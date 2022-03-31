Ежедневно, с 10:00 до 22:00

Что вас ждет

Международная выставка Экспо-2020 пройдет в Дубае с 01.10.20.21 г. по 31.03.2022 г.

Объединяя умы, создавая будущее

В Дубае предлагают менять реальность под лозунгом «Объединяя умы, создавая будущее». Именно так звучит тема выставки. Среди подтем — «Устойчивое развитие», «Мобильность» и «Возможности».

На территории в 483 га разместятся павильоны более 192 стран, каждая из которых покажет свои технологические и технические достижения. Павильон каждой страны создан в уникальном стиле. Например, Франция вдохновляется скоростью света, Бразилия приглашает перенестись в дельту реки Амазонки, а Филлипины — полюбоваться коралловым рифом.

Вы познакомитесь с культурой, архитектурой, экономикой и историей разных стран. Получите массу новых впечатлений и сделаете множество удивительных открытий.

В период проведения выставки организованы фестивали, лекции, турниры, театральные представления.

Программа заботы о людях и планете

В рамках «Программы заботы о людях и планете» на Экспо-2020 намечено 10 тематических недель, где будут обсуждать глобальные проблемы человечества в сфере экологии, экономики, культуры, космоса.

10 тематических недель:

3.10 — 9.10 «Климат и биоразнообразие»,

17.10 — 23.10 «Космическая программа»,

31.10 — 06.11 «Развитие городов и сельских районов»,

14.11 — 20.11 «Толерантность и инклюзивность»,

12.12 — 18.12 «Знания и обучение»,

09.01 — 15.01 «Путешествия и транспортное сообщение»,

16.01 — 22.01 «Глобальные цели»,

27.01 — 02.02 «Здоровье и благополучие»,

17.02 — 23.02 «Еда, сельское хозяйство и источники дохода»,

20.03 — 26.03 «Вода».

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