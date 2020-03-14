7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История «ближневосточного Манхэттена»

По дороге из Дубая вы погрузитесь в историю Абу Даби — невероятную арабскую сказку о «нефтяной Золушке». Вы поймете, как захолустная рыбацкая деревушка за фантастически короткий срок превратилась в ультрасовременный мегаполис, откроете секрет этого преображения, узнаете о мудрости правителя Абу-Даби и воплощении его замыслов.

Визитные карточки Абу-Даби

Знакомство с Абу-Даби невозможно представить без посещения великолепной мечети Шейха Зайда. Вы осмотрите роскошное внутреннее убранство мечети, где могут одновременно молиться более 40000 мусульман. И, конечно, насладитесь воздушной, но при этом грандиозной архитектурой, благодаря которой мечеть Шейха Зайда встала в один ряд с известнейшими достопримечательностями мира. Затем мы проедем по набережной Абу-Даби, рассмотрим великолепные фонтаны, площадь с символами арабского мира и дворцы шейхов. Посмотрим на 7-зведочный отель Дворец Эмиратов, который соперничает с дубайским «Парусом», и наведаемся на местный колоритный рынок за вкуснейшими финиками. А еще вы поужинаете в одном из ресторанов Абу-Даби, заглянете в будущее эмиратской столицы и сделаете фото возле парка «Мир Феррари».