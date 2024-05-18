Вертолетные – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Вертолетные» в Дубае на русском языке, цены от $215. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне с ужином
На вертолёте
23 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне с ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время под запрос
8 авг в 14:30
9 авг в 14:30
от $275 за человека
Полет на вертолете над Дубаем. Самые лучшие виды Дубая
На вертолёте
21 отзыв
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Полет на вертолете над Дубаем. Самые лучшие виды Дубая
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от $215 за человека
Полёт на вертолёте + сафари с ужином в премиум кемпинге
На вертолёте
2 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Полёт на вертолёте + сафари с ужином в премиум кемпинге
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
8 авг в 14:30
9 авг в 14:30
от $305 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadnk
    18 мая 2024
    Полет на вертолете над Дубаем. Самые лучшие виды Дубая
    Однозначно рекомендую полёт на вертолёте. На площадке все хорошо организовано: взвесили), распределили на группы, прошли игструктаж и полетели. После пытаются
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    продать ваши фото за немалые деньги. Имейте ввиду, что оплатить экскурсию надо заранее: или у них в офисе или приедет водитель +50 дирхам.

  • М
    Марина
    14 мая 2024
    Полет на вертолете над Дубаем. Самые лучшие виды Дубая
    Это было невероятно. 17 мин пролетели незаметно. Девушка пилот мягко взлетела, спокойно покатала и так же мягко приземлилась. Все организовано на отлично. Вылет из полицейской академии

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Вертолетные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне с ужином
  2. Полет на вертолете над Дубаем. Самые лучшие виды Дубая
  3. Полёт на вертолёте + сафари с ужином в премиум кемпинге
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Вертолетные" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 305. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вертолетные», 46 ⭐ отзывов, цены от $215. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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