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Билет на захватывающее шоу Дубая — «La Perle by Dragone»

4.9
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Уникальное водное живое представление c 65 артистами La Perle в Дубае.

Вас ждут захватывающие дух выступления артистов, потрясающие современные технологии и акробаты, выполняющих умопомрачительные трюки на воде и в воздухе.
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  • $56 за человека

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Билет на захватывающее шоу Дубая — «La Perle by Dragone»
Билет на захватывающее шоу Дубая — «La Perle by Dragone»

Что вы увидите

  • Театр La Perle
Театр La Perle расположен в самом сердце Дубая, в Аль-Хабтур-Сити. Это первое в своем роде местное шоу с собственным специально построенным театром. Вас ждет незабываемое представление, поскольку каждое зрительское место позволяет полностью погрузиться в феерическую атмосферу. В театре всего 14 рядов и 1300 мест, что позволяет зрителям быть ближе к сцене.
В представлении La Perle by Dragone участвует 65 артистов, каждый из которых известен своими уникальными способностями. Во время полуторачасового зрелищного шоу вас ждут актеры и акробаты, выполняющие трюки в воде и в воздухе.

Несколько типов билета, чем дороже, тем ближе к сцене, но зрительских рядов всего 14, вам будет хорошо видно из любого места:

  • Бронзовый
  • Серебряный
  • Золотой
  • Платиновый — отличный вид из зала + доступ в VIP-лаундж, где перед шоу Вас будут ждать: канапе, попкорн, безалкогольные напитки и многое другое.
Важная информация
  • Длительность: 90 мин (без перерывов).
  • Проход без очереди.
  • Принимаются бумажные и мобильные ваучеры. Ваучеры необходимо обменять на билеты 🎫 для людей на инвалидных креслах.
  • Возврат средств не предусмотрен.
  • Рекомендуем прибыть в Аль-Хабтур-Сити за 45-60 минут до начала шоу, чтобы получить свой билет в кассе.
  • Время в пути до Аль-Хабтур-Сити от: Пальмы 🌴 Джумейра – 40-60 мин; от Dubai Marina – 30-45 мин; от центра Дубая – 20-30 мин; из Дейры – 20-45 мин.
  • У каждого гостя, независимо от возраста, должен быть свой действующий билет.
  • Дети до 2 лет не допускаются на шоу.
  • Гости до 18 лет должны быть в сопровождении взрослых.
  • Дресс-код: элегантная повседневная одежда (smart casual).
Что входит
  • Билет в театр La Perle (на выбор: серебряный или платиновый)
  • Доступ в VIP-лаундж перед шоу со снеками и напитками (только для платинового билета)
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Покупки
  • Парковка
Начало и место завершения
🚩 Театр La Perle
Билет на захватывающее шоу Дубая — «La Perle by Dragone»
Билет на захватывающее шоу Дубая — «La Perle by Dragone»
Билет на захватывающее шоу Дубая — «La Perle by Dragone»
Билет на захватывающее шоу Дубая — «La Perle by Dragone»

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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10 отзывов оставили туристы

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