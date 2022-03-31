Ежедневно, с 10:00 до 22:00

Билеты на выставку Экспо-2020

Вы посетите международную выставку, где представлены технологические достижения 192 стран

Вы посетите международную выставку, где представлены технологические достижения 192 стран.

Для каждой страны создан уникальный павильон, где и располагается экспозиция.

Во время проведения выставки организованы фестивали, концерты, лекции и театральные представления для знакомства с культурой и историей стран-участниц.
Билеты на выставку Экспо-2020
Билеты на выставку Экспо-2020
Что вас ждет
Международная выставка Экспо-2020 пройдет в Дубае с 01.10.20.21 г. по 31.03.2022 г.
Объединяя умы, создавая будущее
В Дубае предлагают менять реальность под лозунгом «Объединяя умы, создавая будущее». Именно так звучит тема выставки. Среди подтем — «Устойчивое развитие», «Мобильность» и «Возможности».
На территории в 483 га разместятся павильоны более 192 стран, каждая из которых покажет свои технологические и технические достижения. Павильон каждой страны создан в уникальном стиле. Например, Франция вдохновляется скоростью света, Бразилия приглашает перенестись в дельту реки Амазонки, а Филлипины — полюбоваться коралловым рифом.
Вы познакомитесь с культурой, архитектурой, экономикой и историей разных стран. Получите массу новых впечатлений и сделаете множество удивительных открытий.
В период проведения выставки организованы фестивали, лекции, турниры, театральные представления.
Программа заботы о людях и планете
В рамках «Программы заботы о людях и планете» на Экспо-2020 намечено 10 тематических недель, где будут обсуждать глобальные проблемы человечества в сфере экологии, экономики, культуры, космоса.

10 тематических недель:

  • 3.10 — 9.10 «Климат и биоразнообразие»,
  • 17.10 — 23.10 «Космическая программа»,
  • 31.10 — 06.11 «Развитие городов и сельских районов»,
  • 14.11 — 20.11 «Толерантность и инклюзивность»,
  • 12.12 — 18.12 «Знания и обучение»,
  • 09.01 — 15.01 «Путешествия и транспортное сообщение»,
  • 16.01 — 22.01 «Глобальные цели»,
  • 27.01 — 02.02 «Здоровье и благополучие»,
  • 17.02 — 23.02 «Еда, сельское хозяйство и источники дохода»,
  • 20.03 — 26.03 «Вода».
Важно знать
  • вы можете приобрести входной билет на 1 или 30 дней с неограниченным входом, и заказать индивидуальный трансфер,
  • посещение выставки Экспо-2020 для детей (0 — 18) бесплатно, отдельно оплачиваете только трансфер (при выборе такого варианта билета),
  • заказ индивидуального трансфера — ежедневно,
  • если вы планируете добираться до выставки самостоятельно, то выбирайте входной билет на любой день.

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля группы 1-6 человек
Взрослый (18+, билет на 30 дней с неограниченным входом)
$53
Взрослый (18+, билет на 1 день с неограниченным входом)
$26
Взрослый (18+, только трансфер, без входных билетов)
$30
Детский (0-18, только трансфер, без входных билетов)
$20
Взрослый (18+, билет на 1 день + групповой трансфер)
$55
Индивидуальный трансфер
$150

Ответы на вопросы

Что входит
  • входной билет
  • трансфер (при выборе такого варианта билета за доп плату) от отделя до выставки.
Что не входит
  • личные расходы
  • экскурсионное обслуживание на время экскурсии.
  • обратный трансфер в отель при выборе опции с трансфером
Место начала и завершения
экспо 2020
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 10:00 до 22:00
Экскурсия длится около 0 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, с 10:00 до 22:00

DubaiRelaxTours
DubaiRelaxTours
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