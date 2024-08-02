За городом и природа – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Дубае на русском языке, цены от $47. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Джиппинг
На машине
113 отзывов
6 часов
Групповая
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
6 авг в 14:30
$47 за человека
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
182 отзыва
12 часов
Круиз
Лучший выбор
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
$65 за человека
Чарующий Аль-Айн
На машине
15 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Аль-Айн
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Экскурсия очень понравилась! Организатор очень приятная девушка, сама выходит на связь, отвечает на вопросы. Место - безупречное, очень красиво, от
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    шоу много не ожидала, но тем не менее и оно очень понравилось. Наделали кучу фотографий, в том числе и водитель Фазил пофотографировал, тоже приятный человек)) Из минусов: из-за наличия ребенка и очень паникующей мамы в машине как такового особо экстремального катания не получилось, хотя удалось все же на пару минут почувствовать, как Фазил мастерски водит)

  • М
    Мария
    1 августа 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Программа очень классная! Честно говоря, ожидала, что будет скромнее🙃. Забрали из отеля вовремя, около часа добирались до первой точки назначения
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    - и вот она - прекрасная и удивительная пустыня! 30 минут на созерцание или желающие могут покататься на квадроциклах. Далее непосредственно сафари - захватывающе и экстремально! Очень круто! Следующая остановка - ужин в пустыне: для начала желающие могут прокатиться на верблюде (символически и этого достаточно). Приветственные сладости, пита с фалафелем, чай, кофе, б/а напитки. Корнер с кальянами, мехенди. Ну и потрясное шоу из нескольких частей и все в сопровождении барбекю еще! От души рекомендую! Одно из самых ярких впечатлений о поездке в ОАЭ. Спасибо большое! 🌺

  • D
    Daniil
    29 июля 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Водитель был очень вежлив и аккуратен с нами в течении всей поездки и подсказывал тонкости в путешествии,что нам очень помогло
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Спасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историю страны очень интересно. Я
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    обязательно буду советовать только их, так-же была экскурсия по Дубаю с Амиром, это просто бомба слов нет, одни эмоции. Наши дни проведенные с этой командой поднял дух и на ощущение жары времени не оставалось. Все на высшем классе, весело, интересно, познавательно, красиво.

    Спасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историюСпасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историюСпасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историюСпасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историюСпасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историюСпасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историюСпасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историюСпасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историюСпасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историюСпасибо большое за увлекательное путешествие на Индийский океан, экскурсия прошла на одном дыхании, Тимур рассказывал историю
  • А
    Анжелика
    20 июля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Очень понравилось
  • S
    Svetlana
    18 июля 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди на банане получают травмы. Может быть необходимо что-то сделать для безопасности людей. Вчера женщина на моих глазах получила травму головы. Ее отправили в госпиталь.
  • В
    Вартан
    17 февраля 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Мы ездили на экскурсию «Чарующий Аль-Айн» 17 января 2024г. Поездка была очень хорошо организована – мы быстро получили подтверждение, сделали
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    предоплату и обо всем условились. Экскурсия просто замечательная – многогранная, с несколькими разнообразными локациями, познавательная, показывающая историю и становление этой удивительной страны. Нашим гидом был Баха – очень тактичный, вежливый, обладающий большими знаниями, влюбленный в Эмираты и просто превосходный профессионал. Мы остались в полном восторге от экскурсии (даже нашему очень активному ребенку было интересно))). Спасибо большое организаторам и нашему замечательному гиду Бахе!

  • И
    Ирина
    19 января 2024
    Чарующий Аль-Айн
    Добрый вечер! Поделюсь своим мнением по экскурсии Чарующий Аль-Айн. Купила экскурсию по предоплате. На все интересующие вопросы получила ответ от
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    организатора - Далер. На экскурсии наша семья из 3 человек были одни. Нашим гидом, водителем был Хабиб. Очень тактичный, вежливый, всегда был рядом или на связи, сопровождая по достопримечательностям, которые мы спланировали. День был насыщенным. Семья осталась довольна. Спасибо организатору.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «За городом и природа»

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  2. Бурдж-Халифа
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 300. Туристы уже оставили гидам 310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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