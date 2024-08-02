6 часов
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
6 авг в 14:30
$47 за человека
12 часов
Круиз
Лучший выборДень в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
$65 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Организатор очень приятная девушка, сама выходит на связь, отвечает на вопросы. Место - безупречное, очень красиво, от
- ММария1 августа 2024Программа очень классная! Честно говоря, ожидала, что будет скромнее🙃. Забрали из отеля вовремя, около часа добирались до первой точки назначения
- DDaniil29 июля 2024Водитель был очень вежлив и аккуратен с нами в течении всей поездки и подсказывал тонкости в путешествии,что нам очень помогло
- ООльга24 июля 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историю страны очень интересно. Я
- ААнжелика20 июля 2024Очень понравилось
- SSvetlana18 июля 2024Не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди на банане получают травмы. Может быть необходимо что-то сделать для безопасности людей. Вчера женщина на моих глазах получила травму головы. Ее отправили в госпиталь.
- ВВартан17 февраля 2024Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
- ИИрина19 января 2024Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «За городом и природа»
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