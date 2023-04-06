Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону

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Ответы на вопросы
В аквапарке Aquaventure находятся такие легендарные аттракционы, как «Логово Медузы», «Шоквейв» и «Блэкаут».

Отель The Palm, расположенный рядом с Atlantis, позволит вам насладиться отдыхом в этой всеми любимой достопримечательности.
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
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Описание

Что вас ожидает:

Безграничное веселье и адреналин в крупнейшем в мире аквапарке
Aquaventure Dubai может похвастаться впечатляющими водными аттракционами и приключениями для всех возрастов. Наслаждайтесь аттракционами по своему желанию: спускайтесь по штопорным желобам, катайтесь по акульим туннелям и расслабьтесь на ленивых реках. Малыши будут в восторге от детской игровой зоны Splashers, лабиринта удобных для детей туннелей, труб, горок и лазалок.

Важная информация:

Полотенца могут быть предоставлены в Aquaventure в рамках специального пакетного предложения, поэтому вам нужно будет арендовать полотенце, если вы не привезете свое. За аренду шкафчиков также взимается плата, причем доступны как маленькие, так и большие шкафчики.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в одну сторону
  • Входной билет
Что не входит
  • Обратный трансфер
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию
Завершение: Аквапарк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Полотенца могут быть предоставлены в Aquaventure в рамках специального пакетного предложения
  • Поэтому вам нужно будет арендовать полотенце
  • Если вы не привезете свое. За аренду шкафчиков также взимается плата
  • Причем доступны как маленькие
  • Так и большие шкафчики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Билеты
Можно с детьми
Активный отдых
На весь день
Аквапарки
Развлечения
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Для школьников

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