Irina проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Роскошь и великолепие столицы

Абу-Даби поразит вас грандиозными и подчас необычными достопримечательностями. Так, вы увидите памятник «Созвездие» — огромный трехмерный портрет шейха Зайда, выполненный из 1327 повисших в воздухе геометрических фигур. Кроме того, я покажу шикарный отель-дворец Эмирейтс Палас, комплекс из пяти современных башен Этихад и чудесный мемориал Wahat Al Karama.

Мечеть шейха Зайда и не только

На площади Символов вы рассмотрите гигантские скульптуры, иллюстрирующие важнейшие страницы истории страны. Следом увидите круглый небоскреб Aldar HQ и необычный мост, названный в честь правителя ОАЭ. Завершающей и кульминационной точкой путешествия станет одна из шести самых больших мечетей мира — мечеть шейха Зайда. Она впечатлит вас белоснежным куполами, восточными коврами и золотыми люстрами.