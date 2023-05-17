Что вас ожидает:
- Bab Al Shams
- Пустыня Lah Bab
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Bab Al Shams или «Врата Солнца» – так называется расположенный в глубине пустыни 5-ти звездочный отель, в котором находится один из самых лучших ресторанов арабской кухни в Дубае.
Отель принадлежит эмиру Дубая, Его Высочеству Шейху Мохаммеду бин Рашиду аль Мактуму, который очень любит родную историю и культуру, поэтому с высоким достоинством показывает это богатство наследия гостям.
Местный колоритный интерьер ресторана, роскошно представленная арабская кухня, живая музыка, египетский танец «Танура», женский танец живота, небольшой музей наследия под открытым небом, возможность покататься на верблюде и сделать красивые фотографии.
Программа не предусматривает русскоговорящего гида.
Программа
Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
Катание на верблюдах
Катание на лошадях
Шоу соколов
Роспись тату хной
Шоу-программа Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show
Премиум ужин в ресторане Bab Al Shams (шведский стол— барбекю, салаты и соленья, национальные блюда, морепродукты, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки)
Кальян
Ответы на вопросы
- Что входит
- Шоу-программа Ужин
- Что не входит
- Алкогольные напитки Кальян Катание на квадроциклах Катание на багги
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.6 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.