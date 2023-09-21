Что вас ждетНаша захватывающая экскурсия начинается в пути из Дубая в Абу-Даби. Мы предварительно согласуем каждую деталь путешествия и проложим маршрут. Во время экскурсии я раскрою перед вами тайны арабской культуры и жизни. Вы узнаете о благородстве бедуинов, пращуров современных шейхов, и погрузитесь в их уникальный образ жизни в пустынных оазисах.

В программу индивидуальный экскурсии по Абу-Даби можно включить:

мечеть шейха Зайда (Белая мечеть) — одна из шести самых больших мечетей в мире. Также рядом с этой мечетью похоронен сам Отец основатель Шейх Зайед;

Capital Gate (Падающая башня) — небоскрёб вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как здание с самым большим наклоном в мире, он составляет 18 градусов;

Emirates Palace — сказочной красоты дворец с традиционной арабской архитектурой, около 2 тонн золота, использованного в отделке интерьера, и банкомат, продающий золотые слитки. Это самый дорогой отель в мире. Именно здесь можно попробовать кофе с золотом;

известные башни Etihad Towers;

посещение резиденции президента ОАЭ Qasr Al Watan;

Херитейдж Вилладж — дом бедуинов, где можно увидеть ручные работы арабов и посетить два музея шейха Зайеда;

финиковый и фруктовый рынки;

посещение филиала Музея Louvre;

Ferrari World Abu Dhabi (Феррари парк) — самый большой в мире тематический парк, расположенный в помещении;

Aldar HQ Building (круглое здание) — проект здания признан «Лучшим футуристическим дизайном»;

набережная Corniche — одна из наиболее масштабных парковых зон на территории ОАЭ. Это невероятно красивая, живописная озеленённая улица, которая простирается вдоль морского побережья на 10 км. в одном из наиболее ухоженных, красивых районов города.

Поскольку у нас индивидуальная экскурсия, мы можем изменить или скорректировать программу по вашему желанию!

Важная информация:• Обрати внимание, что входные билеты оплачиваются дополнительно.

В некоторых достопримечательностях действует строгий дресс код.