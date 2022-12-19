Руслан — ваша команда гидов в Абу-Даби

Здравствуйте, меня зовут Руслан! Я представляю команду гидов в ОАЭ. Каждый из нас имеет большой опыт работ, искренне любит Эмираты и знает о них много удивительных фактов. В нашей компании вы проведете время познавательно, интересно, весело и комфортно!