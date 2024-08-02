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без машины наверное оптимальный вариант. Для меня минусом была стоимость (на мой взгляд, сильно завышена, особенно если ехать семьей). Если вдвоем, например, то будет отлично. Потому что стоимость идет с человека, хоть нам и сделали небольшую скидку на детей. Сама гид была довольно отстраненной и равнодушной, и больше выполняла роль водителя, нежели экскурсовода. Но возможно мы просто не совпали. . В самом отеле питание было ужасное, но на пляже мало людей, так как попали на период Рамадана. В целом, поездка была полезная, так как теперь вот все эти места мы будем ездить самостоятельно.