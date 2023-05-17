Bab Al Shams или «Врата Солнца» – так называется расположенный в глубине пустыни 5-ти звездочный отель, в котором находится один из самых лучших ресторанов арабской кухни в Дубае.

Отель принадлежит эмиру Дубая, Его Высочеству Шейху Мохаммеду бин Рашиду аль Мактуму, который очень любит родную историю и культуру, поэтому с высоким достоинством показывает это богатство наследия гостям.

Местный колоритный интерьер ресторана, роскошно представленная арабская кухня, живая музыка, египетский танец «Танура», женский танец живота, небольшой музей наследия под открытым небом, возможность покататься на верблюде и сделать красивые фотографии.

Программа не предусматривает русскоговорящего гида.