Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию

Побывайте в столице ОАЭ Абу-Даби во время тура на целый день из Дубая

3.4
141 отзыв
В группе
до 50 чел.
Побывайте в столице ОАЭ Абу-Даби во время тура на целый день из Дубая.

Посмотрите на мечеть шейха Зайда, остров Яс, Ferrari World и Yas Mall.
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию
Абу-Даби: тур на день из Дубая и обед по желанию

Что вы увидите 🤩

  • Мечеть шейха Зайда
  • Остров Яс
  • Остров Саадият
  • Деревня наследия Абу-Даби
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь замысловатым исламским искусством и филигранной резьбой в мечети шейха Зайда
  2. Посетите остров Яс и всемирно известный тематический парк Ferrari World
  3. Побывайте на гигантском острове Саадият
Первая остановка этого 9-часового тура — Большая мечеть шейха Зайда, одна из крупнейших в мире. Изысканное сооружение выделяется ювелирной исламской резьбой и облицовано белым мрамором.
Продолжайте своё путешествие на острове Яс и оцените тематический парк Ferrari World перед тем, как посетить торговый центр Yas Mall.
Пообедав, следуйте к острову Саадият, где расположен музей Лувр и строится музей Гуггенхайма. Посетите местные рынки и прокатитесь вдоль набережной мимо сверкающих белых мечетей, отеля Emirates Palace и элегантных многоэтажных апартаментов.
Также загляните в музей под открытым небом Heritage Village, который покажет, чем занимались арабы до того, как нашли нефть.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур с аудиогидом
  • Входные билеты
  • Обед (при выборе соответствующего варианта)
  • Посещение мечети Абу-Даби
  • Свободное время в торговом центре Yas Mall
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Шорты
Важная информация
  • Курение запрещено во всех транспортных средствах
  • Перед фотографирования местных жителей, пожалуйста, спрашивайте их разрешения
  • Фотографирование местных жительниц не допускается
  • Расписание может меняться во время священного месяца Рамадан
  • Питание указано только из расчета за еду. Плата за любые напитки (алкогольные и безалкогольные) взимается по количеству выпитого и оплачивается непосредственно в ресторане
  • Женщинам, посещающим мечеть, необходимо надеть головной платок не разрешается вход в шортах, пляжной одежде или одежде без рукавов, так как тело должно быть полностью закрыто
  • Мужчины, посещающие мечеть, должны быть в длинных брюках
  • Детям до 12 лет предоставляется скидка 30%
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 141 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
31
3
28
2
17
1
22
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
V
26 ноя 2021
(Казахстан)
Экскурсия была неплохая, но организация трансфера до экскурсионного автобуса ужасная: водитель забрал на пол часа позже, а потом кружил по несколько кругов на развязках. Сам экскурсионный автобус хороший,сиденья комфортные. Цена $46 -самая низкая, которую мне предлагали местные агенты. В любом случае, спасибо компании за экскурсию, я посетил те места, которые хотел
T
30 июня 2018
(ОАЭ)
Я очень рекомендую этот день тур в Абу-Даби. Отличная информация, так много сайтов и достопримечательностей, чтобы увидеть. Гид был абсолютно блестящим. Имел отличное чувство юмора и отвечал на все возникающие вопросы. Обед был немного дорогим, и, возможно, мог бы быть лучше в выборе, однако нет достаточных оснований, чтобы не пойти в этот день тур! Я определенно рекомендую это занятие всем, кто планирует поездку в Дубай
G
15 фев 2020
(Италия)
Все очень хорошо, логично, что за один день вы не можете увидеть столицу, но вы можете иметь представление о ее красоте, экскурсия с аудиогидом на итальянском языке помогает понять некоторые аспекты, которые у нас не было бы возможности сами, в целом это это был фантастический тур.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

👥Групповые🗽ДостопримечательностиМечеть Шейха Зайда🎧АудиогидыТематические турыКультура и историяИскусство и музеиАвтобусы и минивэныПрирода и приключенияОднодневные турыОднодневная поездкаГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские турыМестная кухняТолько для взрослыхОстров ЯсОстров СаадиятДеревня наследия Абу-Даби🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Дубае

Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
12
10ч
$250
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
Добро пожаловать в Абу-Даби - столицу ОАЭ
по договоренности. необходим свежий тест на COVID-19
Один день в сказочном Абу-Даби
Индивидуально
для 3 чел.
4.5
28
10ч
300
$270
за 1-3 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
🚗 На машине
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и президентский дворец Каср аль Ватан
В группе
до 20 чел.
4.6
41
$75
за 1 чел.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и президентский дворец Каср аль Ватан
🚌 На автобусе
Групповая экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть шейха Заида
4 дек
11 дек
18 дек
ещё...
Сб (10:00 - 17:00)
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
Индивидуально
для 5 чел.
$450
за 1-5 чел.
Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и дворец Каср аль Ватан. Индивидуально
🚌 На автобусе
Групповая экскурсия в Абу-Даби, во время которой мы посетим Президентский дворец и величественную мечеть шейха Заида
по договоренности, любой день
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби на машине с гидом
Индивидуально
для 6 чел.
5
5
$450
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Абу-Даби на машине с гидом
Абу-Даби - одна из самых-самых столиц мира
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
Любой день, любое время
Навстречу чудесам Абу-Даби
В группе
до 4 чел.
4.7
19
$450
за 1 чел.
Навстречу чудесам Абу-Даби
🚗 На машине
Из Дубая в контрастную столицу — узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
2 дек
3 дек
4 дек
ещё...
ежедневно в 08:30
В Абу-Даби с комфортом!
Индивидуально
для 4 чел.
4.2
6
$350
за 1-4 чел.
В Абу-Даби с комфортом!
🚗 На машине
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
6 дек
8 дек
9 дек
ещё...
Магия вечернего Абу-Даби
Индивидуально
для 5 чел.
4.9
79
250
$225
за 1-5 чел.
Магия вечернего Абу-Даби
🚗 На машине
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
1 дек
4 дек
7 дек
ещё...
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
Входной билет
4
63
10 849
за 1 чел.
Абу-Даби и Дубай: hop-on hop-off билет Big Bus Classic
🚌 Hop-on hop-off
Пакетное hop-on hop-off предложение дает возможность осмотреть знаменитые достопримечательности ОАЭ, а также
Абу-Даби — город мечты
Индивидуально
для 4 чел.
5
6
300
$255
за 1-4 чел.
Абу-Даби — город мечты
🚗 На машине
Посетить блистательную столицу страны и узнать о ней любопытные факты на автомобильной экскурсии
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр c обедом
В группе
до 10 чел.
4.5
11
10ч
$75
за 1 чел.
Знаменитая белая мечеть Шейха Зайда и музей Лувр c обедом
🚌 На автобусе
Абу-Даби - рай, созданный руками человека на Земле
2 дек
9 дек
16 дек
ещё...
По четвергам с 09.00
Абу-Даби, который покорит вас!
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
335
$302
за 1-4 чел.
Абу-Даби, который покорит вас!
🚗 На машине
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...

Gray Line UAE & OMAN проводит ещё 8 экскурсий

Дубай: 4-часовой традиционный тур по городу
В группе
до 100 чел.
3.7
279
1 472
за 1 чел.
Дубай: 4-часовой традиционный тур по городу
Осмотрите старый Дубай и оживленный новый мегаполис в рамках тура с гидом на полдня
Шарджа: тур по городу из Дубая
В группе
до 10 чел.
3.9
72
1 627
за 1 чел.
Шарджа: тур по городу из Дубая
Отправляйтесь на экскурсию в Шарджу - жемчужину залива
Дубай: вечерний тур на 4 часа
В группе
до 10 чел.
4
248
1 550
за 1 чел.
Дубай: вечерний тур на 4 часа
Осмотрите достопримечательности Дубая при свете ночных огней на 4-часовой вечерней экскурсии
Дубай: тур на день и обед по желанию
В группе
до 15 чел.
4.2
95
2 945
за 1 чел.
Дубай: тур на день и обед по желанию
Осмотрите все достопримечательности Дубая и узнайте его историю, начавшуюся с маленькой рыбацкой деревушки на краю
Дубай: тур по современной части города на полдня
В группе
до 10 чел.
3.7
36
1 550
за 1 чел.
Дубай: тур по современной части города на полдня
Исследуйте футуристическую современную архитектуру Дубая в рамках экскурсии по городу
Дубай: Автобусный тур на полдня и вход в Бурдж-Халифу
В группе
до 100 чел.
3.9
151
5 425
за 1 чел.
Дубай: Автобусный тур на полдня и вход в Бурдж-Халифу
🚌 На автобусе
Полюбуйтесь на футуристические здания и элитные сооружения Дубая в обзорном автобусном туре
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
В группе
до 15 чел.
4
337
2ч 30м
1 240
за 1 чел.
Snapshot: фото-тур по главным достопримечательностям Дубая
Хотите быстро пройтись по Дубаю или ненадолго остановились в городе
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
В группе
до 10 чел.
4
23
7 362
за 1 чел.
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Ваше пребывание в Дубае было бы неполным без посещения соседнего города Аль-Айн
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае
🇦🇪