокомментарии доступны на русском, арабском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском и китайском языках
Все автобусы оборудованы пандусом, что обеспечивает доступность тура для посетителей на инвалидных колясках и посетителей с ограниченными возможностями передвижения
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 309 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
182
4
82
3
27
2
10
1
8
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби
👥
Групповые
🚌
На автобусе
🎫
Билеты
👨👩👧👦
Семейные
🔭
Обзорные
📜
История и культура
Экскурсии без барьеров
Искусство и музеи
🚌
Hop-on hop-off
Гонки и машины мечты
😎
VIP-туры
🎧
Аудиогиды
Еще несколько похожих предложений в Абу-Даби
🚶 Пешая
🛳 Круизы
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Групповая
Экскурсионный автобус в Абу-Даби
Познакомьтесь с Абу-Даби непринужденно с одним удобным мобильным билетом
67.53
€
60.77
за 1 человека
4 часа
Групповая
Абу-Даби: тур по городу на полдня
Осмотрите главные достопримечательности Абу-Даби в рамках 4-часового тура
от
2 700
₽
за 1 человека
6 часов
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Абу-Даби - величественная столица Арабских Эмиратов
$
430
за 1-6 чел.
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Нодир
5
2 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Абу-Даби
В этой популярной экскурсии мы отправляемся в самый богатый эмират страны - Абу Даби, смотрим его самые красивые
$
210
за 1-4 чел.
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Аль-Айн: тур из Абу-Даби на целый день с обедом
Посетите Национальный музей Аль-Айна, дворец шейха Заида, верблюжий ипподром
от
7 146
₽
за 1 человека
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алан
4.3
3 отзыва
Абу-Даби, который покорит вас
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират
333
$
284
за 1-4 чел.
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Далер
4.9
21 отзыв
Покорить Абу-Даби за один день
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
$
300
за 1-3 чел.
8 часов
Индивидуальная
Анастасия
Нет отзывов
Экскурсия в Абу Даби
$
400
за 1-4 чел.
7 часов
Индивидуальная
Далер
4.3
12 отзывов
Один день в сказочном Абу-Даби
$
300
за 1-4 чел.
8 часов
Индивидуальная
Enromanchuk
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
$
450
за 1-4 чел.
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Salimova
Нет отзывов
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби
$
220
за 1-4 чел.
Входной билет
Warner Bros. World ™ Абу-Даби
29 современных аттракционов, а также все ваши любимые звезды Warner Bros.
€
70.81
за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Абу-Даби
Купить билет
ХОРОШО
🇦🇪
ТАМ