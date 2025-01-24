Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поднимитесь на новый уровень с полдником с этим билетом, который поднимет вас на вершину самого высокого небоскреба в мире для полдника в облаках.
Сытный ассортимент свежеиспеченной выпечки и пирожных будет сопровождать бокал шампанского или другой домашний напиток на ваш выбор. Вы можете прогуляться по открытой террасе и полюбоваться солнечным горизонтом Дубая от знаменитого центра города. Вы находитесь в Дубае - вы можете делать вещи стильно!
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ на этажи 152, 153 и 154 (гостиная)
Один домашний напиток или игристое
Свежая выпечка и пирожные
Выбор чая и кофе
Экскурсия по открытой террасе
Что не входит
Доступ на другие этажи Бурдж-Халифы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.