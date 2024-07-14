скидка
25%
6 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Ночная экскурсия по Дубаю в мини-группе
Откройте для себя волшебство Дубая ночью: сверкающие небоскребы, тайные локации и роскошные районы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30, 16:00 и 16:30
Завтра в 15:30
6 авг в 16:30
100$75 за человека
1.5 часа
Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
6 авг в 18:00
7 авг в 15:00
$70 за билет
1.5 часа
Билеты
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
6 авг в 18:00
7 авг в 09:00
$20 за билет
8 часов
Водная прогулка
Дубай по максимуму: от Старого города до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в мир роскоши и инноваций с индивидуальной экскурсией по Дубаю. Откройте все грани этого удивительного города
Начало: Заберу из отеля
6 авг в 11:00
8 авг в 11:00
$193 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 июля 2024Были на экскурсии с дочкой, понравилось. Погуляли по парку, поднялись на рамку, посмотрели поделили курасанов с кофе. Они там вкусные)), посмотрели фонтанчики и вообщем хорошо провели вечер. Погулять насладиться вечерним закатом оно. Билеты покупали в России без определенной даты.
- ЕЕлена10 июля 2024Дилшод-прекрасный гид и очень интересный рассказчик! Приехал чётко ко времени к отелю в Фуджейре и бережно с комфортом домчал нас
- ЮЮлия8 июля 2024Отличная получилась поездка по Дубаю. В нашей группе в итоге было 3 человека, поэтому, можно сказать, что это был вип-тур😎Амир
- ММичил23 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Эмир очень внимательный, чуткий прекрасно знает все не только про город но и про страну. Очень хороший
- IIrina8 июня 2024Вчера 7 июня была на 124 этаже Бурдж Халифа. Впечатления не забываемые как и сам вид на Дубай. Спасибо, Виктории за организацию мероприятия и ее отношение. Советую, обязательно для посещения.
- ППавел29 мая 2024Ооочень рекомендую! Ребята топ, с самого начала до приезда все обговорили, дали рекомендации, сегодня были на экскурсии с 2 детьми - все очень понравилось. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена29 мая 2024Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо
- ООльга15 мая 2024Добрый день! Всё прошло идеально. Легко и быстро в кассе обменяли электронный билет на входные билеты. Пришли немного заранее, нас без проблем впустили. Были во время захода солнца! Очень красиво! Рекомендую!!!
- ННаталья13 мая 2024Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день, поэтому можно не волноваться,
- ННаталия12 мая 2024Хорошая экскурсия. Ислам максимально учитывает пожелания и просьбы. Было интересно. Не только многое увидели, но и многое узнали про историю ОАЭ.
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