Виктория проводит ещё 17 экскурсий

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Развлечения с видом на море

Аквапарк Wild Wadi похож на пиратский остров с экзотической рекой. Прекрасные декорации, стилизованные под средневековую арабскую архитектуру, водопады, горы, пальмы и даже полузатонувший корабль с настоящими пиратами никого не оставят равнодушным.

«Wild Wadi» переводится как «дикая горная речка» — и затейливые водные горки это название вполне оправдывают. Здесь около 30 разнообразных аттракционов: начиная от экстремального спуска в «Джумейра Скэйра» с высоты 33 метра — и заканчивая спокойным течением «Ленивой реки» по всей территории. Для любителей серфинга есть самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1,5 м в высоту. Малышам тоже не придется скучать: для них предусмотрены большие игровые зоны с веревочными лестницами, мини-водопадами, качелями и другими развлечениями.