Современный Дубай - центр роскоши, эксклюзивных развлечений и невероятных впечатлений

Современный Дубай — центр роскоши, эксклюзивных развлечений и невероятных впечатлений.

Дубай известен богатым убранством города, урбанистической архитектурой, многочисленными увеселительными заведениями и своим эксклюзивным расположением на пустынном берегу теплого океана.

Это жемчужина Арабских Эмиратов, увидеть которую мечтают туристы со всего мира.
Современный Дубай
Современный Дубай
Современный Дубай
Современный Дубай
Современный Дубай
Современный Дубай

Что вы увидите 🤩

  • Бурдж-аль-Араб (гостиница Парус)
  • Мадинат Джумейра Сук
  • Пальм Джумейра
  • Голубые воды
  • Марина Волк в самом богатом районе Дубай Марина
  • Медиа Сити, районы ЖЛТ, поселок знаний
  • Виллы и коттеджи шейхов
  • Миракл Гардн

Основные пункты экскурсионного путешествия:

  • Бурдж-аль-Араб (гостиница Парус) — самая роскошная, поскольку является обладательницей 7 звезд. Примечательно то, что она была построена на искусственном острове, расположенном в 280 метрах от берега, на строительство ушло около миллиарда долларов, а 8000 м² декорировано 22-каратным золотом;
  • Мадинат Джумейра Сук — один из старейших арабских рынков, расположенный вдоль искусственного канала. Благодаря этому, его неофициально именуют Дубайской Венецией;
  • Пальм Джумейра — красивейший искусственный остров, на котором располагается еще один шикарный отель Атлантис. Многие туристы обожают здесь отдыхать и фотографироваться;
  • Голубые воды — новый остров с великолепным колесом обозрения, с самой высокой точки которого открывается удивительная панорама на Дубай Марину, JBR и Пальм Джумейру;
  • Марина Волк в самом богатом районе Дубай Марина — неспешный променад по улице, на которой расположено огромное количество ресторанов и бутиков;
  • Шейх Зайед Роуд с Дубайским центром всемирной торговли, башнями-близнецами, небоскребами и самы высоким отелем;
  • Медиа Сити, районы ЖЛТ, поселок знаний;
  • Виллы и коттеджи шейхов;
  • Миракл Гардн — всемирно известные «висячие сады».

Дополнительные возможности:

  • Корректировка программы в соответствии с пожеланиями участников группы;
  • Катание на монорельсе над Пальм Джумейра (6 долларов/чел);
  • Посещение Золотой рамки (30 долларов/чел. )
  • Записывайтесь на обзорную экскурсию по современному Дубаю — вы увидите главные достопримечательности, и можете смело сказать, что видели всю роскошь ОАЭ.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$320

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Катание на монорельсе над Пальм Джумейра (6 долларов/чел)
  • Посещение Золотой рамки (30 долларов/чел. )
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Наталья М.
Наталья М.
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