Все – экскурсии в Дубае

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Дубае на русском языке, цены от $47, скидки до 9%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
На машине
На микроавтобусе
скидка
9%
76 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Откройте культурное сердце Абу-Даби: Президентский дворец, Лувр, мечеть Шейха Зайда и Emirate Palace ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
55$50 за человека
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Джиппинг
На машине
113 отзывов
6 часов
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
6 авг в 14:30
$47 за человека
О Дубае с любовью
На машине
174 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
О Дубае с любовью: экскурсия по старинному и современному городу
Посетите самые интересные места Дубая: от старинного района Бастакия до роскошного Нового Дубая. Узнайте историю и современность города
Начало: В вашем отеле
9 окт в 09:30
10 окт в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
На машине
43 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
9 окт в 09:30
10 окт в 09:30
от $300 за человека
Чарующий Аль-Айн
На машине
15 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Лучшее в Дубае
На машине
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дубае
Дубай Молл, Бурдж-Халифа, Музей будущего, Atlantis The Palm - за 1 день на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
6 авг в 08:30
220$209 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Экскурсия очень понравилась! Организатор очень приятная девушка, сама выходит на связь, отвечает на вопросы. Место - безупречное, очень красиво, от
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    шоу много не ожидала, но тем не менее и оно очень понравилось. Наделали кучу фотографий, в том числе и водитель Фазил пофотографировал, тоже приятный человек)) Из минусов: из-за наличия ребенка и очень паникующей мамы в машине как такового особо экстремального катания не получилось, хотя удалось все же на пару минут почувствовать, как Фазил мастерски водит)

  • М
    Мария
    1 августа 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Программа очень классная! Честно говоря, ожидала, что будет скромнее🙃. Забрали из отеля вовремя, около часа добирались до первой точки назначения
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    - и вот она - прекрасная и удивительная пустыня! 30 минут на созерцание или желающие могут покататься на квадроциклах. Далее непосредственно сафари - захватывающе и экстремально! Очень круто! Следующая остановка - ужин в пустыне: для начала желающие могут прокатиться на верблюде (символически и этого достаточно). Приветственные сладости, пита с фалафелем, чай, кофе, б/а напитки. Корнер с кальянами, мехенди. Ну и потрясное шоу из нескольких частей и все в сопровождении барбекю еще! От души рекомендую! Одно из самых ярких впечатлений о поездке в ОАЭ. Спасибо большое! 🌺

  • З
    Зимина
    30 июля 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Рекомендую данную экскурсию. Очень приятная и интересная поездка,внимательный Бахтияр,день пролетел незаметно, масса впечатлений. Спасибо
  • З
    Замира
    29 июля 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Очень понравилась экскурсия. Абу-Даби прекраснейший город со своим колоритом нас сильно впечатлил красивыми архитектурами. не пожалели, что выбрали именно этот
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    тур, во-первых, когда меньше людей больше внимание на твои хотелки и интересы, мы везде успевали и спокойно наслаждались этой волшебной атмосферой с фотостопами и перекусами) Во вторых, информация воспринимается гораздо лучше. В третьих, самое главное, это наш гид🙂 спасибо большое Бахтияру, который помог погрузиться в эту красоту, все рассказал и объяснил на понятном языке, без перегруза) Мы остались довольны, хотя это бывает редко 😂

    Очень понравилась экскурсия. Абу-Даби прекраснейший город со своим колоритом нас сильно впечатлил красивыми архитектурами. не пожалелиОчень понравилась экскурсия. Абу-Даби прекраснейший город со своим колоритом нас сильно впечатлил красивыми архитектурами. не пожалелиОчень понравилась экскурсия. Абу-Даби прекраснейший город со своим колоритом нас сильно впечатлил красивыми архитектурами. не пожалелиОчень понравилась экскурсия. Абу-Даби прекраснейший город со своим колоритом нас сильно впечатлил красивыми архитектурами. не пожалелиОчень понравилась экскурсия. Абу-Даби прекраснейший город со своим колоритом нас сильно впечатлил красивыми архитектурами. не пожалели
  • D
    Daniil
    29 июля 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Водитель был очень вежлив и аккуратен с нами в течении всей поездки и подсказывал тонкости в путешествии,что нам очень помогло
  • А
    Анастасия
    23 июля 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив острова Снупи. Для туристов
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    без машины наверное оптимальный вариант. Для меня минусом была стоимость (на мой взгляд, сильно завышена, особенно если ехать семьей). Если вдвоем, например, то будет отлично. Потому что стоимость идет с человека, хоть нам и сделали небольшую скидку на детей. Сама гид была довольно отстраненной и равнодушной, и больше выполняла роль водителя, нежели экскурсовода. Но возможно мы просто не совпали. . В самом отеле питание было ужасное, но на пляже мало людей, так как попали на период Рамадана. В целом, поездка была полезная, так как теперь вот все эти места мы будем ездить самостоятельно.

    Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротивИз плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротивИз плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротивИз плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив
  • А
    Анжелика
    20 июля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Очень понравилось
  • С
    Сабрина
    13 июля 2024
    Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
    Если вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для вас. Я осталась в восторге от увиденного
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    и услышанного. Гид - Жон, рассказывал очень интересно и вел экскурсию в максимально легкой и доброжелательной атмосфере. Без капли преувеличения скажу, что эта оказалась одной из лучших экскурсий в моей жизни. Спасибо!

    Если вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для васЕсли вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для васЕсли вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для васЕсли вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для васЕсли вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для васЕсли вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для васЕсли вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для васЕсли вы любите насыщенные, колоритные и информативно богатые экскурсии - то эта экскурсия для вас
  • S
    Svetlana
    4 июня 2024
    О Дубае с любовью
    Спасибо Наталье за экскурсию. Все замечательно спланировано, с учетом погоды в том числе. К сожалению, трафик добавил неприятных моментов, но
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    это лично для меня:-) так что нужно иметь это ввиду и может быть заранее принять таблетку от укачивания для тех, кто к этому расположен:-)). В остальном, очень приятные впечатления!! Наталья - замечательный рассказчик.

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    О Дубае с любовью
    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный день для нас с
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    сыном двоих. Понравилось абсолютно все! Наталья очень внимательна и спокойна. С ней сам замедляешься и благодаря ей влюбляешься в Дубай. Программа построена оптимально для одного дня. Все успеваешь основное посмотреть, Наталья модель подкорректировать маршруты и посоветовать, что и где еще посмотреть. Мы остались очень довольны! Огромное спасибо и вернулся к Наталье еще в октябре ☺️

    Были на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарныйБыли на этой замечательной экскурсии с сыном на его 18 лет. Очень благодарна Наталье за шикарный

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
  2. Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
  3. О Дубае с любовью
  4. Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
  5. Чарующий Аль-Айн
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Все" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 47 до 300 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 421 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 421 ⭐ отзыв, цены от $47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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