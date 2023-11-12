Посетить 2 лучшие достопримечательности Дубая по 1 билету
Этот билет даст вам доступ в Дубайский аквариум и подводный зоопарк на целый день, а также возможность посетить обсерваторию At The Top в самом высоком небоскрёбе мира — Бурдж-Халифе. Не упустите шанс воспользоваться этим комбинированным предложением!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы полюбуйтесь подводными животными, в том числе тигровыми акулами и скатами.
- Поднимитесь на самом быстром лифте до самой высокой обсерватории в мире.
- Насладитесь панорамным видом на город с вершины небоскрёба Бурдж-Халифа.
Что включено в билет
- Вход в Дубайский аквариум и подводный зоопарк.
- Вход на уровни 124 и 125 башни Бурдж-Халифа.
Как воспользоваться билетом
- Бурдж-Халифа открыта с 10:00 до 23:00, Дубайский аквариум и подводный зоопарк — с 10:00 до 20:00 (пн-чт), с 10:00 до 24:00 (пт-сб).
- Билет возврату не подлежит.
- Детям младше 3 лет вход бесплатный.
- Пожалуйста, имейте при себе удостоверение личности с фотографией.
Организационные детали
- Разрешена повседневная одежда. Пляжная одежда запрещена.
- Посещение обоих мест подходит для людей всех возрастов, включая будущих мам.
ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 и 23:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Бурдж-Халифы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 и 23:00Экскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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