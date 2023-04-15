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Описание

Для тех, кому надоела суета эмирата Дубай, приглашаю отправиться на Восток в столицу Объединённых Арабских Эмиратов — и побывать на экскурсии в Абу Даби. История Абу Даби — это удивительная сказка о нефтяной «золушке», или о том, как захолустная рыбацкая деревня в фантастически короткий срок превратилась в «ближневосточный Манхэттен», о мудрости его правителя и о воплощении его невероятных замыслов.