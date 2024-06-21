6 часов
Групповая
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$46 за человека
4 часа
Водная прогулка
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$350 за всё до 3 чел.
10 часов
Групповая
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
Сегодня в 10:00
8 авг в 10:00
$89 за человека
2.5 часа
Билеты
Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
Начало: Green Planet: City Walk - Al Wasl - Dubai - ОАЭ
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, в Рамадан до 17:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$44 за билет
4 часа
Индивидуальная
до 28 чел.
Сафари ранним утром - встречай свой день с незабываемого
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от $180 за всё до 4 чел.
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
13 часов
Круиз
Морской круиз в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30
7 авг в 07:30
8 авг в 07:30
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиола21 июня 2024Ездила с дочерьми 8 и 10 лет. Нам очень понравилось. Нигде подобного не видела-птицы и звери живут без клеток. Животные
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Популярные экскурсии»
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