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Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи

4.9
34 отзыва
Dubai. Trip
Dubai. Trip – Гид из Дубая
Побалуйте себя незабываемыми видами Дубая со смотровой площадки высочайшего небоскрёба в мире.

Поднимитесь на 124 или 125 этаж и насладитесь головокружительной панорамой Персидского залива.

Смотровая площадка в Бурдж-Халифа считается лучшей в Дубае: она находится в центре города, оборудована телескопами и отвечает необходимым правилам безопасности.

Оцените потрясающую круговую панораму сказочного эмирата с высоты птичьего полёта.

Вид прекрасен и днём, и ночью.

Вы узнайте об архитектуре и технологическом совершенстве этого ближневосточного чуда.

А на память можно купить фотографию у входа на 125 этаж, чтобы поделиться впечатлениями с близкими.
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Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи

Что вы увидите

  • Бурдж Халифа
  • Шикарный вид на основные достопримечательности города
  • Шоу фонтанов
Поднимитесь на 125 этаж высочайшего здания в мире и вычеркните еще один важный пункт из списка того, что нужно успеть в этой жизни. Насладитесь завораживающими видами на многие километры вокруг с балкона смотровой площадки.
Бурдж-Халифа выделяется на городском горизонте и возвышается над центром Дубая на невероятные 830 метров. Оцените потрясающую круговую панораму этого сказочного эмирата с высоты птичьего полета. Вид прекрасен и днем, и ночью.
Узнайте все об архитектуре и технологическом совершенстве этого ближневосточного чуда и познакомьтесь с незабываемыми видами ночного города с помощью телескопов на смотровой площадке. А на память можно купить фотографию у входа на 125 этаж, чтобы поделиться этими невероятными впечатлениями с близкими.
Оцените шоу фонтанов Дубая со смотровой площадки самого высокого здания в мире под специально дублируемую музыку. Полюбуйтесь на крупнейший в мире танцующий фонтан ⛲ на озере Бурдж-Халифа со своей площадки панорамного обзора. Чтобы занять удобные для просмотра места на это шоу, рекомендуется бронировать билеты 🎫 как минимум за 30 минут до начала.
Вы можете выбрать более дешевый общий билет, но потратить некоторое время на ожидание в очереди или более дорогой билет "без очереди". Обратите внимание, что категория "без очереди" не предусматривает льготных билетов.
Что входит
  • Входной билет на выбранное время
  • Использование обзорных телескопов
  • Wi-Fi во всем здании
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • Сопровождение русскоязычного гида
  • Экскурсионное обслуживание внутри башни и аудиогид
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи
Бурдж-Халифа: билеты на 124 и 125 этажи

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dubai. Trip
Dubai. Trip
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34 отзыва оставили туристы

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