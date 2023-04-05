Вас ждут острые ощущения от полета над водой и потрясающие горизонты Дубая. В Дубай Марине вас встретит инструктор, который расскажет о правилах безопасности. Наслаждайтесь переворотом, полетом и нырянием над водой, снимайте запоминающиеся фото и видео.
Ближайшие даты:
3
мая
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4
мая
мая
5
мая
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6
мая
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7
мая
мая
8
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вас ждут острые ощущения от полета над водой и потрясающие горизонты Дубая. В Дубай Марине вас встретит англоговорящий инструктор, который расскажет о правилах безопасности.
Наслаждайтесь переворотом, полетом и нырянием над водой, снимайте запоминающиеся фото и видео — вы летите на флайборде перед такими достопримечательностями как Атлантида.
Важно знать:
- Место встречи.
- Ищите синий навес магазина Seabreacher Water Sports рядом со стапелем для лодки и водного мотоцикла у главного входа в пристань для яхт P&O.
- Этот тур зависит от погодных условий.
Тур не подходит для:
- беременных женщин,
- детей младше 12 лет,
- людей с с ограниченными возможностями передвижения/заболеваниями спины/перенесших недавно хирургическую операцию.
Требования к участникам:
вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой.
В стоимость экскурсии включено:
- 30 минут флайбординга,
- инструктаж,
- шкафчики,
- фото и видео.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи,
- личные расходы туристов.
Ежедневно, 9:00-17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 30 минут флайбординга
- Инструктаж на английском языке
- Шкафчики
- Фото и видео
- Что не входит
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель не предусмотрена, обратите внимание на место встречи
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- см. ваучер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, 9:00-17:00Экскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Инструктаж проводится на английском языке.
- Место встречи Ищите синий навес магазина Seabreacher Water Sports рядом со стапелем для лодки и водного мотоцикла у главного входа в пристань для яхт P&O
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рожков
5 апр 2023
Всем рекомендую приходить сюда. Это такой большой опыт, если вы хотите попробовать что-то новое! Здесь отличная атмосфера и приветливый персонал. Мы обязательно вернемся сюда!!!
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Индивидуальные
Билеты
Необычные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании