Отель Burj Khalifa возвышается над суперсовременным горизонтом Дубая на высоте 828 метров. Это самый узнаваемый небоскреб в мире. Мы бы сказали, что это обязательно нужно увидеть, но с другой стороны, скучать сложно! Отправляйтесь в путешествие на новую высоту с этим билетом на вершину, в который входит пузырьковая вода. Насладитесь нежными канапе и глотками шампанского, а живая музыка - в атмосфере. Не забудьте надеть очки на впечатляющей открытой террасе высотой 585 метров, когда солнце садится за горизонт пустыни.