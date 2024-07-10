Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» в Дубае на русском языке, цены от $33. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Пешая
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
Начало: Встречаемся у четвертого выхода станции метро Shar
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
от $150 за всё до 3 чел.
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Пешая
3 отзыва
2 часа
Билеты
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Начало: 1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
$33 за билет
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
$200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    10 июля 2024
    Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
    Достаточно интересно изучить каждый из 12 залов с отдельной историей. Много необычных фото с красивыми инсталляциями. Больше всего понравился зал Harmony/
  • Ю
    Юлия
    22 июня 2024
    Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
    Экскурсия нам очень понравилась, замечательный экскурсовод Максим, очень подробно и интересно рассказывал про историю Эмиратов и старого города, где мы находились! Увидели и узнали всё, что хотели!!! С удовольствием в дальнейшем будем заказывать экскурсии!
  • N
    Nadnk
    18 мая 2024
    Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
    Очень красивые локации для фото. Билеты оплатила через СБЕРБАНК онлайн, потом их прислали на почту. Очень удобно.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Историческая прогулка по Дубаю: откройте тайны «Старого города»
  2. Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
  3. Классика Абу-Даби, мечеть Шейха Зайда и парки Феррари
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Фототуры и фотосессии с экскурсией», 5 ⭐ отзывов, цены от $33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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