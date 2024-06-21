12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
Сегодня в 07:30
9 авг в 07:30
$65 за человека
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 авг в 15:00
$50 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: У вашего отеля в Дубае
9 авг в 16:30
10 авг в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на озеро Хатта из Дубая: погружение в спокойствие и красоту
Откройте для себя спокойствие и красоту озера Хатта во время уникальной экскурсии из Дубая. Отдых, который запомнится надолго
Начало: Трансфер из отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ￼￼Olesya21 июня 2024Трип к Индийскому океану прошел великолепнейше! 😃 И советую брать не просто целый день на пляже, а на лодке. Положительных впечатлений осталось очень много! P.S. Спасибо огромное команде, которая организовывает экскурсии! А также гидам, которые показывают и интересно преподносят информацию😁
- ЗЗалина28 мая 2024Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень. Если задаешь вопросы, отвечает
- ККатя23 мая 2024Всё здорово! Я уже 4-й раз в Дубае на сафари. Программа у всех одинаковая — дюны, ужин, шоу. Как по
- LLera19 мая 2024Большое спасибо mr. Nasir за прекрасную экскурсию. Отличный водитель, заботливый экскурсовод, всегда давал нам воду. Классно покатались по дюнам! Вечером посмотрели отличное шоу в пустыне, покатались на верблюдах. Рекомендую.
- ЕЕлена6 апреля 2024Отличная организация экскурсии, безопасный трансфер, очень понравился отель и отдых в нем. Рекомендую пользоваться услугами Фаруха и его команды. Все чётко, качественно и на высоком уровне. Благодарю 👌
- ААнна22 марта 2024Хорошая и аутентичная экскурсия в пески. По желанию можно прокатится на квадроциклах. Пустыня прекрасна! Сделали много фото. А вот ужин
- ААнтонина8 марта 2024Спасибо. Все понравилось. Было 4 человека в машине и дочь моя 8 лет. Очень красивый закат в пустыне. Комфортный джип. Насчёт верблюдов только не понятно было платно кататься или нет. Никто не объяснил, что конкретно входит в стоимость.
- kkolesnyk1 марта 2024Все отлично.
- ДДмитрий30 октября 2022Хочется выразить благодарность Аюбу за чудесную экскурсию из Дубаи через горы к озеру Хатта и индийскому океану. Для нас было
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 350. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 83 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь