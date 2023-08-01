Что вас ждетПрограмма подводного плавания Discovery Scuba — идеальный способ для несертифицированных дайверов, не имеющих опыта познакомиться с чудесами подводного мира под чутким наблюдением наших инструкторов. Эта программа даст вам представление о том, каково быть ныряльщиком с аквалангом. Вы пройдете краткий инструктаж по дайвингу, на котором изучите базовое снаряжение и правила безопасности, а также опробуете снаряжение и некоторые базовые навыки в замкнутом пространстве, и только после этого приступите к самому погружению.

Инструктор будет сопровождать вас на каждом шагу, так что вы сможете просто расслабиться и наслаждаться красочными кораллами и морской флорой и фауной. Это веселое семейное мероприятие, которым можно насладиться с друзьями в группе или в одиночку (за день вы приобретете много друзей!). Инструктор запечатлеет незабываемые моменты и поделится с вами фотографиями.