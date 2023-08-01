Недалеко от Абу-Даби находится множество центров развлечений. Мы предлагаем побывать в парке «Seaworld», который посвящён океану и популяризации знаний о морских обитателях. Восемь тематических зон, огромный аквариум, виртуальные представления, детские игровые площадки — приготовьтесь к яркому и познавательному путешествию в подводное царство!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚌 Мы заберём вас из отеля в Дубае и привезём на остров Яс, к парку «Seaworld». Вам не нужно стоять в очереди за билетом — он включён в стоимость и будет выдан вам нашим сопровождающим.

🦑 Затем у вас будет целых 5 часов, чтобы исследовать огромную территорию комплекса. Вы пройдёте по тоннелям аквариума, увидите морских обитателей с разных уголков планеты, узнаете больше о хрупкой подводной экосистеме и о том, как учёные пытаются сохранить баланс. Помимо этого, вас ждут 35 интерактивных аттракционов, 17 ресторанов и магазины.

🚌 После невероятного погружения в мир морей и океанов вы отправитесь обратно в отель на нашем трансфере.

Организационные детали