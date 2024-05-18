8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Покорить Дубай: полет на вертолете и сафари в пустыне с ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время под запрос
8 авг в 14:30
9 авг в 14:30
от $275 за человека
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Полет на вертолете над Дубаем. Самые лучшие виды Дубая
Начало: Dubai Police Academy
Расписание: ежедневно
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от $215 за человека
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Полёт на вертолёте + сафари с ужином в премиум кемпинге
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
8 авг в 14:30
9 авг в 14:30
от $305 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNadnk18 мая 2024Однозначно рекомендую полёт на вертолёте. На площадке все хорошо организовано: взвесили), распределили на группы, прошли игструктаж и полетели. После пытаются
- ММарина14 мая 2024Это было невероятно. 17 мин пролетели незаметно. Девушка пилот мягко взлетела, спокойно покатала и так же мягко приземлилась. Все организовано на отлично. Вылет из полицейской академии
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Вертолетные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Вертолетные" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 305. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вертолетные», 46 ⭐ отзывов, цены от $215. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь