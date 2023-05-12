Из Аджмана: сафари c ужином на премиум-яхте

Индивидуальная прогулка на яхте в Аджмане: барханы пустыни и Персидский залив

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Ответы на вопросы
Дубай — уникальный город. Здесь можно попробовать практически все. Здесь на ваш выбор самые разнообразные экскурсии. Мы решили объединить в одной экскурсии самые интересные места — бескрайнюю пустыню и морские виды.

Днем мы отправитесь в путешествие по пескам на джипе, вечером поужинаете на борту роскошной яхты в Персидском заливе.
Из Аджмана: сафари c ужином на премиум-яхте
Из Аджмана: сафари c ужином на премиум-яхте
Из Аджмана: сафари c ужином на премиум-яхте
Из Аджмана: сафари c ужином на премиум-яхте
Из Аджмана: сафари c ужином на премиум-яхте
Из Аджмана: сафари c ужином на премиум-яхте
Из Аджмана: сафари c ужином на премиум-яхте
Из Аджмана: сафари c ужином на премиум-яхте
Ближайшие даты:
12
мая
14
мая
16
мая
18
мая
19
мая
21
мая
23
мая
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Что вас ожидает:

  • Маршрут круиза: Дубай Марина канал, JBR, Blue Waters, Atlantis The Palm and Burj Al Arab (в зависимости от погодных условий). Капитан решает, как далеко он может проехать в целях безопасности гостей.
  • Возможность насладиться восхитительными пейзажами вечернего города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем самое увлекательное путешествие по высоким пышным барханам песчаных дюн. Следуя по крутым виражам, вы испытаете незабываемые впечатления. А после Вы отправитесь на Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив.
В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату.

вторник,четверг,пятница,воскресенье в 15:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Катание на джипе в пустыне
  • Премиум ужин - круиз по Дубай Марине с выходом в Персидский залив
  • Шоу-программа
Что не входит
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Discovery Garden, Дубай Мотор Сити не осуществляется. Просим подъезжать к Marina View Hotel.
  • Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: вторник,четверг,пятница,воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • 100% предоплата
  • При себе необходимо иметь паспорт
  • В период с октября-март необходимо взять тёплые вещи.
  • В ОАЭ принят закон о запрете курения в том числе кальянов в общественных местах. Этот запрет является частью комплексной программы мер по обеспечению безопасности населения в условиях пандемии. В связи с этим кальян предоставляется только индивидуально в специально отведённом для этого месте и за отдельную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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