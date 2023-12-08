За впечатлениями в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы

Индивидуальный трансфер в Абу-Даби
За впечатлениями в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы
За впечатлениями в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы
За впечатлениями в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы
За впечатлениями в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы
За впечатлениями в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы
Ближайшие даты:
8
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9
дек
10
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Мечеть шейха Зайда (белая мечеть).
  • Capital Gate (падающая башня)
  • Emirates Palace. Дворец Шейха Зайда
  • Известные башни Etihad Towers!
  • Финиковый и фруктовый рынок!
  • Резиденцию президента ОАЭ Qasr Al Watan
  • Филиала Музея Louvre!
  • Религиозный дом Abrahamic Family House
  • Ferrari World Abu Dhabi (Феррари парк)
  • Самый большой в мире Океанариум SeaWorld
  • Aldar HQ Building (круглое здание)
  • Набережная Corniche - это одна из наиболее масштабных парковых зон на территории ОАЭ

Описание

Индивидуальная обзорная экскурсия в Абу-Даби из Рас-Аль-Хаймы. По дороге Вы узнаете об истории бедуинов которые стали шейхами и по приезде Вы станете свидетелем культуры которая проявляется в музеях, во дворцах и в храмов разных религиях.

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Хорошое настроение
  • Wi-Fi limited
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Важное информация для туристов:
  • Будьте готовы получить максимально позитивные эмоции
  • Об остальном мы сами позаботимся
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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