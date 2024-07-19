М Марина

Для нас Амин лучший гид! Экскурсия проходила на удобной большой машине. Очень интересный рассказчик. Узнали много нового и интересного. 8 часов индивидуальной экскурсии пролетели незаметно! Очень рекомендую всем! Вы не пожалеете 👌 спасибо