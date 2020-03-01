Timur проводит ещё 1 экскурсию

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Понять, как в пустыне выросла богатая страна, и изучить всё самое-самое

Timur
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Timur – ваш гид
Абу-Даби — восточная сказка, написанная золотыми буквами на современном языке.

Я с удовольствием помогу вам узнать этот эмират и покажу его главные достопримечательности.

В программе фотостоп у парка Ferrari, прогулка на лодочках в чарующей магровой роще, этническая Деревня наследия, отель Emirates Palace, Дворец Президента и великолепная мечеть Шейха Зайда.
$250
$225 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу

Что вас ожидает

Парк Ferrari и мангровый заповедник — шедевры человека и природы
По пути к Абу-Даби мы заедем в два совершенно разных, но одинаково интересных места. Первая остановка — у футуристического здания комплекса Ferrari World: по желанию вы посетите тематический парк, прокатитесь на аттракционах или легендарном гоночном авто по соседней трассе Формулы-1. Вторая остановка — в мангровом заповеднике, зеленом оазисе в пустыне. Красота этого места, охраняемого властями, очарует вас во время прогулки на лодочке по лагуне. А еще вы увидите фламинго и черных цапель, крабов и крупных черепах!

Деревня наследия: прикоснуться к истокам ОАЭ
Заезд сюда по желанию, но я рекомендую побывать в Heritage Village, если вы пока не видели, как живут бедуины. Это место погрузит вас в стародавние времена на Аравийском полуострове. Вы узнаете, как жили и чем зарабатывали люди до обнаружения нефти, оцените контраст между Эмиратами вчера и сегодня.

Роскошь и восточная сказка Абу-Даби
Столица ОАЭ живет размеренно — по сравнению с Дубаем. Но именно здесь вас окончательно покорят рекорды страны в строительстве и декоре интерьеров. Вы полюбуетесь золотым отелем Emirates Palace, который стоил 3 миллиарда долларов, и заглянете в белоснежный дворец президента Qasr Al Watan, где вас также ждет световое шоу.

В финальной части я, конечно, отвезу вас в мечеть Шейха Зайда. Вместе мы исследуем её внутри и снаружи, поговорим о колоссальных ресурсах и труде, вложенных в строительство мечети. Редкий белый мрамор, 17-метровая люстра с сусальным золотом и кристаллами Сваровски, крупнейший в мире ковер… Эта мечеть подарит море эмоций и фотографий!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас из любого отеля Дубая и после экскурсии привезу обратно
  • Маршрут и программу можно корректировать по вашим пожеланиям

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Дубая и обратно включен. Из других регионов трансфер с доплатой: Шарджа или Аджман — 30$, Рас-эль-Хайма — 60, Фуджейра — 80$.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты:
    — парк Ferrari (310 дирхам с человека)
    — Дворец Президента (60 дирхам с человека, в стоимость включено посещение и световое шоу)
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Timur
Timur
Здравствуйте, дорогие путешественники и гости ОАЭ! Меня зовут Тимур. Я от души хочу познакомить вас с этой необычной страной и рассказать о ней все самое интересное. Я полностью выкладываюсь на каждой экскурсии, и лучшая награда для меня — это ваше удовлетворение. Добро пожаловать!
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Timur проводит ещё 1 экскурсию

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