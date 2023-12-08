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Что вас ожидает:
- Мечеть шейха Зайда (белая мечеть).
- Capital Gate (падающая башня)
- Emirates Palace. Дворец Шейха Зайда
- Известные башни Etihad Towers!
- Финиковый и фруктовый рынок!
- Резиденцию президента ОАЭ Qasr Al Watan
- Филиала Музея Louvre!
- Религиозный дом Abrahamic Family House
- Ferrari World Abu Dhabi (Феррари парк)
- Самый большой в мире Океанариум SeaWorld
- Aldar HQ Building (круглое здание)
- Набережная Corniche - это одна из наиболее масштабных парковых зон на территории ОАЭ
Описание
Индивидуальная обзорная экскурсия в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы. По дороге Вы узнаете об истории бедуинов которые стали шейхами и по приезде Вы станете свидетелем культуры которая проявляется в музеях, во дворцах и в храмов разных религиях.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Хорошое настроение
- Wi-Fi limited
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресеньеЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Важное информация для туристов:
- Будьте готовы получить максимально позитивные эмоции
- Об остальном мы сами позаботимся
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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