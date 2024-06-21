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мне, при выборе важно: 1) у кого заказывать — тут организаторы всегда были на связи на русском языке и помогали с любым вопросом (у меня уже был печальный опыт с другими турагентствами, от которых не дождёшься обратной связи и поддержки, поэтому для меня это очень важно, особенно, когда не говоришь по-английски); 2) чистота и съедобность в лагере в пустыне — по сравнению с другими сафари, на которых я побывала, этот лагерь просто отличный: всё аккуратно (даже в туалете!) и вкусно (заказывала вариант с барбекю). Советую!