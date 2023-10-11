Самый большом в мире крытый тематический паркТут найдутся разнообразные развлечения для всей семьи. В зоне Сеть Мультфильмов есть городок Элмор, где вы сможете узнать, что случилось, когда школьный научный проект вышел из-под контроля, а также наверняка захотите прокатиться над магической страной УУУ.

В зоне Марвэл можно принять участие в интерактивной воздушной гонке, прокатиться на «тёмной» американской горке, в стиле команды Мстителей и увидеть битву Халка со своими заклятыми врагами.

Затерянный мир запомнится поездкой на американской горке «Велоцираптор» длиной 1,1 км. со стремительным набором скорости до 100 км/ч за 2,5 секунды, а также сафари через Запретную территорию в глубины джунглей, населенных 70-ю движущимися динозаврами реальных размеров.