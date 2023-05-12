Предлагаем самое увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления. А после Вы отправитесь на Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив.

В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.