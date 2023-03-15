ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Цитата выше — это одна из надписей на футуристическом здании музея. Здесь вы познакомитесь с проектами, способными расширить физические и интеллектуальные возможности человека, помочь в решении экономических и социальных проблем и улучшить сценарий климатических изменений. Перед вами предстанут величайшие изобретения и перспективные прототипы технологических разработок.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вы получите

Доступ ко всем экспозициям, расположенным на 7 этажах музея.

Как происходит бронирование и покупка билета

1. Вы вносите на сайте 20% стоимости

2. Наш менеджер связывается с вами для уточнения деталей и высылает инструкцию для оплаты остатка наличными (мы отправим в ваш отель нашего представителя) или переводом на карту Сбербанка

3. Электронные билеты отправляются по почте или в мессенджере

Как воспользоваться билетом

1. Приобретенные билеты можно не распечатывать, достаточно предъявить полученный электронный билет в телефоне

2. В указанный день подойдите к турникетам музея и покажите свой билет на экране смартфона

3. Билет действует в течение всего дня, подойти можно в любое время

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

Важная информация