8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Дубая в Абу-Даби: культура, история, архитектура
Откройте для себя Абу-Даби: от величественной Белой Мечети до уникального Лувра и роскошного отеля Эмирейтс Палас
Начало: В Дубае: от места вашего проживания, из аэропорта ...
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
$304 за всё до 4 чел.
1 час
Билеты
Билет в аквапарк Yas Waterworld в Дубае с доступом ко всем аттракционам и обедом
Проведите день в аквапарке Yas Waterworld, наслаждаясь водными аттракционами и вкусным обедом. Погрузитесь в атмосферу арабской культуры и веселья
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$90 за билет
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Дубай - сказочный город чудес
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина19 июля 2024Для нас Амин лучший гид! Экскурсия проходила на удобной большой машине. Очень интересный рассказчик. Узнали много нового и интересного. 8 часов индивидуальной экскурсии пролетели незаметно! Очень рекомендую всем! Вы не пожалеете 👌 спасибо
- ММария17 июля 2024Потрясающая экскурсия с Амином. Очень интересно, насыщенно, все на лайте. Рекомендую 👍
- ААндрей28 марта 2024Амиран отличный гид и интересный человек знающий своё дело на все 100%. Умеет поймать волну*. Всё подсказал, дал рекомендации при
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Аквапарк»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Аквапарк" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 304. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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