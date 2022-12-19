Яркий и прогрессивный Абу-Даби

Лувр, мечети, дворцы и небоскребы на авто-пешеходной обзорной экскурсии

Абу-Даби покорит вас грандиозной архитектурой роскошной 10-километровой набережной, Лувром с работами гениев мировой живописи и белоснежной мечетью шейха Зайда.

Вы узнаете, как строился город, чем он живет сегодня, в чем он превосходит Дубай и какие традиции здесь соблюдают.
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
Яркий и прогрессивный Абу-Даби
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Описание

Что вас ожидает

Визитные карточки города

Абу-Даби — ухоженный, процветающий и очень приятный город. Вы погуляете по живописной набережной Корниш, увидите единственный в мире круглый небоскреб и Падающую башню. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Мечеть шейха Зайда — одна из самых больших и роскошных современных мечетей, посвященная отцу-основателю ОАЭ. Вы осмотрите ее снаружи и изнутри. А также узнаете, какие мировые рекорды она побила.
  • Лувр — первый мультикультурный музей арабского мира. Вы погуляете по его необычному зданию и увидите работы выдающихся художников: да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Магритта и других.
  • Дворец Эмирейтс Палас — мы зайдем в роскошный пятизвездочный отель, на отделку которого ушло 2 тонны золота. Здесь можно выпить кофе с золотом, съесть мороженое с золотом и купить в банкомате слитки с золотом.
  • Этнографическая деревня — деревня, стилизованная под прошлое. Вы увидите, как жили местные жители в донефтяную эпоху, какими ремеслами занимались и как вели быт.
  • Президентский дворец — роскошное здание, сотканное из мрамора и ажурных витражей. Вы посетите библиотеку и залы официальных приемов.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Экскурсия пройдет на современном комфортабельном авто.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (посещение по желанию): Лувр — 20$, дворец Президента — 20$

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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