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Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи (Off-peak)

5
4 отзыва
Tiqets
Tiqets – Гид из Дубая
Побалуйте себя незабываемыми видами Дубая со смотровой площадки высочайшего небоскреба мира — Бурдж-Халифа.

Поднимитесь на 125 этаж и насладитесь головокружительной панорамой Персидского залива.
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Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи (Off-peak)

Что вы увидите

  • Бурдж Халифа
Поднимитесь на 125 этаж высочайшего здания в мире и вычеркните еще один важный пункт из списка того, что нужно успеть в этой жизни. Насладитесь завораживающими видами на многие километры вокруг с балкона смотровой площадки.
Бурдж-Халифа выделяется на городском горизонте и возвышается над центром Дубая на невероятные 830 метров. Оцените потрясающую круговую панораму этого сказочного эмирата с высоты птичьего полета. Вид прекрасен и днем, и ночью.
Узнайте все об архитектуре и технологическом совершенстве этого ближневосточного чуда и познакомьтесь с незабываемыми видами ночного города с помощью телескопов на смотровой площадке. А на память можно купить фотографию у входа на 125 этаж, чтобы поделиться этими невероятными впечатлениями с близкими.
Оцените шоу фонтанов Дубая со смотровой площадки самого высокого здания в мире под специально дублируемую музыку. Полюбуйтесь на крупнейший в мире танцующий фонтан ⛲ на озере Бурдж-Халифа со своей площадки панорамного обзора. Чтобы занять удобные для просмотра места на это шоу, рекомендуется бронировать билеты 🎫 как минимум за 30 минут до начала.
Что входит
  • Входной билет на выбранное время.
  • Использование обзорных телескопов.
  • Wi-Fi во всем здании.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Услуги гида
  • Аудиогид
Начало и место завершения
🚩 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tiqets
Tiqets
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4 отзыва оставили туристы

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