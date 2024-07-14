М Марина Рамка Дубая - билет на смотровую площадку Были на экскурсии с дочкой, понравилось. Погуляли по парку, поднялись на рамку, посмотрели поделили курасанов с кофе. Они там вкусные)), посмотрели фонтанчики и вообщем хорошо провели вечер. Погулять насладиться вечерним закатом оно. Билеты покупали в России без определенной даты.

Е Елена Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе читать дальше до Дубая! Мы посетили все заявленные локации и даже сверх того. Дилшод не оставлял нас ни на минуту. После нашей просьбы посетить магазин любезно помог нам нести пакеты. Дубай прекрасен! Спасибо Вам огромное за экскурсию! Обязательно вернёмся! 6 часов пролетели не заметно. С таким же комфортом нас вернули в отель! Спасибо Дилшод! До встречи Дубай! Дилшод-прекрасный гид и очень интересный рассказчик! Приехал чётко ко времени к отелю в Фуджейре и бережно с комфортом домчал нас

Ю Юлия Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе читать дальше нам помогал с покупкой билетов на смотровые площадки, рассказывал интересные факты про Эмираты и показал место, откуда открывается удачный вид на фонтаны у Бурдж Халифы. Очень понравилось то, что Амир был готов подстраиваться под наши пожелания, поэтому прогулка прошла отлично. Отличная получилась поездка по Дубаю. В нашей группе в итоге было 3 человека, поэтому, можно сказать, что это был вип-тур😎Амир

М Мичил Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе читать дальше собеседник, с ним можно вести беседы про все. Даже жалко было расставаться с Эмиром, стал почти как родственник нам. Желаем ему удачи, успехов, счастья, здоровья, процветания и чтоб сбылись все его планы и мечты! А команде Трипстер дальнейших успехов, процветания, радуйте дальше всех своими экскурсиями, с вами мир становится ближе и понятнее нам Очень понравилась экскурсия. Эмир очень внимательный, чуткий прекрасно знает все не только про город но и про страну. Очень хороший

I Irina Бурдж-Халифа на закате - билеты на 124 и 125 этажи Вчера 7 июня была на 124 этаже Бурдж Халифа. Впечатления не забываемые как и сам вид на Дубай. Спасибо, Виктории за организацию мероприятия и ее отношение. Советую, обязательно для посещения.

П Павел Дубай по максимуму Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.

Е Елена Бурдж-Халифа на закате - билеты на 124 и 125 этажи Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо

О Ольга Бурдж-Халифа на закате - билеты на 124 и 125 этажи Добрый день! Всё прошло идеально. Легко и быстро в кассе обменяли электронный билет на входные билеты. Пришли немного заранее, нас без проблем впустили. Были во время захода солнца! Очень красиво! Рекомендую!!!

Н Наталья Рамка Дубая - билет на смотровую площадку читать дальше что опоздаете к забронированному времени. На входе пришлось постоять мин. 15, т. к достаточно много людей(постоянно подъезжают автобусы с организованными группами). Потрясающий вид с площадки не оставит никого равнодушным. Интересная задумка со стеклянным поло, который сначала матовый, но при попытке наступить на него становится прозрачным. Рекомендую Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день, поэтому можно не волноваться,