Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe

Совершите поездку по Абу-Даби в удобном для вас темпе на экскурсионном автобусе с открытым верхом

4.4
309 отзывов
Билет на автобус
Совершите поездку по Абу-Даби в удобном для вас темпе на экскурсионном автобусе с открытым верхом.

Садитесь и выходите на любой из 14 остановок, включая Президентский дворец, Дворец Эмиратов, Историческую деревню и Лувр.
Фото с сайта GetYourGuide предоставляющего данное мероприятие:
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe
Hop-on hop-off тур по Абу-Даби: Premium или Deluxe

Что вы можете увидеть 🤩

  • Город Масдар
  • Порт Заед
  • Центральный рынок в Абу-Даби
  • Аквапарк «Йас Уотеруорлд»
  • Ferrari World
  • Молл «Марина»
  • Башни Этихад
  • Остров Яс
  • Мечеть шейха Зайда
  • Молл в Абу-Даби
  • Корниш
  • Остров Саадият
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь неограниченным hop-on hop-off туром с билетом на 2 или 5 дней
  2. Полюбуйтесь куполами и мраморными колоннами мечети шейха Зайда, одной из самых красивых мечетей в мире
  3. Посетите известный музей Лувр Абу-Даби и музей цивилизации, чтобы посмотреть на человечество в новом свете
  4. Посмотрите на Emirates Palace, один из самых роскошных отелей в мире
  5. Посетите Ferrari World Абу-Даби, крупнейший в мире крытый тематический парк, на острове Яс

Ответы на вопросы

Что входит
  • Безлимитный билет на hop-on hop-off автобус на 2 или 5 дней
  • Наушники для аудиокомментария на 8 языках
  • Вход в историческую деревню
  • Прогулка до мемориала Вахат Аль Карам
  • Вход в Президентский дворец (только делюкс)
  • Экскурсия в мечеть шейха Зайда
Что не входит
  • Проезд до автобусных остановок
  • Входные билеты / билеты на мероприятия (кроме упомянутых выше)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дети до 5 лет путешествуют бесплатно
  • Часы работы: 09:00-17:00
  • Последний автобус отходит в 17:00 на обоих маршрутах: городского тура (красный маршрут) и тура по острову (зеленый маршрут)
  • Вы можете начать экскурсию с любой точки отправления в пределах Абу-Даби
  • Принимаются мобильные ваучеры
  • Автобусы на красном городском и зеленом островном маршрутах ходят каждые 30 минут
  • Все автобусы оборудованы кондиционерами, есть места как в верхней, так и в нижней части автобуса
  • Аудиокомментарии доступны на русском, арабском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском и китайском языках
  • Все автобусы оборудованы пандусом, что обеспечивает доступность тура для посетителей на инвалидных колясках и посетителей с ограниченными возможностями передвижения
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 309 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
182
4
82
3
27
2
10
1
8

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