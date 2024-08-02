скидка
9%
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборАбу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
55$50 за человека
6 часов
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
6 авг в 14:30
$47 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
9 окт в 09:30
10 окт в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
9 окт в 09:30
10 окт в 09:30
от $300 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дубае
Дубай Молл, Бурдж-Халифа, Музей будущего, Atlantis The Palm - за 1 день на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
6 авг в 08:30
220$209 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Организатор очень приятная девушка, сама выходит на связь, отвечает на вопросы. Место - безупречное, очень красиво, от
- ММария1 августа 2024Программа очень классная! Честно говоря, ожидала, что будет скромнее🙃. Забрали из отеля вовремя, около часа добирались до первой точки назначения
- ЗЗимина30 июля 2024Рекомендую данную экскурсию. Очень приятная и интересная поездка,внимательный Бахтияр,день пролетел незаметно, масса впечатлений. Спасибо
- ЗЗамира29 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Абу-Даби прекраснейший город со своим колоритом нас сильно впечатлил красивыми архитектурами. не пожалели, что выбрали именно этот
- DDaniil29 июля 2024Водитель был очень вежлив и аккуратен с нами в течении всей поездки и подсказывал тонкости в путешествии,что нам очень помогло
- ААнастасия23 июля 2024Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив острова Снупи. Для туристов
- ААнжелика20 июля 2024Очень понравилось
- ССабрина13 июля 2024Если вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для вас. Я осталась в восторге от увиденного
- SSvetlana4 июня 2024Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
- ЕЕлена27 мая 2024Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Все»
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