Бурдж-аль-Араб (гостиница Парус) — самая роскошная, поскольку является обладательницей 7 звезд. Примечательно то, что она была построена на искусственном острове, расположенном в 280 метрах от берега, на строительство ушло около миллиарда долларов, а 8000 м² декорировано 22-каратным золотом;
Мадинат Джумейра Сук — один из старейших арабских рынков, расположенный вдоль искусственного канала. Благодаря этому, его неофициально именуют Дубайской Венецией;
Пальм Джумейра — красивейший искусственный остров, на котором располагается еще один шикарный отель Атлантис. Многие туристы обожают здесь отдыхать и фотографироваться;
Голубые воды — новый остров с великолепным колесом обозрения, с самой высокой точки которого открывается удивительная панорама на Дубай Марину, JBR и Пальм Джумейру;
Марина Волк в самом богатом районе Дубай Марина — неспешный променад по улице, на которой расположено огромное количество ресторанов и бутиков;
Шейх Зайед Роуд с Дубайским центром всемирной торговли, башнями-близнецами, небоскребами и самы высоким отелем;
Медиа Сити, районы ЖЛТ, поселок знаний;
Виллы и коттеджи шейхов;
Миракл Гардн — всемирно известные «висячие сады».
Дополнительные возможности:
Корректировка программы в соответствии с пожеланиями участников группы;
Катание на монорельсе над Пальм Джумейра (6 долларов/чел);
Посещение Золотой рамки (30 долларов/чел. )
Записывайтесь на обзорную экскурсию по современному Дубаю — вы увидите главные достопримечательности, и можете смело сказать, что видели всю роскошь ОАЭ.
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
$320
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы туриста
Катание на монорельсе над Пальм Джумейра (6 долларов/чел)
Посещение Золотой рамки (30 долларов/чел. )
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.