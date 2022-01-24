Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Все думают, что они лучший водитель, верно? Пришло время доказать, что ты волшебник колес.
С пальмами вдоль трассы пройдите по трассе Yas Marina Circuit протяженностью 1 км на скорости до 90 км / ч. Поднимитесь на вершину и разбейте стриты днем и ночью. Трасса открыта до полуночи - победа на свете еще слаще!
Шлемы, перчатки, комбинезоны и удобный инструктаж по безопасности входят в комплект, поэтому вы можете без забот покататься на колесах с друзьями.
Ответы на вопросы
Что входит
Вождение трассы в Карцоне
Что не входит
Любой другой опыт Яс Марины
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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