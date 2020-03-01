Irina проводит ещё 3 экскурсии

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Познакомиться с «визитными карточками» столицы ОАЭ, услышать о местной жизни и получить яркие снимки

Irina
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Irina – ваш гид
Абу-Даби — самый богатый эмират страны.

Он запомнится вам сюрреалистической архитектурой, необычными скульптурами, небоскребами, отелями-дворцами и невероятной мечетью шейха Зайда.

А я помогу вам разобраться в арабских традициях, истории и культуре и сделаю все, чтобы вы полюбили загадочный восточный мир.
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии
Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии

Что вас ожидает

Роскошь и великолепие столицы
Абу-Даби поразит вас грандиозными и подчас необычными достопримечательностями. Так, вы увидите памятник «Созвездие» — огромный трехмерный портрет шейха Зайда, выполненный из 1327 повисших в воздухе геометрических фигур. Кроме того, я покажу шикарный отель-дворец Эмирейтс Палас, комплекс из пяти современных башен Этихад и чудесный мемориал Wahat Al Karama.

Мечеть шейха Зайда и не только
На площади Символов вы рассмотрите гигантские скульптуры, иллюстрирующие важнейшие страницы истории страны. Следом увидите круглый небоскреб Aldar HQ и необычный мост, названный в честь правителя ОАЭ. Завершающей и кульминационной точкой путешествия станет одна из шести самых больших мечетей мира — мечеть шейха Зайда. Она впечатлит вас белоснежным куполами, восточными коврами и золотыми люстрами.

Организационные детали

  • По пути мы сделаем небольшую остановку в Абу-Даби Молл, чтобы вы могли перекусить или прогуляться по магазинам
  • Вы получите все фотографии с цветокоррекцией уже через день после экскурсии и 10 фото в ретуши в течение 7-14 дней
  • Экскурсию можно начать и из других эмиратов. Стоимость будет такой: из самого Абу-Даби — 200$, из Шарджи — 245$, из Аджмана — 260$
Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии
Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии
Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии
Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии
Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии
Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии
Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии
Чарующий Абу-Даби и профессиональные фотографии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина. Я живу и работаю в Дубае. Также я замужем за человеком, родившемся в Эмиратах и прожившем здесь всю жизнь. Поэтому вы получите достоверную информацию о том, как рос и развивался Дубай. До скорой встречи!
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Irina проводит ещё 3 экскурсии

Дубай впервыеДубай впервыеДубай впервые
$140 за экскурсию
5 часов
2 отзыва
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о местных традициях на обзорной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Дубая, раскроете историю страны от основания до наших дней, услышите мифы и легенды Аравийского полуострова и погрузитесь в атмосферу арабского мира. Я расскажу, как и чем здесь живут люди: где работают, как проводят свободное время и какие обычаи соблюдают.
Восточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-Даби
$150 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Культовые места столицы ОАЭ и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
Абу-Даби — самый богатый эмират страны. Он запомнится вам сюрреалистической архитектурой, необычными скульптурами, небоскребами, отелями-дворцами и невероятной мечетью шейха Зайда. А я помогу вам разобраться в арабских традициях, истории и культуре и сделаю все, чтобы вы полюбили загадочный восточный мир.
Знакомство с Дубаем и профессиональные фотографииЗнакомство с Дубаем и профессиональные фотографииЗнакомство с Дубаем и профессиональные фотографии
$195 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Увидеть главные достопримечательности города, узнать о местных традициях и получить яркие снимки
Вы проедете по всем знаковым местам Дубая, раскроете историю страны от основания до наших дней, услышите мифы и легенды Аравийского полуострова и погрузитесь в атмосферу арабского мира. А на память о нашем путешествии я подарю вам профессиональные фотографии!

Экскурсии в Абу-Даби из Дубая

Знакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-Даби
скидка25%
От
$300
$225 за экскурсию
6 часов
23 отзыва
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби. Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицуАбу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицуАбу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
скидка10%
$250
$225 за экскурсию
7 часов
Понять, как в пустыне выросла богатая страна, и изучить всё самое-самое
Абу-Даби — восточная сказка, написанная золотыми буквами на современном языке. Я с удовольствием помогу вам узнать этот эмират и покажу его главные достопримечательности. В программе фотостоп у парка Ferrari, прогулка на лодочках в чарующей магровой роще, этническая Деревня наследия, отель Emirates Palace, Дворец Президента и великолепная мечеть Шейха Зайда.
Один день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-Даби
скидка20%
$250
$200 за экскурсию
7 часов
24 отзыва
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места. Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя. Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
$63 за человека
8 часов
7 отзывов
Познакомиться с символами столицы Эмиратов и узнать историю её феноменального преображения
Чтобы понять феномен Эмиратов и в полной мере ощутить их атмосферу, вы отправитесь в блистательную столицу Абу-Даби. Приготовьтесь наяву познакомиться с восточной сказкой, посетить грандиозную по масштабам и красоте мечеть Шейха Зайда, попробовать лучшие финики в эмирате и рассмотреть его архитектурные шедевры — от дворцов до небоскребов.
Магия вечернего Абу-ДабиМагия вечернего Абу-ДабиМагия вечернего Абу-Даби
$250 за экскурсию
6 часов
69 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Вы увидите главные достопримечательности роскошного Абу-Даби в романтическом свете закатного солнца. Напоминающая восточную сказку, столица ОАЭ поразит вас величием и блеском, шикарными дворцами и небоскребами, белоснежной грациозной мечетью и современными видами. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Абу-Даби!
В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!
$300 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны. Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы. Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока. А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.

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