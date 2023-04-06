В аквапарке Aquaventure находятся такие легендарные аттракционы, как «Логово Медузы», «Шоквейв» и «Блэкаут».
Отель The Palm, расположенный рядом с Atlantis, позволит вам насладиться отдыхом в этой всеми любимой достопримечательности.
Отель The Palm, расположенный рядом с Atlantis, позволит вам насладиться отдыхом в этой всеми любимой достопримечательности.
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Описание
Что вас ожидает:
Безграничное веселье и адреналин в крупнейшем в мире аквапарке
Aquaventure Dubai может похвастаться впечатляющими водными аттракционами и приключениями для всех возрастов. Наслаждайтесь аттракционами по своему желанию: спускайтесь по штопорным желобам, катайтесь по акульим туннелям и расслабьтесь на ленивых реках. Малыши будут в восторге от детской игровой зоны Splashers, лабиринта удобных для детей туннелей, труб, горок и лазалок.
Важная информация:
Полотенца могут быть предоставлены в Aquaventure в рамках специального пакетного предложения, поэтому вам нужно будет арендовать полотенце, если вы не привезете свое. За аренду шкафчиков также взимается плата, причем доступны как маленькие, так и большие шкафчики.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в одну сторону
- Входной билет
- Что не входит
- Обратный трансфер
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По согласованиюЗавершение: Аквапарк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Полотенца могут быть предоставлены в Aquaventure в рамках специального пакетного предложения
- Поэтому вам нужно будет арендовать полотенце
- Если вы не привезете свое. За аренду шкафчиков также взимается плата
- Причем доступны как маленькие
- Так и большие шкафчики
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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