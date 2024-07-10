3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Начало: Встречаемся у четвертого выхода станции метро Shar
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 3 чел.
2 часа
Билеты
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Начало: 1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$33 за билет
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл10 июля 2024Достаточно интересно изучить каждый из 12 залов с отдельной историей. Много необычных фото с красивыми инсталляциями. Больше всего понравился зал Harmony/
- ЮЮлия22 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась, замечательный экскурсовод Максим, очень подробно и интересно рассказывал про историю Эмиратов и старого города, где мы находились! Увидели и узнали всё, что хотели!!! С удовольствием в дальнейшем будем заказывать экскурсии!
- NNadnk18 мая 2024Очень красивые локации для фото. Билеты оплатила через СБЕРБАНК онлайн, потом их прислали на почту. Очень удобно.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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