Популярные экскурсии

Найдено 15 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Аджмане на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
На автобусе
5 отзывов
10 часов
Групповая
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Посетите Дубай с нашей экскурсией из Аджмана. Увидите исторические и современные достопримечательности, включая шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
$42 за человека
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
На квадроциклах
На верблюдах
2 отзыва
6 часов
Групповая
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Путешествие по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне. Идеально для любителей приключений и экстрима. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
40 отзывов
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$65 за человека
Дворцы и парки Абу-Даби
На автобусе
11 отзывов
10 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
8 авг в 10:00
12 авг в 10:00
$89 за человека
Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
4 отзыва
6 часов
Групповая
Экстремальное сафари по барханам с ужином в пустыне
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне, наслаждайтесь закатом, катанием на квадроциклах и верблюдах, а также ужином в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$46 за человека
Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле с ужином
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Организуем незабываемое катание по песчаным дюнам на автомобиле в Аджмане. В программе: верблюды, хна, шоу и ужин. Подарите себе яркие эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
Из Аджмана: Сафари ранним утром - встречай свой день с незабываемого
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Отправляйтесь на утреннее сафари по пустыне Аджмана! Вас ждут экстремальные поездки по барханам, великолепные фотографии и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
$180 за всё до 4 чел.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
На квадроциклах
Багги
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Погрузитесь в мир адреналина и скорости, катаясь на квадроциклах или багги по золотым дюнам пустыни Lah Bab. Экскурсия подходит для всех уровней подготовки
Начало: Пустыня Lah Bab
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от $119 за человека
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в Vip кемпинге
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
8 авг в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Незабываемый полет на вертолете над Дубаем + сафари с премиум ужином
На вертолёте
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
9 авг в 14:00
10 авг в 14:00
от $305 за человека
Из Аджмана: Премиум сафари с ужином в ресторане Bab Al Shams
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Насладитесь незабываемым ужином в пустыне Bab Al Shams. Восточные блюда, виды на арабскую пустыню и вечернее солнце создадут волшебную атмосферу
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
8 авг в 14:30
9 авг в 14:30
$295 за человека
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
На автобусе
11 часов
Водная прогулка
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра: экскурсия из Аджмана
Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата - уникальная возможность увидеть природные и культурные достопримечательности ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
9 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$73 за человека
Из Аджмана: билет в парк аттракционов IMG of Adventure
2 часа
Билеты
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
Расписание: Ежедневно
9 авг в 12:00
10 авг в 12:00
$100 за билет
Из Аджмана: билет в парк аттракционов Legoland
Пешая
5 часов
Билеты
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Расписание: Ежедневно в 10:00
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
$89 за билет
Из Аджмана: билет в парк аттракционов Motiongate
6 часов
Билеты
Из Аджмана: билет в Motiongate - парк развлечений в Дубае
Добро пожаловать в Motiongate! Погрузитесь в мир голливудских фильмов и мультфильмов с захватывающими аттракционами и тематическими зонами
Начало: Community Saih Shuaib 2
Расписание: Ежедневно
9 авг в 14:00
11 авг в 14:00
$89 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmitrii
    9 июля 2024
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Все очень понравилось, Только мало времени на ужин и шоу где то 1 час всего
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
    читать дальше

    много интересной информации, ответы на любые вопросы! Президентский Дворец впечатлил особо! Еще раз спасибо за отлично проведенный день, от удачных покупок на финиковом рынке, вкусном и разнообразном обеде, до вечернего возвращения в отель!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
  • К
    Кирилл
    1 апреля 2024
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    Прекрасный гид Александр. Нескучное изложение информации, комфортабельный трансфер.
  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
    Все очень понравилось! Классный водитель, здорово покатались! Пофаткались с верблюдами. Море впечатлений!!!
  • Е
    Евгения
    28 февраля 2024
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
  • О
    Олеся
    23 февраля 2024
    Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
    Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
    читать дальше

    по пробкам. 2ч -Вас привозят на pit stop, где надо пересесть в ЛэндКрузер для сафари по пустыне. Предлагают багги и квадроциклы за доп. плату. Водитель трансфера передает вас водителю лэндкрузера(по русски никто не говорит), они же ваши гиды. В лэнд-крузере для сафари 7 мест, и самые задние места-адово Дискомфортные, страшный сон клаустрофоба), кресла прямо на полу расположены, нас туда и посадили, кондиционер был выкл., жара, кислорода мало, попросили водителя пересадить нас с ребенком на др. места, английский благо знаю отлично. Он посмеялся и сказал, что если кто-то из нашей группы русских согласится поменяться, то вэлком. Никто, естественно, меняться не захотел, мужчина на переднем сидении язвительно заметил-«а что вы ожидали, вы ещё головой будете биться там об крышу, когда поедем». Ну ок, а заплатили все за экскурсию одинаково. В итоге ехать я отказалась, остались предоставлены сами себе, без гидов и сопровождающих, группа уехала. Мы самостоятельно взяли в аренду квадрик и погнали сами по пустыне, не пожалели нисколько, остались в диком восторге. Я сама связалась с офисом-организатором и выяснила, где будет группа нас ждать для дальнейшего маршрута. 3ч- приезд в хорошенький кэмпинг, фото с верблюдами и закатом в пустыне, вкусный кофе/чай, ужин(3+), милое фаер-шоу, танц. шоу. Фотографы будут предлагать вам свои услуги. 4ч-обратный трансфер.

  • Н
    Наталья
    3 февраля 2024
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    Очень лёгкая и приятная прогулка по Дубаю на комфортабельном автобусе с грамотным гидом Александром. Катание на лодочке, Пальма, известные небоскребы
    читать дальше

    и другие интересные локации по программе экскурсии, которая завершается фантастически красивым шоу фонтанов в Дубай молле. Экскурсия понравилась, и мы рекомендуем её туристам. Спасибо большое гиду за познавательную информацию. Особая благодарность за работу менеджеров, которые своевременно отвечали на вопросы до покупки экскурсии. Успехов и процветания тур агентству!

  • Д
    Диана
    4 января 2024
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    Всё что было заявлено в программе было увидено. Наш гид Александр самый лучший гид. Была большая группа. Но Александр ловко умудрялся и рассказывать и направлять нас в самые интересные места. Остались очень довольны. Спасибо
  • Э
    Эдуард
    23 декабря 2023
    Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
    Хорошая качественная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
  2. Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
  3. Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
  4. Дворцы и парки Абу-Даби
  5. Пустынное сафари в Дубае с ужином и увлекательным шоу
Сколько стоит экскурсия по Аджману в августе 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 42 до 369. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 62 ⭐ отзыва, цены от $42. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам