2 часа
Билеты
Вечерний круиз с ужином и шоу на арабской лодке доу в Дубай из Аджмана
Двухчасовая прогулка по каналу Дубай Марина с ужином и шоу на традиционной лодке доу. Трансфер, шведский стол и живой вокал включены
Начало: В любом отеле Аджмана
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 18:30
16 сен в 18:30
18 сен в 18:30
$70 за билет
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 сен в 11:00
270$257 за всё до 4 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Дубай - из Аджмана! Обзорная экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Аджмана в Дубай, чтобы увидеть главные достопримечательности мегаполиса и насладиться его уникальной атмосферой
Начало: От отеля, в котором вы остановились
Завтра в 13:00
10 сен в 13:00
370$315 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна24 января 2024Все понравилось. Забрали из отеля, привезли в Марину, все четко и слажено. На корабле все отлично, шоу очень понравилось, народу не много, еда хорошая. Очень милый круиз.
- ЕЕвгения23 ноября 2023Сама прогулка была очень приятной, красивые места, очень много фотографий получилось. Ужин шведский стол, еда обычная, без изысков. Заказали бутылку
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «На Рождество»
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