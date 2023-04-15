Классический тур в эмират Абу Даби из Дубая

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Классический тур в эмират Абу Даби из Дубая
Классический тур в эмират Абу Даби из Дубая
Классический тур в эмират Абу Даби из Дубая
Классический тур в эмират Абу Даби из Дубая
Классический тур в эмират Абу Даби из Дубая
Классический тур в эмират Абу Даби из Дубая
Классический тур в эмират Абу Даби из Дубая
Ближайшие даты:
15
апр
16
апр
17
апр
18
апр
19
апр
20
апр
21
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • 1. Мечеть Шейха Заида Аль Нахьяна (Белая Мечеть)
  • 2. Музей Лувр
  • 3. Аль Бахар (Corniche)
  • 4. Резиденция Шейха Абу-Даби и президента эмиратов (Каср Аль Ватан)
  • 5. Суперпятизвездочный Отель Эмирейтс Палас (Золотой дворец)
  • 6. Деревня Бедуинов(Heritage Village)
  • 7. отель Кэпитал Гейт
  • 8. бизнес центр Аль Дар
  • 9.Ferrari World по желанию
  • 10.Warner Brothers по желанию
  • 11.Yas Waterpark по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Для тех, кому надоела суета эмирата Дубай, приглашаю отправиться на Восток в столицу Объединённых Арабских Эмиратов — и побывать на экскурсии в Абу Даби. История Абу Даби — это удивительная сказка о нефтяной «золушке», или о том, как захолустная рыбацкая деревня в фантастически короткий срок превратилась в «ближневосточный Манхэттен», о мудрости его правителя и о воплощении его невероятных замыслов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода
Что не входит
  • Еда
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Абу-Даби

Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Популярное предложение
Покорить Абу-Даби за один день
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
в вашем отеле или удобного для вас места
17 апр
18 апр
19 апр
20 апр
$300 за всё до 4 чел.
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
27 отзывов
Великолепие столицы: на машине по Абу-Даби
Узнать, как выглядел город до нефтяного бума, побывать во дворцах и попробовать роскошь на вкус
у вашего отеля
Сегодня
17 апр
18 апр
19 апр
$300 за всё до 4 чел.
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
Лувр, мечети, дворцы и небоскребы на авто-пешеходной обзорной экскурсии
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
16 апр
17 апр
$350 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Абу-Даби
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ