Баб Аль Шамс

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Трансфер осуществляется из вашего отеля на комфортабельном автомобиле Toyota Land Cruiser, Toyota Sequoia, Nissan Patrol. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером. Внимание! Стоимость экскурсий указана для гостей, проживающих в эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман. Дресс-код: свободный, удобный. С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно. Программа не предусматривает русскоговорящего гида. Важно! При себе необходимо иметь паспорт.
Баб Аль Шамс
Баб Аль Шамс
Баб Аль Шамс
Баб Аль Шамс

Что вас ожидает:

  • Bab Al Shams
  • Пустыня Lah Bab
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Bab Al Shams или «Врата Солнца» – так называется расположенный в глубине пустыни 5-ти звездочный отель, в котором находится один из самых лучших ресторанов арабской кухни в Дубае.

Отель принадлежит эмиру Дубая, Его Высочеству Шейху Мохаммеду бин Рашиду аль Мактуму, который очень любит родную историю и культуру, поэтому с высоким достоинством показывает это богатство наследия гостям.

Местный колоритный интерьер ресторана, роскошно представленная арабская кухня, живая музыка, египетский танец «Танура», женский танец живота, небольшой музей наследия под открытым небом, возможность покататься на верблюде и сделать красивые фотографии.

Программа не предусматривает русскоговорящего гида.

Программа

Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле

Катание на верблюдах

Катание на лошадях

Шоу соколов

Роспись тату хной

Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show

Премиум ужин в ресторане Bab Al Shams (шведский стол— барбекю, салаты и соленья, национальные блюда, морепродукты, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)

Кальян

Ответы на вопросы

Что входит
  • Шоу-программа Ужин
Что не входит
  • Алкогольные напитки Кальян Катание на квадроциклах Катание на багги
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.6 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
На весь день

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