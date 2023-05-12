Индивидуальная прогулка на яхте в Аджмане: барханы пустыни и Персидский залив
Дубай — уникальный город. Здесь можно попробовать практически все. Здесь на ваш выбор самые разнообразные экскурсии. Мы решили объединить в одной экскурсии самые интересные места — бескрайнюю пустыню и морские виды.
Днем мы отправитесь в путешествие по пескам на джипе, вечером поужинаете на борту роскошной яхты в Персидском заливе.
Днем мы отправитесь в путешествие по пескам на джипе, вечером поужинаете на борту роскошной яхты в Персидском заливе.
Ближайшие даты:
12
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Маршрут круиза: Дубай Марина канал, JBR, Blue Waters, Atlantis The Palm and Burj Al Arab (в зависимости от погодных условий). Капитан решает, как далеко он может проехать в целях безопасности гостей.
- Возможность насладиться восхитительными пейзажами вечернего города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем самое увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления. А после Вы отправитесь на Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив.
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.
вторник,четверг,пятница,воскресенье в 15:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Катание на джипе в пустыне
- Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив
- Шоу-программа
- Что не входит
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel.
- Кальян
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник,четверг,пятница,воскресенье в 15:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- 100% предоплата
- При себе необходимо иметь паспорт
- В период с октября-март необходимо взять тёплые вещи.
- В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании