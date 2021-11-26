Первая остановка этого 9-часового тура — Большая мечеть шейха Зайда, одна из крупнейших в мире. Изысканное сооружение выделяется ювелирной исламской резьбой и облицовано белым мрамором.

Продолжайте своё путешествие на острове Яс и оцените тематический парк Ferrari World перед тем, как посетить торговый центр Yas Mall.

Пообедав, следуйте к острову Саадият, где расположен музей Лувр и строится музей Гуггенхайма. Посетите местные рынки и прокатитесь вдоль набережной мимо сверкающих белых мечетей, отеля Emirates Palace и элегантных многоэтажных апартаментов.

Также загляните в музей под открытым небом Heritage Village, который покажет, чем занимались арабы до того, как нашли нефть.