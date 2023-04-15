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Что вас ожидает:
- 1. Мечеть Шейха Заида Аль Нахьяна (Белая Мечеть)
- 2. Музей Лувр
- 3. Аль Бахар (Corniche)
- 4. Резиденция Шейха Абу-Даби и президента эмиратов (Каср Аль Ватан)
- 5. Суперпятизвездочный Отель Эмирейтс Палас (Золотой дворец)
- 6. Деревня Бедуинов(Heritage Village)
- 7. отель Кэпитал Гейт
- 8. бизнес центр Аль Дар
- 9.Ferrari World по желанию
- 10.Warner Brothers по желанию
- 11.Yas Waterpark по желанию
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Для тех, кому надоела суета эмирата Дубай, приглашаю отправиться на Восток в столицу Объединённых Арабских Эмиратов — и побывать на экскурсии в Абу Даби. История Абу Даби — это удивительная сказка о нефтяной «золушке», или о том, как захолустная рыбацкая деревня в фантастически короткий срок превратилась в «ближневосточный Манхэттен», о мудрости его правителя и о воплощении его невероятных замыслов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Вода
- Что не входит
- Еда
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель или по договоренностиЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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