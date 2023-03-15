ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Доступ ко всем экспозициям, расположенным на 7 этажах музея.
1. Вы вносите на сайте 20% стоимости
2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными (мы отправим в ваш отель нашего представителя) или переводом на карту Сбербанка
3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере
1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам музея и покажите свой билет на экране смартфона
3. Билет действует в течение всего дня, подойти можно в любое время
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны