  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Полюбуйтесь великолепным видом на знаменитый район Дубай Марина, отель 🏨 Atlantis и остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра с борта роскошной мегаяхты.

Устройтесь поудобнее и насладитесь ужином в формате «шведского стола», уровня 5 звёзд и исполнением традиционного танца танура.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $56.99 за человека

    Заказать экскурсию
2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»

Что вы увидите

  • Дубай Марина
  • Джумейра Бич Резиденс
  • Дубайское колесо обозрения
  • Атлантис
  • Пальма Джумейра
Проведите весело 🥳 время на борту роскошной яхтыПочувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке. Вам вручат холодные полотенца для рук и предложат множество соков на выбор. Попробуйте множество канапе и блюда на различных прилавках с демонстрационной кухней на палубе у бассейна. Пройдите на крытую палубу — и вы окажетесь в главной обеденной зоне, где вас будет ждать большой выбор блюд местной и интернациональной кухонь 🥧. Насладитесь захватывающим традиционным танцем танура, исполнитель которого пригласит вас принять участие в выступлении, — веселье гарантировано как детям, так и взрослым. Чудесные панорамные виды главных достопримечательностейВо время 2-часового путешествия вы сможете полюбоваться на красоту района Дубай Марина, микрорайона Джумейра Бич Резиденс, увидеть дубайское колесо обозрения и отель 🏨 Atlantis, возвышающийся перед знаменитым островом Пальма 🌴 Джумейра. Полюбуйтесь беспрепятственным панорамным видом на Дубай с любой точки яхты. Важная информация:• Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности;
  • Запрещено брать на борт еду и напитки;
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
Что входит
  • 2-часовой круиз к острову Пальма Джумейра и обратно
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсия
Начало и место завершения
🚩 Dubai Marina
2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»
2-часовой тур на мегаяхте с ужином «шведский стол»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
GetYourGuide
GetYourGuide
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

GetYourGuide проводит ещё 6 экскурсий

Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
$24.5
0.5 час
Шоу фонтанов и прогулка на лодке абра
12 отзывов
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером
$119
2 часа
Вечерный круиз на лодке доу с шведским столом с трансфером
11 отзывов
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
$60
0 часов
Дубай: hop-on hop-off автобус – Classic, Premium или Deluxe
10 отзывов
Билет на захватывающее шоу Дубая — «La Perle by Dragone»
$56
1.5 часа
Билет на захватывающее шоу Дубая — «La Perle by Dragone»
10 отзывов
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
$21
2.5 часа
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Ski Dubai: Snow Classic Pass – безлимитные поездки Snow Park
$59
12 часов
Ski Dubai: Snow Classic Pass – безлимитные поездки Snow Park

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
116 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
96 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка25%
180
$135
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу