Timur проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Парк Ferrari и мангровый заповедник — шедевры человека и природы

По пути к Абу-Даби мы заедем в два совершенно разных, но одинаково интересных места. Первая остановка — у футуристического здания комплекса Ferrari World: по желанию вы посетите тематический парк, прокатитесь на аттракционах или легендарном гоночном авто по соседней трассе Формулы-1. Вторая остановка — в мангровом заповеднике, зеленом оазисе в пустыне. Красота этого места, охраняемого властями, очарует вас во время прогулки на лодочке по лагуне. А еще вы увидите фламинго и черных цапель, крабов и крупных черепах!

Деревня наследия: прикоснуться к истокам ОАЭ

Заезд сюда по желанию, но я рекомендую побывать в Heritage Village, если вы пока не видели, как живут бедуины. Это место погрузит вас в стародавние времена на Аравийском полуострове. Вы узнаете, как жили и чем зарабатывали люди до обнаружения нефти, оцените контраст между Эмиратами вчера и сегодня.

Роскошь и восточная сказка Абу-Даби

Столица ОАЭ живет размеренно — по сравнению с Дубаем. Но именно здесь вас окончательно покорят рекорды страны в строительстве и декоре интерьеров. Вы полюбуетесь золотым отелем Emirates Palace, который стоил 3 миллиарда долларов, и заглянете в белоснежный дворец президента Qasr Al Watan, где вас также ждет световое шоу.

В финальной части я, конечно, отвезу вас в мечеть Шейха Зайда. Вместе мы исследуем её внутри и снаружи, поговорим о колоссальных ресурсах и труде, вложенных в строительство мечети. Редкий белый мрамор, 17-метровая люстра с сусальным золотом и кристаллами Сваровски, крупнейший в мире ковер… Эта мечеть подарит море эмоций и фотографий!