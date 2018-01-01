Салим проводит ещё 1 экскурсию

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Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби

Посетить все знаковые места столицы ОАЭ и узнать о местных традициях на экскурсии из Дубая

Салим
Салим – Гид из Дубая
Абу-Даби впечатлит вас потрясающей 10-километровой набережной, грандиозной белоснежной мечетью шейха Зайда, роскошными отелями и футуристическими небоскребами.

Я расскажу, как складывалась история 📖 города, почему именно он стал столицей ⭐️ и как в нем живут местные и иностранцы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $220 за экскурсию

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Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби

Что вас ожидает

Бесподобная столица ⭐️ ОАЭ
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Абу-Даби. В программе экскурсии:

  • Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира. Вы узнаете о ее основателе, оцените потрясающие интерьеры и узнаете, сколько сил, времени и средств ушло на их создание.
  • Этнографическая деревня — вы увидите стилизованные дома бедуинов и уcлышите о жизни и ремеслах коренного населения страны.
  • Отель Эмирейтс Палас — самый дорогой отель 🏨 в мире. Вы посетите этот сказочно красивый дворец, рассмотрите традиционные элементы арабской архитектуры и отыщете банкомат с золотыми слитками.
  • «Падающая» башня — вы оцените небоскреб с самым большим наклоном в мире, составляющим целых 18 градусов.
  • Набережная Корниш — одна из самых живописных парковых зон ОАЭ. Вы погуляете вдоль морского побережья и впечатлитесь его ухоженностью и красотой.
  • Круглый небоскреб — вы надолго запомните это фантастическое здание, награжденное премией за «Лучший футуристический дизайн в ОАЭ».

А также вы заглянете на финиковый и фруктовый рынки, увидите известные башни Этихад и участок трассы Формула-1.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в маршрут парк 🌳 Феррари и (или) местный Лувр. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби
Авто-пешеходная экскурсия в Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салим
Салим
Приветствую вас, уважаемые гости! Меня зовут Салим, я лицензированный русскоговорящий гид в Дубае. С большим удовольствием покажу вам главные достопримечательности ОАЭ и расскажу о них самое интересное.
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Салим проводит ещё 1 экскурсию

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