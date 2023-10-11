Билет в парк IMG

Экскурсия в парк IMG с трансфером из Шарджи: отличный способ провести день

Описание
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Ответы на вопросы
Замечательная поездка для тех, кто любит супер-современные аттракционы и развлечения, ведь этот парк вошел в Платиновый лист лучших кондиционированных развлекательных парков мира, где под одной крышей собраны четыре отдельные вселенные: «Сеть Мультфильмов», «Герои Марвэл», парк динозавров «Затерянная Долина» и примыкающий к нему «Бульвар» с кафе, ресторанами и магазинами.
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Билет в парк IMG
Ближайшие даты:
11
окт
18
окт
25
окт
1
ноя
8
ноя
15
ноя
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
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Описание

Самый большом в мире крытый тематический паркТут найдутся разнообразные развлечения для всей семьи. В зоне Сеть Мультфильмов есть городок Элмор, где вы сможете узнать, что случилось, когда школьный научный проект вышел из-под контроля, а также наверняка захотите прокатиться над магической страной УУУ.
В зоне Марвэл можно принять участие в интерактивной воздушной гонке, прокатиться на «тёмной» американской горке, в стиле команды Мстителей и увидеть битву Халка со своими заклятыми врагами.
Затерянный мир запомнится поездкой на американской горке «Велоцираптор» длиной 1,1 км. со стремительным набором скорости до 100 км/ч за 2,5 секунды, а также сафари через Запретную территорию в глубины джунглей, населенных 70-ю движущимися динозаврами реальных размеров.

Пон. ср. суб. (15.00 - 21.00)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в парк IMG
Что не входит
  • Еда, напитки
  • Билеты Fast Track
Место начала и завершения?
парк IMG
Когда и сколько длится?
Когда: Пон. ср. суб. (15.00 - 21.00)
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • В парке сильно работает кондиционер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На автобусе
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Парки
Природа и пейзажи

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