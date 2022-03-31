Ежедневно, с 10:00 до 22:00

Что вас ждет
Международная выставка Экспо-2020 пройдет в Дубае с 01.10.20.21 г. по 31.03.2022 г.
Объединяя умы, создавая будущее
В Дубае предлагают менять реальность под лозунгом «Объединяя умы, создавая будущее». Именно так звучит тема выставки. Среди подтем — «Устойчивое развитие», «Мобильность» и «Возможности».
На территории в 483 га разместятся павильоны более 192 стран, каждая из которых покажет свои технологические и технические достижения. Павильон каждой страны создан в уникальном стиле. Например, Франция вдохновляется скоростью света, Бразилия приглашает перенестись в дельту реки Амазонки, а Филлипины — полюбоваться коралловым рифом.
Вы познакомитесь с культурой, архитектурой, экономикой и историей разных стран. Получите массу новых впечатлений и сделаете множество удивительных открытий.
В период проведения выставки организованы фестивали, лекции, турниры, театральные представления.
Программа заботы о людях и планете
В рамках «Программы заботы о людях и планете» на Экспо-2020 намечено 10 тематических недель, где будут обсуждать глобальные проблемы человечества в сфере экологии, экономики, культуры, космоса.
10 тематических недель:
- 3.10 — 9.10 «Климат и биоразнообразие»,
- 17.10 — 23.10 «Космическая программа»,
- 31.10 — 06.11 «Развитие городов и сельских районов»,
- 14.11 — 20.11 «Толерантность и инклюзивность»,
- 12.12 — 18.12 «Знания и обучение»,
- 09.01 — 15.01 «Путешествия и транспортное сообщение»,
- 16.01 — 22.01 «Глобальные цели»,
- 27.01 — 02.02 «Здоровье и благополучие»,
- 17.02 — 23.02 «Еда, сельское хозяйство и источники дохода»,
- 20.03 — 26.03 «Вода».
Важно знать
- вы можете приобрести входной билет на 1 или 30 дней с неограниченным входом, и заказать индивидуальный трансфер,
- посещение выставки Экспо-2020 для детей (0 — 18) бесплатно, отдельно оплачиваете только трансфер (при выборе такого варианта билета),
- заказ индивидуального трансфера — ежедневно,
- если вы планируете добираться до выставки самостоятельно, то выбирайте входной билет на любой день.