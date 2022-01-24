Трасса Яс Марина: опыт картинга

Освободите своего внутреннего гонщика на главной картинг-трассе в Абу-Даби

4.7
3 отзыва
В группе
Трасса Яс Марина: опыт картинга
Трасса Яс Марина: опыт картинга
Трасса Яс Марина: опыт картинга
Трасса Яс Марина: опыт картинга
Трасса Яс Марина: опыт картинга
Трасса Яс Марина: опыт картинга
Трасса Яс Марина: опыт картинга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Все думают, что они лучший водитель, верно? Пришло время доказать, что ты волшебник колес.
С пальмами вдоль трассы пройдите по трассе Yas Marina Circuit протяженностью 1 км на скорости до 90 км / ч. Поднимитесь на вершину и разбейте стриты днем и ночью. Трасса открыта до полуночи - победа на свете еще слаще!
Шлемы, перчатки, комбинезоны и удобный инструктаж по безопасности входят в комплект, поэтому вы можете без забот покататься на колесах с друзьями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вождение трассы в Карцоне
Что не входит
  • Любой другой опыт Яс Марины
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Абу-Даби

🗽ДостопримечательностиРазвлечения и билетыУтренние

Еще несколько похожих предложений в Абу-Даби

Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуально
для 6 чел.
$430
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Абу-Даби - величественная столица Арабских Эмиратов
По договоренности
Автодром Яс Марина: Опыт вождения
В группе
60.05
за 1 чел.
Автодром Яс Марина: Опыт вождения
Выберите автомобиль своей мечты и прокатитесь по знаменитой трассе Яс Марина
Polaris Venue Tour на трассе Яс Марина
В группе
50м
45.82
за 1 чел.
Polaris Venue Tour на трассе Яс Марина
Эксклюзивный взгляд на трассу Формулы-1 в Абу-Даби во время езды на автомобиле
Знакомство с волшебным Абу-Даби
Индивидуально
для 3 чел.
$400
за 1-3 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби
🚗 На машине
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
31 янв
1 фев
2 фев
ещё...
Экскурсионный автобус в Абу-Даби
В группе
5
1
67.53
60.77
за 1 чел.
Экскурсионный автобус в Абу-Даби
👣 Пешеходные
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Познакомьтесь с Абу-Даби непринужденно с одним удобным мобильным билетом
Абу-Даби, который покорит вас!
Индивидуально
для 4 чел.
4.3
3
333
$300
за 1-4 чел.
Абу-Даби, который покорит вас!
🚗 На машине
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Покорить Абу-Даби за один день
Индивидуально
для 3 чел.
4.9
19
300
$270
за 1-3 чел.
Покорить Абу-Даби за один день
🚗 На машине
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Экскурсия в Абу Даби
Индивидуально
для 4 чел.
$400
за 1-4 чел.
Экскурсия в Абу Даби
каждый день при наличии свободного гида. Тур с 11:00 до 19:00
Один день в сказочном Абу-Даби
Индивидуально
для 4 чел.
4.5
11
$300
за 1-4 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
Индивидуально
для 4 чел.
$450
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Абу-Даби
ежедневно
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби
Индивидуально
для 4 чел.
$220
за 1-4 чел.
Сказочная столица ОАЭ - Абу-Даби
👣 Пешеходные
🚌 На автобусе
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Каждый день с 11:00
Warner Bros. World ™ Абу-Даби
Входной билет
4.9
7
70.81
за 1 чел.
Warner Bros. World ™ Абу-Даби
29 современных аттракционов, а также все ваши любимые звезды Warner Bros.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Абу-Даби
ХОРОШО
🇦🇪
ТАМ