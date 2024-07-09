10 часов
Групповая
Исторический и современный Дубай с прогулкой и шоу фонтанов из Аджмана
Посетите Дубай с нашей экскурсией из Аджмана. Увидите исторические и современные достопримечательности, включая шоу фонтанов у Бурдж-Халифы
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13:00
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
$42 за человека
6 часов
Групповая
Из Аджмана: по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне
Путешествие по дюнам на квадроциклах, катание на верблюдах и ужин в пустыне. Идеально для любителей приключений и экстрима. Забронируйте сейчас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Аджмана: сафари в пустыне Lah Bab с премиум ужином в VIP кемпинге
Отправляйтесь в захватывающее сафари по пустыне Lah Bab. Катание на верблюдах, шоу-программа и ужин в VIP кемпинге - всё это ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$65 за человека
10 часов
Групповая
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг в 10:00
8 авг в 10:00
12 авг в 10:00
$89 за человека
6 часов
Групповая
Экстремальное сафари по барханам с ужином в пустыне
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по пустыне, наслаждайтесь закатом, катанием на квадроциклах и верблюдах, а также ужином в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$46 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Аджмана: индивидуальное катание по песчаным дюнам на автомобиле
Организуем незабываемое катание по песчаным дюнам на автомобиле в Аджмане. В программе: верблюды, хна, шоу и ужин. Подарите себе яркие эмоции
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 15:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$249 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана: сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Отправляйтесь на утреннее сафари по пустыне Аджмана! Вас ждут экстремальные поездки по барханам, великолепные фотографии и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
$180 за всё до 4 чел.
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Из Аджмана: катание на квадроциклах или багги в пустыне Lah Bab
Погрузитесь в мир адреналина и скорости, катаясь на квадроциклах или багги по золотым дюнам пустыни Lah Bab. Экскурсия подходит для всех уровней подготовки
Начало: Пустыня Lah Bab
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от $119 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Аджмана: индивидуальный сафари тур с премиум ужином в VIP кемпинге
Насладитесь адреналином от катания по дюнам и спокойствием прогулки на верблюдах. Вкусный ужин и шоу-программа в VIP кемпинге сделают вечер незабываемым
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
8 авг в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Из Аджмана: полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Насладитесь захватывающим полётом на вертолёте над Дубаем и сафари по пустыне с премиум ужином. Оцените уникальные виды и роскошный отдых
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
9 авг в 14:00
10 авг в 14:00
от $305 за человека
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Аджмана: ужин в пустыне в Bab Al Shams
Насладитесь незабываемым ужином в пустыне Bab Al Shams. Восточные блюда, виды на арабскую пустыню и вечернее солнце создадут волшебную атмосферу
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
8 авг в 14:30
9 авг в 14:30
$295 за человека
11 часов
Водная прогулка
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра: экскурсия из Аджмана
Путешествие к Индийскому океану через четыре эмирата - уникальная возможность увидеть природные и культурные достопримечательности ОАЭ
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
9 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$73 за человека
2 часа
Билеты
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
Расписание: Ежедневно
9 авг в 12:00
10 авг в 12:00
$100 за билет
5 часов
Билеты
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Расписание: Ежедневно в 10:00
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
$89 за билет
6 часов
Билеты
Из Аджмана: билет в Motiongate - парк развлечений в Дубае
Добро пожаловать в Motiongate! Погрузитесь в мир голливудских фильмов и мультфильмов с захватывающими аттракционами и тематическими зонами
Начало: Community Saih Shuaib 2
Расписание: Ежедневно
9 авг в 14:00
11 авг в 14:00
$89 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- DDmitrii9 июля 2024Все очень понравилось, Только мало времени на ужин и шоу где то 1 час всего
- ДДмитрий30 мая 2024Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
- ЕЕлена10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
- ККирилл1 апреля 2024Прекрасный гид Александр. Нескучное изложение информации, комфортабельный трансфер.
- ЕЕлена14 марта 2024Все очень понравилось! Классный водитель, здорово покатались! Пофаткались с верблюдами. Море впечатлений!!!
- ЕЕвгения28 февраля 2024Очень понравилась экскурсия 🔥🔥🔥наш гид самый добрый и приятный человек🔥🔥 когда к нам кто-то подходил чужой,он не позволял,классно покатал на машине по дюнам и постоянно шутил👍🏻👍🏻
- ООлеся23 февраля 2024Экскурсия неплохая, есть нюансы. Состоит условно из 4частей. 1ч трансфер из Аджмана, занял почти 2 часа, забирали др. туристов, ехали
- ННаталья3 февраля 2024Очень лёгкая и приятная прогулка по Дубаю на комфортабельном автобусе с грамотным гидом Александром. Катание на лодочке, Пальма, известные небоскребы
- ДДиана4 января 2024Всё что было заявлено в программе было увидено. Наш гид Александр самый лучший гид. Была большая группа. Но Александр ловко умудрялся и рассказывать и направлять нас в самые интересные места. Остались очень довольны. Спасибо
- ЭЭдуард23 декабря 2023Хорошая качественная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Популярные экскурсии»
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