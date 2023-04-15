Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону

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Ответы на вопросы
Вы можете выбрать свои любимые аттракционы: спускаться по крутым желобам, проходить через туннели, находящиеся в аквариуме с акулами, или же просто расслабиться на течении ленивой реки.

Для детей есть отдельная зона Splashers с множеством игровых площадок: лабиринт из туннелей, горок, труб и лазалок, которые точно понравятся малышам.
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Аквапарк Aquaventure Waterpark + трансфер в одну сторону
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Весёлое семейное приключение в водном парке.
  • Aquaventure Dubai — это уникальный водный парк, который предлагает множество аттракционов для любителей приключений и водных развлечений. От штопорных желобов до акульих туннелей, от ленивых рек до детской игровой зоны Splashers — здесь найдется развлечение на любой вкус и возраст.
  • Дети будут в восторге от специально созданной для них зоны с туннелями, горками и лазалками, а взрослые смогут испытать себя на экстремальных аттракционах. Парк Aquaventure Dubai — идеальное место для отдыха семьей или друзьями.

Важная информация:

Полотенца могут быть предоставлены в Aquaventure в рамках специального пакетного предложения, поэтому вам нужно будет арендовать полотенце, если вы не привезете свое. За аренду шкафчиков также взимается плата, причем доступны как маленькие, так и большие шкафчики.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в одну сторону
  • Входной билет
Что не входит
  • Обратный трансфер
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию
Завершение: Аквапарк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Полотенца могут быть предоставлены в Aquaventure в рамках специального пакетного предложения
  • Поэтому вам нужно будет арендовать полотенце
  • Если вы не привезете свое. За аренду шкафчиков также взимается плата
  • Причем доступны как маленькие
  • Так и большие шкафчики
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Для школьников
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