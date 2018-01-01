Салим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Бесподобная столица ⭐️ ОАЭ

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Абу-Даби. В программе экскурсии:

Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира. Вы узнаете о ее основателе, оцените потрясающие интерьеры и узнаете, сколько сил, времени и средств ушло на их создание.

Этнографическая деревня — вы увидите стилизованные дома бедуинов и уcлышите о жизни и ремеслах коренного населения страны.

Отель Эмирейтс Палас — самый дорогой отель 🏨 в мире. Вы посетите этот сказочно красивый дворец, рассмотрите традиционные элементы арабской архитектуры и отыщете банкомат с золотыми слитками.

«Падающая» башня — вы оцените небоскреб с самым большим наклоном в мире, составляющим целых 18 градусов.

Набережная Корниш — одна из самых живописных парковых зон ОАЭ . Вы погуляете вдоль морского побережья и впечатлитесь его ухоженностью и красотой.

Круглый небоскреб — вы надолго запомните это фантастическое здание, награжденное премией за «Лучший футуристический дизайн в ОАЭ».

А также вы заглянете на финиковый и фруктовый рынки, увидите известные башни Этихад и участок трассы Формула-1.

Организационные детали

По желанию мы можем включить в маршрут парк 🌳 Феррари и (или) местный Лувр. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.