ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Билет в Музей будущего

Секрет обновления жизни, развития цивилизации и прогресса человечества в одном слове: инновации

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Цитата выше — это одна из надписей на футуристическом здании музея.

Здесь вы познакомитесь с проектами, способными расширить физические и интеллектуальные возможности человека, помочь в решении экономических и социальных проблем и улучшить сценарий климатических изменений. Перед вами предстанут величайшие изобретения и перспективные прототипы технологических разработок.
Билет в Музей будущего
Билет в Музей будущего
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

Доступ ко всем экспозициям, расположенным на 7 этажах музея.

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы вносите на сайте 20% стоимости
2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными (мы отправим в ваш отель нашего представителя) или переводом на карту Сбербанка
3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне
2. В указанный день подойдите к турникетам музея и покажите свой билет на экране смартфона
3. Билет действует в течение всего дня, подойти можно в любое время

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация

  • Дети до 3 лет идут бесплатно — необходимо взять документы для подтверждения возраста
  • Трансфер не входит в стоимость билета
  • Рекомендуем прийти за 30-40 минут до назначенного времени

ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Музее будущего
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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