Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь замысловатым исламским искусством и филигранной резьбой в мечети шейха Зайда
Посетите остров Яс и всемирно известный тематический парк Ferrari World
Побывайте на гигантском острове Саадият
Первая остановка этого 9-часового тура — Большая мечеть шейха Зайда, одна из крупнейших в мире. Изысканное сооружение выделяется ювелирной исламской резьбой и облицовано белым мрамором.
Продолжайте своё путешествие на острове Яс и оцените тематический парк Ferrari World перед тем, как посетить торговый центр Yas Mall.
Пообедав, следуйте к острову Саадият, где расположен музей Лувр и строится музей Гуггенхайма. Посетите местные рынки и прокатитесь вдоль набережной мимо сверкающих белых мечетей, отеля Emirates Palace и элегантных многоэтажных апартаментов.
Также загляните в музей под открытым небом Heritage Village, который покажет, чем занимались арабы до того, как нашли нефть.
Ответы на вопросы
Что входит
Тур с аудиогидом
Входные билеты
Обед (при выборе соответствующего варианта)
Посещение мечети Абу-Даби
Свободное время в торговом центре Yas Mall
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Шорты
Важная информация
Курение запрещено во всех транспортных средствах
Перед фотографирования местных жителей, пожалуйста, спрашивайте их разрешения
Фотографирование местных жительниц не допускается
Расписание может меняться во время священного месяца Рамадан
Питание указано только из расчета за еду. Плата за любые напитки (алкогольные и безалкогольные) взимается по количеству выпитого и оплачивается непосредственно в ресторане
Женщинам, посещающим мечеть, необходимо надеть головной платок не разрешается вход в шортах, пляжной одежде или одежде без рукавов, так как тело должно быть полностью закрыто
Мужчины, посещающие мечеть, должны быть в длинных брюках
Детям до 12 лет предоставляется скидка 30%
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 141 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Vladimir
26 ноя 2021
(Казахстан)
Экскурсия была неплохая, но организация трансфера до экскурсионного автобуса ужасная: водитель забрал на пол часа позже, а потом кружил по несколько кругов на развязках. Сам экскурсионный автобус хороший,сиденья комфортные. Цена $46 -самая низкая, которую мне предлагали местные агенты. В любом случае, спасибо компании за экскурсию, я посетил те места, которые хотел
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Tushar
30 июня 2018
(ОАЭ)
Я очень рекомендую этот день тур в Абу-Даби. Отличная информация, так много сайтов и достопримечательностей, чтобы увидеть. Гид был абсолютно блестящим. Имел отличное чувство юмора и отвечал на все возникающие вопросы. Обед был немного дорогим, и, возможно, мог бы быть лучше в выборе, однако нет достаточных оснований, чтобы не пойти в этот день тур! Я определенно рекомендую это занятие всем, кто планирует поездку в Дубай
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GIORGIO
15 фев 2020
(Италия)
Все очень хорошо, логично, что за один день вы не можете увидеть столицу, но вы можете иметь представление о ее красоте, экскурсия с аудиогидом на итальянском языке помогает понять некоторые аспекты, которые у нас не было бы возможности сами, в целом это это был фантастический тур.