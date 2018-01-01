Салим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает
Бесподобная столица ⭐️ ОАЭ Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Абу-Даби. В программе экскурсии: Мечеть шейха Зайда — одна из крупнейших мечетей мира. Вы узнаете о ее основателе, оцените потрясающие интерьеры и узнаете, сколько сил, времени и средств ушло на их создание. Этнографическая деревня — вы увидите стилизованные дома бедуинов и уcлышите о жизни и ремеслах коренного населения страны. Отель Эмирейтс Палас — самый дорогой отель 🏨 в мире. Вы посетите этот сказочно красивый дворец, рассмотрите традиционные элементы арабской архитектуры и отыщете банкомат с золотыми слитками. «Падающая» башня — вы оцените небоскреб с самым большим наклоном в мире, составляющим целых 18 градусов. Набережная Корниш — одна из самых живописных парковых зон ОАЭ. Вы погуляете вдоль морского побережья и впечатлитесь его ухоженностью и красотой. Круглый небоскреб — вы надолго запомните это фантастическое здание, награжденное премией за «Лучший футуристический дизайн в ОАЭ».
А также вы заглянете на финиковый и фруктовый рынки, увидите известные башни Этихад и участок трассы Формула-1.
Организационные детали
По желанию мы можем включить в маршрут парк 🌳 Феррари и (или) местный Лувр. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салим
Приветствую вас, уважаемые гости! Меня зовут Салим, я лицензированный русскоговорящий гид в Дубае. С большим удовольствием покажу вам главные достопримечательности ОАЭ и расскажу о них самое интересное.
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