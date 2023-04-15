Вы можете выбрать свои любимые аттракционы: спускаться по крутым желобам, проходить через туннели, находящиеся в аквариуме с акулами, или же просто расслабиться на течении ленивой реки.
Для детей есть отдельная зона Splashers с множеством игровых площадок: лабиринт из туннелей, горок, труб и лазалок, которые точно понравятся малышам.
Для детей есть отдельная зона Splashers с множеством игровых площадок: лабиринт из туннелей, горок, труб и лазалок, которые точно понравятся малышам.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Весёлое семейное приключение в водном парке.
- Aquaventure Dubai — это уникальный водный парк, который предлагает множество аттракционов для любителей приключений и водных развлечений. От штопорных желобов до акульих туннелей, от ленивых рек до детской игровой зоны Splashers — здесь найдется развлечение на любой вкус и возраст.
- Дети будут в восторге от специально созданной для них зоны с туннелями, горками и лазалками, а взрослые смогут испытать себя на экстремальных аттракционах. Парк Aquaventure Dubai — идеальное место для отдыха семьей или друзьями.
Важная информация:Полотенца могут быть предоставлены в Aquaventure в рамках специального пакетного предложения, поэтому вам нужно будет арендовать полотенце, если вы не привезете свое. За аренду шкафчиков также взимается плата, причем доступны как маленькие, так и большие шкафчики.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в одну сторону
- Входной билет
- Что не входит
- Обратный трансфер
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По согласованиюЗавершение: Аквапарк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Полотенца могут быть предоставлены в Aquaventure в рамках специального пакетного предложения
- Поэтому вам нужно будет арендовать полотенце
- Если вы не привезете свое. За аренду шкафчиков также взимается плата
- Причем доступны как маленькие
- Так и большие шкафчики
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании