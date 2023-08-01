Погружение в Дубае: Индивидуальная экскурсия для несертифицированных дайверов
Попробуйте совершить свое первое в жизни погружение под руководством опытного инструктора на Пальме Джумейра.
Опыт дайвинга вам не потребуется — мы поможем несертифицированным дайверам увидеть чудеса подводного мира. Под чутким руководством наших инструкторов вы сможете погрузиться на глубину до 12 метров.
Опыт дайвинга вам не потребуется — мы поможем несертифицированным дайверам увидеть чудеса подводного мира. Под чутким руководством наших инструкторов вы сможете погрузиться на глубину до 12 метров.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПрограмма подводного плавания Discovery Scuba — идеальный способ для несертифицированных дайверов, не имеющих опыта познакомиться с чудесами подводного мира под чутким наблюдением наших инструкторов. Эта программа даст вам представление о том, каково быть ныряльщиком с аквалангом. Вы пройдете краткий инструктаж по дайвингу, на котором изучите базовое снаряжение и правила безопасности, а также опробуете снаряжение и некоторые базовые навыки в замкнутом пространстве, и только после этого приступите к самому погружению.
Инструктор будет сопровождать вас на каждом шагу, так что вы сможете просто расслабиться и наслаждаться красочными кораллами и морской флорой и фауной. Это веселое семейное мероприятие, которым можно насладиться с друзьями в группе или в одиночку (за день вы приобретете много друзей!). Инструктор запечатлеет незабываемые моменты и поделится с вами фотографиями.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Опытный инструктор
- Полный комплект оборудования для дайвинга
- Вода
- Подводные фото
- Что не входит
- Трансфер
- Полотенца
- Купальник
- Место начала и завершения?
- Пальма Джумейра, Dukes hotel, Reef Oasis dive club
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- После погружения нельзя летать на самолете в течение 12 часов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
1 авг 2023
Было супер, единственное, что нырял в не сезон и из-за водоросли видимость плохая, инструктор отличный веселый парень.
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