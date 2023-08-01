Познакомиться с подводным миром в развлекательном комплексе на острове Яс
Недалеко от Абу-Даби находится множество центров развлечений.
Мы предлагаем побывать в парке «Seaworld», который посвящён океану и популяризации знаний о морских обитателях.
Восемь тематических зон, огромный аквариум, виртуальные представления, детские игровые площадки — приготовьтесь к яркому и познавательному путешествию в подводное царство!
Мы предлагаем побывать в парке «Seaworld», который посвящён океану и популяризации знаний о морских обитателях.
Восемь тематических зон, огромный аквариум, виртуальные представления, детские игровые площадки — приготовьтесь к яркому и познавательному путешествию в подводное царство!
Ближайшие даты:
1
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авг
6
авг
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10
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13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🚌 Мы заберём вас из отеля в Дубае и привезём на остров Яс, к парку «Seaworld». Вам не нужно стоять в очереди за билетом — он включён в стоимость и будет выдан вам нашим сопровождающим.
🦑 Затем у вас будет целых 5 часов, чтобы исследовать огромную территорию комплекса. Вы пройдёте по тоннелям аквариума, увидите морских обитателей с разных уголков планеты, узнаете больше о хрупкой подводной экосистеме и о том, как учёные пытаются сохранить баланс. Помимо этого, вас ждут 35 интерактивных аттракционов, 17 ресторанов и магазины.
🚌 После невероятного погружения в мир морей и океанов вы отправитесь обратно в отель на нашем трансфере.
Организационные детали
- В стоимость включено: сбор из отеля, трансфер туда-обратно, билет с доступом ко всем аттракционам и тематическим зонам
- За дополнительную плату можно заказать индивидуальный трансфер
во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 4283 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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Выездные
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