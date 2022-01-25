В Дубае хочется сбежать? Отправляйтесь в Индию на вечеринку BOLLYWOOD PARKS ™ в Дубае.

К вашим услугам 17 аттракционов и множество впечатляющих сценических шоу в Болливуде. От 4D шоу до колес обозрения, карнавалов до подставок - все это здесь.

Окунитесь в рекордное вращение на небоскребе Bollywood Skyflyer, пролетая на высоте 460 футов над землей. Познакомьтесь с Sholay: охота на Габбара Сингха - трехмерную интерактивную темную поездку с лазерным оружием!

Полюбуйтесь лучшей точкой зрения движущегося мяча для крикета на Lagaan: The Thrill of Victory, симуляторе движения. Отвезите детей в лагуну «Карнавал шампанского» в Шампанер, где можно увидеть достопримечательности и звуки индийской деревни, а также колесо обозрения и веселый карнавал, вдохновленный фильмом «Лагаан».