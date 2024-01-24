На Рождество – экскурсии в Аджмане

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Аджмане на русском языке, цены от $70, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
4 отзыва
2 часа
Билеты
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
16 сен в 18:30
18 сен в 18:30
$70 за билет
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
На машине
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 сен в 11:00
270$257 за всё до 4 чел.
В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
На машине
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Аджмана в Дубай, чтобы увидеть главные достопримечательности мегаполиса и насладиться его уникальной атмосферой
Начало: От отеля, в котором вы остановились
Завтра в 13:00
10 сен в 13:00
370$315 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    24 января 2024
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
  • Е
    Евгения
    23 ноября 2023
    Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу - в Дубай из Аджмана
    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
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    вина за 175 дирхам - отличный австралийский Шираз))) Звезду сняла за то, прогулку перенесли, очень хотелось именно на ДР попасть, и самое главное - прогулка длилась 1,5 а не 2 часа. По факту дорога туда-обратно больше времени заняла.

    Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычнаяСама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Аджману в сентябре 2024
Сейчас в Аджмане в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 315 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 4 ⭐ отзыва, цены от $70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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