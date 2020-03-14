7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с символами столицы Эмиратов и узнать историю её феноменального преображения

Андрей
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Андрей – экскурсионное агентство
Чтобы понять феномен Эмиратов и в полной мере ощутить их атмосферу, вы отправитесь в блистательную столицу Абу-Даби.

Приготовьтесь наяву познакомиться с восточной сказкой, посетить грандиозную по масштабам и красоте мечеть Шейха Зайда, попробовать лучшие финики в эмирате и рассмотреть его архитектурные шедевры — от дворцов до небоскребов.
$63 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока

Что вас ожидает

История «ближневосточного Манхэттена»
По дороге из Дубая вы погрузитесь в историю Абу Даби — невероятную арабскую сказку о «нефтяной Золушке». Вы поймете, как захолустная рыбацкая деревушка за фантастически короткий срок превратилась в ультрасовременный мегаполис, откроете секрет этого преображения, узнаете о мудрости правителя Абу-Даби и воплощении его замыслов.

Визитные карточки Абу-Даби
Знакомство с Абу-Даби невозможно представить без посещения великолепной мечети Шейха Зайда. Вы осмотрите роскошное внутреннее убранство мечети, где могут одновременно молиться более 40000 мусульман. И, конечно, насладитесь воздушной, но при этом грандиозной архитектурой, благодаря которой мечеть Шейха Зайда встала в один ряд с известнейшими достопримечательностями мира. Затем мы проедем по набережной Абу-Даби, рассмотрим великолепные фонтаны, площадь с символами арабского мира и дворцы шейхов. Посмотрим на 7-зведочный отель Дворец Эмиратов, который соперничает с дубайским «Парусом», и наведаемся на местный колоритный рынок за вкуснейшими финиками. А еще вы поужинаете в одном из ресторанов Абу-Даби, заглянете в будущее эмиратской столицы и сделаете фото возле парка «Мир Феррари».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: ужин (включая воду, кофе, чай), трансфер от вашего отеля в Дубае и обратно. Дополнительные деньги могут понадобиться только на сувениры или финики.
  • Это автобусная экскурсия с выходами у достопримечательностей и фото-стопами
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Андрей
Андрей
Провожу экскурсии в Эмиратах с 1999 года. Работа нравится, потому что здесь действительно есть чем удивить путешественников, страна очень интересная. Получил уже 4 лицензии гида, работаю с командой профессионалов — мы проводим все виды экскурсий, как индивидуальные, так и в группе.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Отличная экскурсия! Не пожалели ни разу. Абу-Даби красивый зеленый город. Поразила мечеть. Замечательный гид Андрей ведет экскурсию очень увлекательно и интересно. Много узнали, увидели
10 марта 2020
Замечательная экскурсия. Очень хороший гид.
15 января 2020
Понравилось: все четко организовано
Абайи ( чёрные мусульманские платья) раздали очень красивые, намного эффектнее, чем те, которые дают самостоятельным туристам)
Не понравилось: заезд на рынок фиников-это просто загон туристов в определенный магазин на нем. Совет- идите в следующие, там все спокойно, дешевле намного
В мечети времени совсем мало, просто быстрым шагом пройти по всем знаковым точкам
3 января 2020
Очень понравилась подача исторического материала гидом Андреем, очень интересно, всю дорогу рассказывал про культуру и религию эмиратов,Андрей даже дал возможность женщинам полностью прочувствовать национальный колорит одежды-выдал желающим абайи при посещении мечети.спасибо большое за доставленные удовольствие.
26 ноября 2019
Спасибо, прекрасная экскурсия, очень хорошо организована.Самое главное - отличный экскурсовод, любящий свое дело.
13 ноября 2019
Хорошая, интересная экскурсия, я в восторге от мечети! Гид интересный рассказчик, со знанием темы экскурсии.
1 ноября 2019
В общем экскурсия понравилась, но в самый сезон очень много людей. И в данной экскурсии было заявлено 10 человек, но был большой автобус.

Андрей проводит ещё 2 экскурсии

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