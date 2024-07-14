По крышам – экскурсии в Дубае

Найдено 4 экскурсии в категории «По крышам» в Дубае на русском языке, цены от $20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
На машине
скидка
25%
39 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Завтра в 15:30
6 авг в 16:30
100$75 за человека
Бурдж-Халифа на закате - билеты на 124 и 125 этажи
18 отзывов
1.5 часа
Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
6 авг в 18:00
7 авг в 15:00
$70 за билет
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
17 отзывов
1.5 часа
Билеты
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
6 авг в 18:00
7 авг в 09:00
$20 за билет
Дубай по максимуму
На машине
64 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
6 авг в 11:00
8 авг в 11:00
$193 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    14 июля 2024
    Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
    Были на экскурсии с дочкой, понравилось. Погуляли по парку, поднялись на рамку, посмотрели поделили курасанов с кофе. Они там вкусные)), посмотрели фонтанчики и вообщем хорошо провели вечер. Погулять насладиться вечерним закатом оно. Билеты покупали в России без определенной даты.
  • Е
    Елена
    10 июля 2024
    Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
    Дилшод-прекрасный гид и очень интересный рассказчик! Приехал чётко ко времени к отелю в Фуджейре и бережно с комфортом домчал нас
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    до Дубая! Мы посетили все заявленные локации и даже сверх того. Дилшод не оставлял нас ни на минуту. После нашей просьбы посетить магазин любезно помог нам нести пакеты. Дубай прекрасен! Спасибо Вам огромное за экскурсию! Обязательно вернёмся! 6 часов пролетели не заметно. С таким же комфортом нас вернули в отель! Спасибо Дилшод! До встречи Дубай!

  • Ю
    Юлия
    8 июля 2024
    Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
    Отличная получилась поездка по Дубаю. В нашей группе в итоге было 3 человека, поэтому, можно сказать, что это был вип-тур😎Амир
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    нам помогал с покупкой билетов на смотровые площадки, рассказывал интересные факты про Эмираты и показал место, откуда открывается удачный вид на фонтаны у Бурдж Халифы. Очень понравилось то, что Амир был готов подстраиваться под наши пожелания, поэтому прогулка прошла отлично.

    Отличная получилась поездка по Дубаю. В нашей группе в итоге было 3 человека, поэтому, можно сказатьОтличная получилась поездка по Дубаю. В нашей группе в итоге было 3 человека, поэтому, можно сказатьОтличная получилась поездка по Дубаю. В нашей группе в итоге было 3 человека, поэтому, можно сказать
  • М
    Мичил
    23 июня 2024
    Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Эмир очень внимательный, чуткий прекрасно знает все не только про город но и про страну. Очень хороший
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    собеседник, с ним можно вести беседы про все. Даже жалко было расставаться с Эмиром, стал почти как родственник нам. Желаем ему удачи, успехов, счастья, здоровья, процветания и чтоб сбылись все его планы и мечты! А команде Трипстер дальнейших успехов, процветания, радуйте дальше всех своими экскурсиями, с вами мир становится ближе и понятнее нам

    Очень понравилась экскурсия. Эмир очень внимательный, чуткий прекрасно знает все не только про город но и
  • I
    Irina
    8 июня 2024
    Бурдж-Халифа на закате - билеты на 124 и 125 этажи
    Вчера 7 июня была на 124 этаже Бурдж Халифа. Впечатления не забываемые как и сам вид на Дубай. Спасибо, Виктории за организацию мероприятия и ее отношение. Советую, обязательно для посещения.
  • П
    Павел
    29 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Бурдж-Халифа на закате - билеты на 124 и 125 этажи
    Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Бурдж-Халифа на закате - билеты на 124 и 125 этажи
    Добрый день! Всё прошло идеально. Легко и быстро в кассе обменяли электронный билет на входные билеты. Пришли немного заранее, нас без проблем впустили. Были во время захода солнца! Очень красиво! Рекомендую!!!
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
    Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день, поэтому можно не волноваться,
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    что опоздаете к забронированному времени. На входе пришлось постоять мин. 15, т. к достаточно много людей(постоянно подъезжают автобусы с организованными группами). Потрясающий вид с площадки не оставит никого равнодушным. Интересная задумка со стеклянным поло, который сначала матовый, но при попытке наступить на него становится прозрачным. Рекомендую

    Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь деньСпасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь деньСпасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день
  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Дубай по максимуму
    Хорошая экскурсия. Ислам максимально учитывает пожелания и просьбы. Было интересно. Не только многое увидели, но и многое узнали про историю ОАЭ.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по ночному Дубаю в мини-группе
  2. Бурдж-Халифа на закате - билеты на 124 и 125 этажи
  3. Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
  4. Дубай по максимуму
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "По крышам" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 193 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по крышам, 138 ⭐ отзывов, цены от $20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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