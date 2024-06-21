Однодневные – экскурсии в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Дубае на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
32 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
Сегодня в 07:30
9 авг в 07:30
$65 за человека
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
Джиппинг
На машине
10 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 авг в 15:00
$50 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
Джиппинг
На машине
На верблюдах
40 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: У вашего отеля в Дубае
9 авг в 16:30
10 авг в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Из Дубая - на горное озеро Хатта
На машине
1 отзыв
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • ￼Olesya
    21 июня 2024
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Трип к Индийскому океану прошел великолепнейше! 😃 И советую брать не просто целый день на пляже, а на лодке. Положительных впечатлений осталось очень много! P.S. Спасибо огромное команде, которая организовывает экскурсии! А также гидам, которые показывают и интересно преподносят информацию😁
  • З
    Залина
    28 мая 2024
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень. Если задаешь вопросы, отвечает
    читать дальше

    очень развернуто! На обратном пути еще и акул нам показал. Отель хороший, территория отличная. Бар в бассейне вообще улет)) вода восхитительная! Напитков было много, даже осталось. Покормили отлично. Можно брать маски и нырять. Рыбки, черепашки, крабики / полно

    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный пареньХочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень
  • К
    Катя
    23 мая 2024
    Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны, ужин, шоу. Как по
    читать дальше

    мне, при выборе важно: 1) у кого заказывать — тут организаторы всегда были на связи на русском языке и помогали с любым вопросом (у меня уже был печальный опыт с другими турагентствами, от которых не дождёшься обратной связи и поддержки, поэтому для меня это очень важно, особенно, когда не говоришь по-английски); 2) чистота и съедобность в лагере в пустыне — по сравнению с другими сафари, на которых я побывала, этот лагерь просто отличный: всё аккуратно (даже в туалете!) и вкусно (заказывала вариант с барбекю). Советую!

    Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюныВсё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны
  • L
    Lera
    19 мая 2024
    Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
    Большое спасибо mr. Nasir за прекрасную экскурсию. Отличный водитель, заботливый экскурсовод, всегда давал нам воду. Классно покатались по дюнам! Вечером посмотрели отличное шоу в пустыне, покатались на верблюдах. Рекомендую.
    Большое спасибо mr. Nasir за прекрасную экскурсию. Отличный водитель, заботливый экскурсовод, всегда давал нам воду. Классно
  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Отличная организация экскурсии, безопасный трансфер, очень понравился отель и отдых в нем. Рекомендую пользоваться услугами Фаруха и его команды. Все чётко, качественно и на высоком уровне. Благодарю 👌
  • А
    Анна
    22 марта 2024
    Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
    Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много фото. А вот ужин
    читать дальше

    в лагере - очень сомнительное по качеству мероприятие. И все же из плюсов - сделали мехенди на руке и покормили вкусно! Напрягает везде вымогательство денег на каждом шагу. Но если абстрагироваться от этого, то получаешь кайф

    Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали многоХорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали многоХорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали многоХорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали многоХорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много
  • А
    Антонина
    8 марта 2024
    Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
    Спасибо. Все понравилось. Было 4 человека в машине и дочь моя 8 лет. Очень красивый закат в пустыне. Комфортный джип. Насчёт верблюдов только не понятно было платно кататься или нет. Никто не объяснил, что конкретно входит в стоимость.
    Спасибо. Все понравилось. Было 4 человека в машине и дочь моя 8 лет. Очень красивый закат в пустыне. Комфортный джип
  • k
    kolesnyk
    1 марта 2024
    Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
    Все отлично.
    Все отличноВсе отличноВсе отлично
  • Д
    Дмитрий
    30 октября 2022
    Из Дубая - на горное озеро Хатта
    Хочется выразить благодарность Аюбу за чудесную экскурсию из Дубаи через горы к озеру Хатта и индийскому океану. Для нас было
    читать дальше

    неожиданно увидеть, что в Эмиратах люди путешествуют не только по побережью, но и внутри страны, где есть озеро и оазисы. Особенно хочется поблагодарить Аюба за то что он провез нас по Фуджейра и показал рукотворный водопад на берегу индийского океана.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
  2. Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
  3. Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
  4. Из Дубая - на горное озеро Хатта
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 350. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 83 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам