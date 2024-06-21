Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Дубае на русском языке, цены от $44. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На внедорожниках по пустынным барханам: сафари-тур с ужином и шоу
На верблюдах
Джиппинг
1380 отзывов
6 часов
Групповая
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$46 за человека
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
На машине
На кабриолете
39 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
Начало: Ваш отель в Дубае или Дубай Молл
Расписание: 9:00, 16:00, 21:00 (в жаркие месяцы корректируется, по согласованию)
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
$350 за всё до 3 чел.
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
На автобусе
250 отзывов
10 часов
Групповая
Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, четверг с 10:30
Сегодня в 10:00
8 авг в 10:00
$89 за человека
Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Билеты
Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
Начало: Green Planet: City Walk - Al Wasl - Dubai - ОАЭ
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 18:00, в Рамадан до 17:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$44 за билет
Сафари ранним утром - встречай свой день с незабываемого
77 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 28 чел.
Сафари ранним утром - встречай свой день с незабываемого
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
7 авг в 06:00
от $180 за всё до 4 чел.
Сафари в пустыне Lah Bab с ужином в премиум кемпинге, катанием на верблюдах
На верблюдах
112 отзывов
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
Морской круиз в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
29 отзывов
13 часов
Круиз
Морской круиз в Оман Мусандам с рыбалкой, снорклингом и обедом
Начало: Ваш отель
Расписание: Пн,вт,ср,чт,пт с 07.30
7 авг в 07:30
8 авг в 07:30
$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виола
    21 июня 2024
    Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
    Ездила с дочерьми 8 и 10 лет. Нам очень понравилось. Нигде подобного не видела-птицы и звери живут без клеток. Животные
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    не боятся и подходят близко к людям. Отдельно можно потрогать питона и мадагаскарского таракана. Персонал очень приветливый и отзывчивый. Буду рекомендовать знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. На внедорожниках по пустынным барханам: сафари-тур с ужином и шоу
  2. Дубай на кабриолете: топовые локации и фотостопы с лицензированным гидом
  3. Путешествие по Абу-Даби: Сокровища Востока
  4. Лес под куполом: входной билет в оранжерею The Green Planet
  5. Сафари ранним утром - встречай свой день с незабываемого
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 44 до 350. Туристы уже оставили гидам 1888 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 1888 ⭐ отзывов, цены от $44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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