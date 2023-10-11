Экскурсия в парк IMG с трансфером из Шарджи: отличный способ провести день
Замечательная поездка для тех, кто любит супер-современные аттракционы и развлечения, ведь этот парк вошел в Платиновый лист лучших кондиционированных развлекательных парков мира, где под одной крышей собраны четыре отдельные вселенные: «Сеть Мультфильмов», «Герои Марвэл», парк динозавров «Затерянная Долина» и примыкающий к нему «Бульвар» с кафе, ресторанами и магазинами.
Ближайшие даты:
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Описание
Самый большом в мире крытый тематический паркТут найдутся разнообразные развлечения для всей семьи. В зоне Сеть Мультфильмов есть городок Элмор, где вы сможете узнать, что случилось, когда школьный научный проект вышел из-под контроля, а также наверняка захотите прокатиться над магической страной УУУ.
В зоне Марвэл можно принять участие в интерактивной воздушной гонке, прокатиться на «тёмной» американской горке, в стиле команды Мстителей и увидеть битву Халка со своими заклятыми врагами.
Затерянный мир запомнится поездкой на американской горке «Велоцираптор» длиной 1,1 км. со стремительным набором скорости до 100 км/ч за 2,5 секунды, а также сафари через Запретную территорию в глубины джунглей, населенных 70-ю движущимися динозаврами реальных размеров.
Пон. ср. суб. (15.00 - 21.00)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в парк IMG
- Что не входит
- Еда, напитки
- Билеты Fast Track
- Место начала и завершения?
- парк IMG
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пон. ср. суб. (15.00 - 21.00)Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- В парке сильно работает кондиционер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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