Что вас ждет

Вас ждут острые ощущения от полета над водой и потрясающие горизонты Дубая. В Дубай Марине вас встретит англоговорящий инструктор, который расскажет о правилах безопасности.

Наслаждайтесь переворотом, полетом и нырянием над водой, снимайте запоминающиеся фото и видео — вы летите на флайборде перед такими достопримечательностями как Атлантида.

Важно знать:

Место встречи.

Ищите синий навес магазина Seabreacher Water Sports рядом со стапелем для лодки и водного мотоцикла у главного входа в пристань для яхт P&O.

Этот тур зависит от погодных условий.

Тур не подходит для:

беременных женщин,

детей младше 12 лет,

людей с с ограниченными возможностями передвижения/заболеваниями спины/перенесших недавно хирургическую операцию.

Требования к участникам:

вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой.

В стоимость экскурсии включено:

30 минут флайбординга,

инструктаж,

шкафчики,

фото и видео.

Туристы оплачивают самостоятельно: