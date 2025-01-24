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Отель Burj Khalifa возвышается над суперсовременным горизонтом Дубая на высоте 828 метров. Это самый узнаваемый небоскреб в мире. Мы бы сказали, что это обязательно нужно увидеть, но с другой стороны, скучать сложно! Отправляйтесь в путешествие на новую высоту с этим билетом на вершину, в который входит пузырьковая вода. Насладитесь нежными канапе и глотками шампанского, а живая музыка - в атмосфере. Не забудьте надеть очки на впечатляющей открытой террасе высотой 585 метров, когда солнце садится за горизонт пустыни.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ на этажи 152, 153 и 154 (гостиная)
Один домашний напиток или игристое
Изысканные канапе
Живые развлечения
Экскурсия по открытой террасе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.