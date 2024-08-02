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- и вот она - прекрасная и удивительная пустыня! 30 минут на созерцание или желающие могут покататься на квадроциклах. Далее непосредственно сафари - захватывающе и экстремально! Очень круто! Следующая остановка - ужин в пустыне: для начала желающие могут прокатиться на верблюде (символически и этого достаточно). Приветственные сладости, пита с фалафелем, чай, кофе, б/а напитки. Корнер с кальянами, мехенди. Ну и потрясное шоу из нескольких частей и все в сопровождении барбекю еще! От души рекомендую! Одно из самых ярких впечатлений о поездке в ОАЭ. Спасибо большое! 🌺