Поднимитесь на 125 этаж высочайшего здания в мире и вычеркните еще один важный пункт из списка того, что нужно успеть в этой жизни. Насладитесь завораживающими видами на многие километры вокруг с балкона смотровой площадки.

Бурдж-Халифа выделяется на городском горизонте и возвышается над центром Дубая на невероятные 830 метров. Оцените потрясающую круговую панораму этого сказочного эмирата с высоты птичьего полета. Вид прекрасен и днем, и ночью.

Узнайте все об архитектуре и технологическом совершенстве этого ближневосточного чуда и познакомьтесь с незабываемыми видами ночного города с помощью телескопов на смотровой площадке. А на память можно купить фотографию у входа на 125 этаж, чтобы поделиться этими невероятными впечатлениями с близкими.

Оцените шоу фонтанов Дубая со смотровой площадки самого высокого здания в мире под специально дублируемую музыку. Полюбуйтесь на крупнейший в мире танцующий фонтан ⛲ на озере Бурдж-Халифа со своей площадки панорамного обзора. Чтобы занять удобные для просмотра места на это шоу, рекомендуется бронировать билеты 🎫 как минимум за 30 минут до начала.