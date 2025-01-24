Поднимитесь на новый уровень с полдником с этим билетом, который поднимет вас на вершину самого высокого небоскреба в мире для полдника в облаках.

Сытный ассортимент свежеиспеченной выпечки и пирожных будет сопровождать бокал шампанского или другой домашний напиток на ваш выбор. Вы можете прогуляться по открытой террасе и полюбоваться солнечным горизонтом Дубая от знаменитого центра города. Вы находитесь в Дубае - вы можете делать вещи стильно!