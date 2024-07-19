Аквапарк – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквапарк» в Дубае на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
На машине
60 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
$304 за всё до 4 чел.
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
2 отзыва
1 час
Билеты
Билет в аквапарк Yas Waterworld в Дубае с доступом ко всем аттракционам и обедом
Проведите день в аквапарке Yas Waterworld, наслаждаясь водными аттракционами и вкусным обедом. Погрузитесь в атмосферу арабской культуры и веселья
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$90 за билет
Чарующий Дубай - сказочный город чудес
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Дубай - сказочный город чудес
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    19 июля 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
    Для нас Амин лучший гид! Экскурсия проходила на удобной большой машине. Очень интересный рассказчик. Узнали много нового и интересного. 8 часов индивидуальной экскурсии пролетели незаметно! Очень рекомендую всем! Вы не пожалеете 👌 спасибо
  • М
    Мария
    17 июля 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
    Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
    Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
    Амиран отличный гид и интересный человек знающий своё дело на все 100%. Умеет поймать волну*. Всё подсказал, дал рекомендации при
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    выборе и планировании дня, провёл прекрасный экскурсионный день. Однозначно рекомендую. Амиран, отличных вам туристов и развития своего любимого дела. Жму руку, спасибо вам от всего сердца.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аквапарк»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с чарующей столицей ОАЭ - Абу-Даби из Дубая
  2. Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
  3. Чарующий Дубай - сказочный город чудес
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аквапарк" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 304. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Аквапарк», 62 ⭐ отзыва, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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