Билет на флайбординг

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждут острые ощущения от полета над водой и потрясающие горизонты Дубая. В Дубай Марине вас встретит инструктор, который расскажет о правилах безопасности. Наслаждайтесь переворотом, полетом и нырянием над водой, снимайте запоминающиеся фото и видео.
Билет на флайбординг
Билет на флайбординг
Билет на флайбординг
Билет на флайбординг
Билет на флайбординг
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вас ждут острые ощущения от полета над водой и потрясающие горизонты Дубая. В Дубай Марине вас встретит англоговорящий инструктор, который расскажет о правилах безопасности.
Наслаждайтесь переворотом, полетом и нырянием над водой, снимайте запоминающиеся фото и видео — вы летите на флайборде перед такими достопримечательностями как Атлантида.

Важно знать:

  • Место встречи.
  • Ищите синий навес магазина Seabreacher Water Sports рядом со стапелем для лодки и водного мотоцикла у главного входа в пристань для яхт P&O.
  • Этот тур зависит от погодных условий.

Тур не подходит для:

  • беременных женщин,
  • детей младше 12 лет,
  • людей с с ограниченными возможностями передвижения/заболеваниями спины/перенесших недавно хирургическую операцию.

Требования к участникам:

вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой.

В стоимость экскурсии включено:

  • 30 минут флайбординга,
  • инструктаж,
  • шкафчики,
  • фото и видео.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи,
  • личные расходы туристов.

Ежедневно, 9:00-17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 30 минут флайбординга
  • Инструктаж на английском языке
  • Шкафчики
  • Фото и видео
Что не входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи
  • Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
см. ваучер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 9:00-17:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
  • Инструктаж проводится на английском языке.
  • Место встречи Ищите синий навес магазина Seabreacher Water Sports рядом со стапелем для лодки и водного мотоцикла у главного входа в пристань для яхт P&O
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
5 апр 2023
Всем рекомендую приходить сюда. Это такой большой опыт, если вы хотите попробовать что-то новое! Здесь отличная атмосфера и приветливый персонал. Мы обязательно вернемся сюда!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Индивидуальные
Билеты
Необычные
Активный отдых

Похожие туры из Дубая

Билеты в парк MotionGate
Входной билет
6 часов
5 отзывов
Билеты в парк MotionGate
Отправиться за эмоциями в парк аттракционов и встретиться с героями из голливудских мультфильмов
у парка MotionGate
Завтра
5 мая
6 мая
7 мая
$80 за билет
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Входной билет
3 часа
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
на стойке регистрации в Дубай Молле
5 мая
6 мая
7 мая
8 мая
$125 за билет
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»
Встретиться с героями любимых фильмов и комиксов и прокатиться на захватывающих аттракционах
ваш отель
7 мая
9 мая
11 мая
14 мая
$130 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Дубае
Купить
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ