Все думают, что они лучший водитель, верно? Пришло время доказать, что ты волшебник колес.

С пальмами вдоль трассы пройдите по трассе Yas Marina Circuit протяженностью 1 км на скорости до 90 км / ч. Поднимитесь на вершину и разбейте стриты днем и ночью. Трасса открыта до полуночи - победа на свете еще слаще!

Шлемы, перчатки, комбинезоны и удобный инструктаж по безопасности входят в комплект, поэтому вы можете без забот покататься на колесах с друзьями.