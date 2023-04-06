Что вас ожидает:

Безграничное веселье и адреналин в крупнейшем в мире аквапарке

Aquaventure Dubai может похвастаться впечатляющими водными аттракционами и приключениями для всех возрастов. Наслаждайтесь аттракционами по своему желанию: спускайтесь по штопорным желобам, катайтесь по акульим туннелям и расслабьтесь на ленивых реках. Малыши будут в восторге от детской игровой зоны Splashers, лабиринта удобных для детей туннелей, труб, горок и лазалок.

Важная информация:

Полотенца могут быть предоставлены в Aquaventure в рамках специального пакетного предложения, поэтому вам нужно будет арендовать полотенце, если вы не привезете свое. За аренду шкафчиков также взимается плата, причем доступны как маленькие, так и большие шкафчики.