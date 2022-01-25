BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai

Семейный тематический парк, где проходит самая высокая прогулка на качелях - «Болливуд»

4.4
20 отзывов
В группе
BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai
BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai
BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai
BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai
BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai
BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai
BOLLYWOOD PARKS ™ Dubai
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В Дубае хочется сбежать? Отправляйтесь в Индию на вечеринку BOLLYWOOD PARKS ™ в Дубае.
К вашим услугам 17 аттракционов и множество впечатляющих сценических шоу в Болливуде. От 4D шоу до колес обозрения, карнавалов до подставок - все это здесь.
Окунитесь в рекордное вращение на небоскребе Bollywood Skyflyer, пролетая на высоте 460 футов над землей. Познакомьтесь с Sholay: охота на Габбара Сингха - трехмерную интерактивную темную поездку с лазерным оружием!
Полюбуйтесь лучшей точкой зрения движущегося мяча для крикета на Lagaan: The Thrill of Victory, симуляторе движения. Отвезите детей в лагуну «Карнавал шампанского» в Шампанер, где можно увидеть достопримечательности и звуки индийской деревни, а также колесо обозрения и веселый карнавал, вдохновленный фильмом «Лагаан».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ на целый день в BOLLYWOOD PARKS™ Dubai
Когда начало
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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