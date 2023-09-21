Индивидуальный трансфер в Дубайский сафари-зоопарк: путешествие в дикую природу
Давайте вместе насладимся сказкой под названием Абу-Даби.
Вас ждет индивидуальная экскурсия — маршрут и все детали путешествия мы согласуем по вашим пожеланиям.
Вы узнаете тайны арабской культуры и жизни, узнаете о благородстве бедуинов и погрузитесь в их уникальный образ жизни в пустынных оазисах.
Вас ждет индивидуальная экскурсия — маршрут и все детали путешествия мы согласуем по вашим пожеланиям.
Вы узнаете тайны арабской культуры и жизни, узнаете о благородстве бедуинов и погрузитесь в их уникальный образ жизни в пустынных оазисах.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть Шейха Зайда (Белая мечеть)
- Падающая башня (Capital Gate)
- Бывшая резиденция президента (Emirates Palace)
- Известные башни (Etihad Towers)
- Резиденции президента ОАЭ (Qasr Al Watan)
- Деревня бедуинов
- Филиал Музея Louvre
- Ferrari World Abu Dhabi
- Aldar HQ Building
- Набережная Corniche
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаша захватывающая экскурсия начинается в пути из Дубая в Абу-Даби. Мы предварительно согласуем каждую деталь путешествия и проложим маршрут. Во время экскурсии я раскрою перед вами тайны арабской культуры и жизни. Вы узнаете о благородстве бедуинов, пращуров современных шейхов, и погрузитесь в их уникальный образ жизни в пустынных оазисах.
В программу индивидуальный экскурсии по Абу-Даби можно включить:
- мечеть шейха Зайда (Белая мечеть) — одна из шести самых больших мечетей в мире. Также рядом с этой мечетью похоронен сам Отец основатель Шейх Зайед;
- Capital Gate (Падающая башня) — небоскрёб вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире, он составляет 18 градусов;
- Emirates Palace — сказочной красоты дворец с традиционной арабской архитектурой, около 2 тонн золота, использованного в отделке интерьера, и банкомат, продающий золотые слитки. Это самый дорогой отель в мире. Именно здесь можно попробовать кофе с золотом;
- известные башни Etihad Towers;
- посещение резиденции президента ОАЭ Qasr Al Watan;
- Херитейдж Вилладж — дом бедуинов, где можно увидеть ручные работы арабов и посетить два музея шейха Зайеда;
- финиковый и фруктовый рынки;
- посещение филиала Музея Louvre;
- Ferrari World Abu Dhabi (Феррари парк) — самый большой в мире тематический парк, расположенный в помещении;
- Aldar HQ Building (круглое здание) — проект здания признан «Лучшим футуристическим дизайном»;
- набережная Corniche — одна из наиболее масштабных парковых зон на территории ОАЭ. Это невероятно красивая, живописная озеленённая улица, которая простирается вдоль морского побережья на 10 км. в одном из наиболее ухоженных, красивых районов города.
Поскольку у нас индивидуальная экскурсия, мы можем изменить или скорректировать программу по вашему желанию!
Важная информация:• Обрати внимание, что входные билеты оплачиваются дополнительно.
В некоторых достопримечательностях действует строгий дресс код.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты и питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- В некоторых достопримечательностях действует жесткий дресс код
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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