Дайвинг для начинающих с инструктором на Пальме Джумейра

Погружение в Дубае: Индивидуальная экскурсия для несертифицированных дайверов

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1 отзыв
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Ответы на вопросы
Попробуйте совершить свое первое в жизни погружение под руководством опытного инструктора на Пальме Джумейра.

Опыт дайвинга вам не потребуется — мы поможем несертифицированным дайверам увидеть чудеса подводного мира. Под чутким руководством наших инструкторов вы сможете погрузиться на глубину до 12 метров.
Дайвинг для начинающих с инструктором на Пальме Джумейра
Дайвинг для начинающих с инструктором на Пальме Джумейра
Дайвинг для начинающих с инструктором на Пальме Джумейра
Дайвинг для начинающих с инструктором на Пальме Джумейра
Дайвинг для начинающих с инструктором на Пальме Джумейра
Дайвинг для начинающих с инструктором на Пальме Джумейра
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетПрограмма подводного плавания Discovery Scuba — идеальный способ для несертифицированных дайверов, не имеющих опыта познакомиться с чудесами подводного мира под чутким наблюдением наших инструкторов. Эта программа даст вам представление о том, каково быть ныряльщиком с аквалангом. Вы пройдете краткий инструктаж по дайвингу, на котором изучите базовое снаряжение и правила безопасности, а также опробуете снаряжение и некоторые базовые навыки в замкнутом пространстве, и только после этого приступите к самому погружению.
Инструктор будет сопровождать вас на каждом шагу, так что вы сможете просто расслабиться и наслаждаться красочными кораллами и морской флорой и фауной. Это веселое семейное мероприятие, которым можно насладиться с друзьями в группе или в одиночку (за день вы приобретете много друзей!). Инструктор запечатлеет незабываемые моменты и поделится с вами фотографиями.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Опытный инструктор
  • Полный комплект оборудования для дайвинга
  • Вода
  • Подводные фото
Что не входит
  • Трансфер
  • Полотенца
  • Купальник
Место начала и завершения?
Пальма Джумейра, Dukes hotel, Reef Oasis dive club
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • После погружения нельзя летать на самолете в течение 12 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 авг 2023
Было супер, единственное, что нырял в не сезон и из-за водоросли видимость плохая, инструктор отличный веселый парень.

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